Madhyamam
    Environment news
    Posted On
    5 Nov 2025 10:56 PM IST
    Updated On
    date_range 5 Nov 2025 10:56 PM IST

    കേരളവും കടുവ കണക്കെടുപ്പിലേക്ക്;​ 2022ൽ ​സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത്​ 213 ക​ടു​വ​ക​ൾ

    കേരളവും കടുവ കണക്കെടുപ്പിലേക്ക്;​ 2022ൽ ​സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത്​ 213 ക​ടു​വ​ക​ൾ
    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം
    Listen to this Article

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ദേ​ശീ​യ ക​ടു​വ ക​ണ​ക്കെ​ടു​പ്പി​ന്‍റെ ത​യാ​​റെ​ടു​പ്പു​ക​ൾ സം​സ്ഥാ​ന​ത്തും തു​ട​ങ്ങി. ക​ടു​വ​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം തി​ട്ട​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ രാ​ജ്യ​വ്യാ​പ​ക​മാ​യി ന​ട​ത്തു​ന്ന ആ​റാ​മ​ത്തെ ക​ണ​ക്കെ​ടു​പ്പാ​ണി​ത്. ഡി​സം​ബ​ർ ഒ​ന്നു​മു​ത​ൽ ഏ​പ്രി​ൽ വ​രെ മൂ​ന്ന് ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​യാ​ണ് സ​ർ​വേ. ഇ​തി​നാ​യു​ള്ള പ​രി​ശീ​ല​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ സ​മ​യ​ക്ര​മ​വും ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ വാ​ങ്ങു​ന്ന​തി​ലെ പു​രോ​ഗ​തി​യും വ​നം ആ​സ്​​ഥാ​ന​ത്ത്​ വ​നം മേ​ധാ​വി രാ​ജേ​ഷ് ര​വീ​ന്ദ്ര​ന്‍റെ​യും ചീ​ഫ് വൈ​ൽ​ഡ് ലൈ​ഫ് വാ​ർ​ഡ​ൻ ഡോ. ​പ്ര​മോ​ദ് ജി. ​കൃ​ഷ്ണ​ന്‍റെ​യും നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ വി​ല​യി​രു​ത്തി.

    ഡി​സം​ബ​ർ ഒ​ന്നു​മു​ത​ൽ എ​ട്ട് ദി​വ​സം നീ​ളു​ന്ന ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ പെ​രി​യാ​ർ, പ​റ​മ്പി​ക്കു​ളം ക​ടു​വ സ​ങ്കേ​ത​ങ്ങ​ള​ട​ക്കം സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ 37 ഫോ​റ​സ്റ്റ് ഡി​വി​ഷ​നു​ക​ളി​ലെ 673 ബ്ലോ​ക്കു​ക​ളി​ൽ സ​ർ​വേ ന​ട​ത്തും. ഒ​ന്നാം ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ ശേ​ഖ​രി​ച്ച വി​വ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​ശ​ക​ല​ന​മാ​ണ് ര​ണ്ടാം​ഘ​ട്ടം. മൂ​ന്നാം ഘ​ട്ട​മാ​യ കാ​മ​റ ട്രാ​പ്പി​ങ്​ പെ​രി​യാ​ർ, പ​റ​മ്പി​ക്കു​ളം ക​ടു​വ സ​​ങ്കേ​ത​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ്​ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ക. ല​ഭ്യ​മാ​യ എ​ല്ലാ ഡേ​റ്റ​ക​ളും പെ​രി​യാ​ർ, പ​റ​മ്പി​ക്കു​ളം ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​നു​ക​ൾ ശേ​ഖ​രി​ച്ച് വി​ശ​ക​ല​ന​വും സം​യോ​ജ​ന​വും പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി ഏ​പ്രി​ലി​ന​കം ദേ​ശീ​യ ക​ടു​വ സം​ര​ക്ഷ​ണ അ​തോ​റി​റ്റി​ക്ക് ​കൈ​മാ​റും. 2022ലാ​ണ് മു​മ്പ്​ ദേ​ശീ​യ ത​ല​ത്തി​ൽ ക​ടു​വ​ക​ളു​ടെ ക​ണ​ക്കെ​ടു​പ്പ് ന​ട​ന്ന​ത്. അ​ന്ന്​ രാ​ജ്യ​ത്താ​കെ 3,682 ഉം ​കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ 213 ക​ടു​വ​ക​ളു​ള്ള​താ​യാ​ണ്​ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്.

