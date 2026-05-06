    date_range 6 May 2026 2:49 PM IST
    ആകാശത്ത് വിരിഞ്ഞ വർണ്ണങ്ങൾ; ഇന്തോനേഷ്യയിൽ വിസ്മയമായി ‘മഴവിൽ മേഘങ്ങൾ’

    മഴവിൽ മേഘങ്ങൾ

    ജക്കാർത്ത: ഇന്തോനേഷ്യയിലെ ബോഗോറിലെയും ബെക്കാസിയിലെയും ആകാശത്ത് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട അതിമനോഹരമായ 'മഴവിൽ മേഘങ്ങൾ' (Rainbow Clouds) ലോകമെമ്പാടുമുള്ള സഞ്ചാരികളുടെയും കാലാവസ്ഥാ പ്രേമികളുടെയും ശ്രദ്ധ കവരുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ജൊംഗ്‌ഗോൾ മേഖലയിൽ ദൃശ്യമായ ഈ അത്ഭുത പ്രതിഭാസത്തിന്റെ ചിത്രങ്ങളും വിഡിയോകളും ഇതിനോടകം തന്നെ ഇന്റർനെറ്റിൽ വൈറലായിക്കഴിഞ്ഞു.

    പിങ്ക്, പച്ച, നീല നിറങ്ങളിൽ ആകാശത്ത് മേഘങ്ങൾ തിളങ്ങുന്ന ദൃശ്യങ്ങളാണ് പുറത്തുവന്നത്. ഇത് കേവലം ഒരു അത്ഭുതമല്ലെന്നും ശാസ്ത്രീയമായ ഒരു അന്തരീക്ഷ പ്രതിഭാസമാണെന്നും ഇന്തോനേഷ്യയുടെ മെറ്റീരിയോളജി, ക്ലൈമറ്റോളജി ആൻഡ് ജിയോഫിസിക്സ് ഏജൻസി (BMKG) സ്ഥിരീകരിച്ചു. 'ക്ലൗഡ് ഇറിഡെസെൻസ്' (Cloud Iridescence) അല്ലെങ്കിൽ 'ഫയർ റെയിൻബോ' എന്നാണ് ഈ പ്രതിഭാസം അറിയപ്പെടുന്നത്. സൂര്യന്റെ സാമീപ്യമുള്ള മേഘങ്ങളിലാണ് ഇവ ദൃശ്യമാകുക.

    സാധാരണ മഴവില്ലുകൾ ആകാശത്ത് ഒരു വില്ലുപോലെയാണ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് എങ്കിൽ, ഇറിഡെസെൻസ് മേഘങ്ങളുടെ ഉള്ളിലോ വശങ്ങളിലോ ആയിട്ടാണ് കാണപ്പെടുക. സാധാരണ മഴവില്ലുകൾ പ്രകാശത്തിന്റെ 'റിഫ്രാക്ഷൻ' മൂലം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ, ക്ലൗഡ് ഇറിഡെസെൻസ് ഉണ്ടാകുന്നത് 'ഡിഫ്രാക്ഷൻ' മൂലമാണ്. സൂര്യപ്രകാശം മേഘങ്ങളിലെ തടസ്സങ്ങളിൽ (ജലത്തുള്ളികൾ അല്ലെങ്കിൽ മഞ്ഞ് കണങ്ങൾ) തട്ടി വളയുമ്പോഴാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത്. ആൾട്ടോക്യുമുലസ്, സിറോക്യുമുലസ് തുടങ്ങിയ നേർത്ത മേഘങ്ങളിലാണ് ഇത് സാധാരണയായി കാണപ്പെടുന്നത്.

    പ്രശസ്ത കാലാവസ്ഥാ വെബ്സൈറ്റായ 'അക്യുവെതർ' (AccuWeather) ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ പങ്കുവെച്ചതോടെയാണ് വാർത്ത ലോകശ്രദ്ധ നേടിയത്. ‘അത്യപൂർവ്വമായ ഈ അന്തരീക്ഷ പ്രതിഭാസം കാണാൻ ഏറെ മനോഹരമാണ്’ എന്നാണ് അവർ കുറിച്ചത്. തായ്‌ലൻഡിൽ കണ്ട ഒരു കാഴ്ചയെ ഇത് ഓർമിപ്പിക്കുന്നു, ശരിക്കും മനംമയക്കുന്ന ദൃശ്യം എന്ന് ഒരാൾ കുറിച്ചപ്പോൾ, മറ്റൊരാൾ ഇതിനെ അവിശ്വസനീയമായ സൗന്ദര്യം എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിച്ചത്.

    അന്തരീക്ഷത്തിലെ ഈ വർണ്ണവിസ്മയം പ്രകൃതിയുടെ മറ്റൊരു മാന്ത്രികതയായിട്ടാണ് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷകർ കണക്കാക്കുന്നത്. മുമ്പും തായ്‌ലൻഡ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ ഇത്തരം മഴവിൽ മേഘങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇന്തോനേഷ്യയിലെ ദൃശ്യങ്ങൾ അസാധാരണമായ തെളിച്ചം കൊണ്ട് ശ്രദ്ധേയമായി.

    TAGS:indonesiaScience Newssocial media viralclouds
    News Summary - Indonesia rainbow clouds go viral: What causes this rare sky phenomenon
