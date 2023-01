ഗംഗാ മണ്ണൊലിപ്പിൽ സസ്യോദ്യാനത്തെ രക്ഷിക്കണമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് പരിസ്ഥതി പ്രവർത്തകരുടെ കത്ത്

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് കോൽക്കത്ത: ഗംഗാ മണ്ണൊലിപ്പിൽ നിന്ന് രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള സസ്യോദ്യാനത്തെ രക്ഷിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് പശ്ചിമ ബംഗാൾ ആസ്ഥാനമായുള്ള പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്ക് കത്തയച്ചു. ഹൗറയിലെ ആചാര്യ ജഗദീഷ് ചന്ദ്രബോസ് ബൊട്ടാണിക് ഗാർഡൻ സംരക്ഷിക്കാൻ അടിയന്തര നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നാണ് ആവശ്യപ്പെത്. ഗംഗാ നദിയുടെ മണ്ണൊലിപ്പ് കാരണം ഉദ്യാനത്തിന്റെ കിഴക്കൻ അതിർത്തിയിൽ വളരെയധികം തകരുകയാണ്. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡനായ ആചാര്യ ജഗദീഷ് ചന്ദ്രബോസ് ഇന്ത്യൻ ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻ 270 ഏക്കറിലാണ്. പരിസ്ഥിതി, നദീതട വിദഗ്ധർ നടത്തിയ സമീപകാല സർവേ അനുസരിച്ച്, ഗംഗയുടെ മണ്ണൊലിപ്പ് അതിന്റെ വേലിയുടെയും ഉൾത്തോട്ടത്തിന്റെയും ഭാഗങ്ങളെ ബാധിക്കുകയാണ്. പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്‌നങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിരവധി പൊതുതാൽപര്യ വ്യവഹാരങ്ങൾ ഫയൽ ചെയ്ത പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകനായ സുഭാഷ് ദത്ത, 2022 ഡിസംബർ 30 ന് കൊൽക്കത്തയിൽ നടന്ന ദേശീയ ഗംഗാ കൗൺസിലിന്റെ രണ്ടാം യോഗത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി അധ്യക്ഷനാകുന്നതിന് തൊട്ടുമുമ്പ് കത്ത് ചിത്രീകരിച്ചു. മലിനീകരണം മുതൽ കൈയേറ്റം വരെയുള്ള വിവിധ കാരണങ്ങളാൽ പൂന്തോട്ടത്തിന് വലിയ നാശം നേരിടുകയാണ്. നാശത്തിന് അടിയന്തര പരിഹാരം ആവശ്യമാണെന്നും ദത്ത ഈ റിപ്പോർട്ടറോട് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഗംഗയുടെ പടിഞ്ഞാറൻ ഭാഗം (ഹൂഗ്ലി) വൻതോതിലുള്ള മണ്ണൊലിപ്പും അണക്കെട്ടിന്റെ ലംഘനവും കാരണം വളരെ അപകടസാധ്യതയുള്ളതാണെന്ന് ദത്ത കത്തിൽ എഴുതി. കിഴക്കൻ വശത്തുള്ള ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡന്റെ ഗണ്യമായ ഒരു ഭാഗം ക്രമേണ നദിയുടെ അടിയിലേക്ക് പോകുകയാണ്. അത് എത്രയും വേഗം പരിഹരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ, ഭാവിയിൽ പൂന്തോട്ടത്തെ മുഴുവൻ ബാധിക്കുമെന്നും കത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. 12,000-ലധികം സ്പീഷീസുകളുള്ള ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ചതും പഴക്കമുള്ളതുമായ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ഗാർഡനുകളിൽ ഒന്നാണ് ഈ ഉദ്യാനം. പശ്ചിമ ബംഗാളിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദിയുടെ 520 കിലോമീറ്ററിൽ ഗംഗയുടെ ഇരുകരകളുൾപ്പെടെ 150 കിലോമീറ്ററും മണ്ണൊലിപ്പിന് സാധ്യതയുള്ളതാണ്. ഇതിന് അടിയന്തര പരിഹാരം ആവശ്യമാണെന്ന് കത്തിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു. കൊൽക്കത്ത തുറമുഖ അതോറിറ്റി, ഡ്രെഡ്ജിംഗിന് ശേഷം, നദിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഡ്രെഡ്ജ് ചെയ്ത ചെളി നീക്കം ചെയ്യുന്നില്ല. നഗര തദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് പൂർണമായോ ഭാഗികമായോ സംസ്കരിക്കാത്ത മലിനജലം പുറന്തള്ളുന്നത് ഉൾപ്പെടെ വിവിധ സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്ന് നദി 24 മണിക്കൂറും മലിനമാക്കപ്പെടുന്നു. പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ ഗംഗയെ മലിനമാക്കുന്ന മൊത്തം മലിനമായ മലിനജലത്തിന്റെ നാലിൽ മൂന്ന് ഭാഗവും വരുന്നത് നഗരപ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നാണ്. കൂടുതലും കൊൽക്കത്ത മെട്രോപൊളിറ്റൻ ഏരിയക്കുള്ളിലാണ്. പശ്ചിമ ബംഗാൾ മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡിന്റെ വിശകലനമനുസരിച്ച്, ആദിഗംഗ ഇപ്പോൾ ഒരു മലിനജല കനാൽ പോലെ മലിനമായിരിക്കുന്നു. ഗംഗയിൽ ജലജീവികളില്ല. പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ കൂടി ഒഴുകുന്ന ഗംഗയുടെ ചില ഭാഗങ്ങൾ മലിനീകരിക്കപ്പെട്ടതായി കേന്ദ്ര മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡും കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. Show Full Article

News Summary -

Letter from environmental activists asking Prime Minister to save botanical garden in case of Ganga erosion