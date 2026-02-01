Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Posted On
    1 Feb 2026 7:58 AM IST
    1 Feb 2026 7:58 AM IST

    അ​പൂ​ർ​വ വ​ന്യ​ജീ​വി​ക​ളു​ടെ സ​ങ്കേ​ത​മാ​യി കി​ങ്​ സ​ൽ​മാ​ൻ റോ​യ​ൽ റി​സ​ർ​വ്

    75 വ​ന്യ​ജീ​വി​ക​ളെ കൂ​ടി പു​തു​താ​യി എ​ത്തി​ച്ച​ു
    അ​പൂ​ർ​വ വ​ന്യ​ജീ​വി​ക​ളു​ടെ സ​ങ്കേ​ത​മാ​യി കി​ങ്​ സ​ൽ​മാ​ൻ റോ​യ​ൽ റി​സ​ർ​വ്
    കി​ങ് അ​ബ്​​ദു​ൽ അ​സീ​സ് റോ​യ​ൽ റി​സ​ർ​വ് വ​ന​ത്തി​ലെ കാ​ഴ്ച​ക​ൾ

    യാം​ബു: സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യു​ടെ വ​ട​ക്ക​ൻ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ സ്ഥി​തി ചെ​യ്യു​ന്ന കി​ങ്​ സ​ൽ​മാ​ൻ ബി​ൻ അ​ബ്​​ദു​ൽ അ​സീ​സ് റോ​യ​ൽ റി​സ​ർ​വ് വ​നം അ​പൂ​ർ​വ വ​ന്യ​ജീ​വി​ക​ളു​ടെ സു​ര​ക്ഷി​ത താ​വ​ള​മാ​കു​ന്നു. ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം 75 വ​ന്യ​ജീ​വി​ക​ളെ പു​ന​ര​ധി​വ​സി​പ്പി​ച്ച​തോ​ടെ റി​സ​ർ​വി​ലെ ആ​കെ വ​ന്യ​ജീ​വി​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം പ​തി​നാ​യി​രം ക​വി​ഞ്ഞു. നാ​ഷ​ന​ൽ സെൻറ​ർ ഫോ​ർ വൈ​ൽ​ഡ് ലൈ​ഫും കി​ങ്​ സ​ൽ​മാ​ൻ റോ​യ​ൽ റി​സ​ർ​വ് ഡെ​വ​ല​പ്‌​മെൻറ്​ അ​തോ​റി​റ്റി​യും സം​യു​ക്ത​മാ​യാ​ണ് പു​തി​യ ജീ​വി​ക​ളെ റി​സ​ർ​വി​ലേ​ക്ക്​വി​ട്ട​ത്. വം​ശ​നാ​ശ ഭീ​ഷ​ണി ത​ട​യ​ലാ​ണ്​ റി​സ​ർ​വി​െൻറ പ്ര​ധാ​ന ല​ക്ഷ്യം. വം​ശ​നാ​ശ​ത്തി​െൻറ വ​ക്കി​ലു​ള്ള ജീ​വി​ക​ളെ അ​വ​യു​ടെ സ്വാ​ഭാ​വി​ക പ​രി​സ്ഥി​തി​യി​ൽ വ​ള​ർ​ത്തു​ക, ആ​വാ​സ വ്യ​വ​സ്ഥ​യു​ടെ സു​സ്ഥി​ര​ത ഉ​റ​പ്പാ​ക്കി ജൈ​വ​വൈ​വി​ധ്യം വ​ർ​ദ്ധി​പ്പി​ക്കു​ക എ​ന്നീ ദൗ​ത്യ​ങ്ങ​ളാ​ണ്​ റി​സ​ർ​വ്​ നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ന്ന​ത്.ഇ​ത്ത​വ​ണ ഇ​വി​ടെ തു​റ​ന്നു​വി​ട്ട​വ​യി​ൽ 50 അ​റേ​ബ്യ​ൻ സാ​ൻ​ഡ് ഗ​സ​ലു​ക​ളും 25 അ​റേ​ബ്യ​ൻ ഓ​റി​ക്സു​ക​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു.

    ‘ശാ​സ്ത്രീ​യ​മാ​യ പ​ഠ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് വ​ന്യ​ജീ​വി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ഇ​വി​ടെ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു​ക്കു​ന്ന​ത്. സു​സ്ഥി​ര​മാ​യ പാ​രി​സ്ഥി​തി​ക വ്യ​വ​സ്ഥ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ വ​ന്യ​ജീ​വി സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ൽ ദേ​ശീ​യ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​നാ​ണ് ഞ​ങ്ങ​ൾ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​ത്.’ -നാ​ഷ​ന​ൽ സെൻറ​ർ ഫോ​ർ വൈ​ൽ​ഡ്‌ ലൈ​ഫ് സി.​ഇ.​ഒ ഡോ. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ലി ഖു​ർ​ബ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു.​സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യു​ടെ പ്ര​കൃ​തി സം​ര​ക്ഷ​ണ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളി​ൽ സു​പ്ര​ധാ​ന​മാ​യ സ്ഥാ​ന​മാ​ണ് കി​ങ്​ സ​ൽ​മാ​ൻ റോ​യ​ൽ റി​സ​ർ​വി​നു​ള്ള​ത്. ഏ​കീ​കൃ​ത​മാ​യ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ മി​ക​വാ​ർ​ന്ന ഒ​രു പ​രി​സ്ഥി​തി ഒ​രു​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ണ് അ​തോ​റി​റ്റി മു​ൻ​ഗ​ണ​ന ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്.

