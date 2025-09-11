Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Environment news
    Posted On
    date_range 11 Sept 2025 9:58 AM IST
    Updated On
    date_range 11 Sept 2025 9:58 AM IST

    പു​ഴ​യു​ടെ കു​ളി​ര​ണി​യാം, മു​ള​ങ്കാ​ടി​ന്‍റെ പാ​ട്ടു​കേ​ൾ​ക്കാം...

    പു​ഴ​യു​ടെ കു​ളി​ര​ണി​യാം, മു​ള​ങ്കാ​ടി​ന്‍റെ പാ​ട്ടു​കേ​ൾ​ക്കാം...
    മു​ള​ന്തു​രു​ത്ത് ഇ​ക്കോ പാ​ർ​ക്ക്

    പ​യ്യ​ന്നൂ​ർ: താ​ഴെ ശാ​ന്ത​മാ​യൊ​ഴു​കു​ന്ന പെ​രു​മ്പ​പു​ഴ. ചാ​രെ സം​ഗീ​തം പൊ​ഴി​ക്കു​ന്ന മു​ള​ങ്കാ​ടു​ക​ൾ. കാ​ടി​ന്‍റെ പാ​ട്ടു​കേ​ട്ട് കാ​ട്ടാ​റി​ന്‍റെ കു​ളി​ര​ണി​ഞ്ഞ് ന​ട​ക്കാ​ൻ മാ​ടി വി​ളി​ക്കു​ക​യാ​ണ് ചെ​റു​താ​ഴം കോ​ട്ട​ക്കു​ന്നി​ലെ മു​ള​ന്തു​രു​ത്ത്. ചെ​റു​താ​ഴം ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് മ​ഹാ​ത്മാ​ഗാ​ന്ധി ദേ​ശീ​യ ഗ്രാ​മീ​ണ തൊ​ഴി​ലു​റ​പ്പ് പ​ദ്ധ​തി, ഹ​രി​ത​കേ​ര​ള മി​ഷ​ൻ, കേ​ര​ള ഫോ​റ​സ്റ്റ് റി​സ​ർ​ച് ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ട് തൃ​ശ്ശൂ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്ന് രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന ചെ​യ്ത പ​ദ്ധ​തി​യാ​യ മു​ള​ന്തു​രു​ത്ത് ഇ​ക്കോ പാ​ർ​ക്ക് സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളെ മാ​ടി വി​ളി​ക്കു​ന്നു.

    ചെ​റു​താ​ഴം പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ന്‍റെ അ​ധീ​ന​ത​യി​ലു​ള്ള കോ​ട്ട​ക്കു​ന്നി​ലെ ഒ​രേ​ക്ക​ർ സ്ഥ​ല​ത്താ​ണ് ഈ ​മു​ള​ന്തു​രു​ത്ത്. അ​പൂ​ർ​വ​യി​നം മു​ള​ക​ളും പ​ക്ഷി​ക​ളും സ​സ്യ​ജ​ന്തു​ജാ​ല​ങ്ങ​ളും​കൊ​ണ്ട് അ​വി​സ്‌​മ​ര​ണീ​യ​മാ​ക്കു​ന്ന കാ​ഴ്ച​യാ​ണ് കൃ​ത്രി​മ​മാ​യു​ണ്ടാ​ക്കി​യ ത​ണ​ൽ ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്. ന​മ്മു​ടെ നാ​ട്ടി​ൽ അ​ധി​ക​മെ​ത്താ​ത്ത വി​വി​ധ​യി​നം വി​ദേ​ശി​ക​ളും സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളു​മാ​യ മു​ള​യി​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഇ​വി​ടെ കാ​ഴ്ച​യു​ടെ വി​രു​ന്നൊ​രു​ക്കു​ന്ന​ത്. മു​ള​ങ്കാ​ടു​ക​ൾ​ക്കു പു​റ​മെ വി​വി​ധ ഇ​നം ക​ണ്ട​ൽ ചെ​ടി​ക​ളും​കൊ​ണ്ട് സ​മ്പു​ഷ്ട​മാ​ണ് പു​ഴ​യോ​രം. ഇ​ക്കോ പാ​ർ​ക്ക് എ​ന്ന​തി​ന​പ്പു​റം ന​മ്മു​ടെ പ​ച്ച​പ്പും പ​ക്ഷി​ക​ളു​ടെ ശ​ബ്ദ​വും പു​ഴ​ക​ളു​ടെ​യും തോ​ടി​ന്‍റെ വെ​ള്ള​മൊ​ഴു​കു​ന്ന ശ​ബ്ദ​വും ആ​സ്വ​ദി​ച്ച് പ്ര​കൃ​തി​യി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങാ​നു​ള്ള ഒ​രി​ടം കൂ​ടി​യാ​ണി​വി​ടം. പ്ര​കൃ​തി​യി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങു​ക, പ്ര​കൃ​തി​യി​ൽ​നി​ന്ന് പ​ഠി​ക്കു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് ഇ​ത് ല​ക്ഷ്യ​മാ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    2023 ജൂ​ൺ ഒ​ന്നി​നാ​ണ് കാ​ടു​മൂ​ടി​ക്കി​ട​ന്നി​രു​ന്ന ഈ ​പ്ര​ദേ​ശം മ​നോ​ഹ​ര​മാ​ക്കാ​നു​ള്ള പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് തു​ട​ക്കം കു​റി​ച്ച​ത്. തൊ​ഴി​ലു​റ​പ്പ് തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളും കോ​ള​ജ്, സ്കൂ​ൾ എ​ൻ.​എ​സ്.​എ​സ് വ​ള​ന്‍റി​യ​ർ​മാ​ർ, ഗ്രീ​ൻ ബ്രി​ഗേ​ഡ്, കു​ടും​ബ​ശ്രീ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ, നാ​ട്ടു​കാ​ർ തു​ട​ങ്ങി ജ​ന​കീ​യ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് ഈ ​പ​ദ്ധ​തി തു​ട​ങ്ങി​യ​തും മ​നോ​ഹ​ര​മാ​ക്കി മാ​റ്റി​യ​തും. ഫോ​ട്ടോ ഷൂ​ട്ടി​നും റീ​ൽ​സി​നും ഒ​ഴി​വു​സ​മ​യം ആ​ഘോ​ഷി​ക്കാ​നും നി​ര​വ​ധി പേ​രാ​ണ് ഇ​വി​ടെ​യെ​ത്തു​ന്ന​ത്.

    TAGS:Environmentnaturepayyanur
