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    അതിർത്തി കാക്കാൻ ഹിമാലയൻ നായ്ക്കളെ വിന്യസിച്ച് ഇന്ത്യൻ സൈന്യം

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    ലഡാക്കിലെ ഇന്ത്യ-ചൈന അതിർത്തിയിൽ സുരക്ഷാ ചുമതലകൾക്കായി ഇന്ത്യൻ സൈന്യവും ഇൻഡോ-ടിബറ്റൻ ബോർഡർ പൊലീസ് (ഐടിബിപി) സേനയും ഹിമാലയൻ തദ്ദേശീയ നായ്ക്കളെ വിന്യസിച്ചു. സുരക്ഷാ വൃത്തങ്ങൾ പറയുന്നതനുസരിച്ച്, ബഖർവാൾ, ടിബറ്റൻ മാസ്റ്റിഫ് തുടങ്ങിയ ഹിമാലയൻ സ്വദേശിനായ്ക്കളും പ്രത്യേക പരിശീലനം നേടിയ ആക്രമണ നായ്ക്കളുമാണ് യഥാർത്ഥ നിയന്ത്രണരേഖയായ (LAC) ലൈനിൽ നിരീക്ഷണത്തിനും സുരക്ഷാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നത്.

    ഹിമാലയൻ ഇനത്തിലുൾപ്പെട്ട നായ്ക്കൾക്ക് നുഴഞ്ഞുകയറ്റ സാധ്യതകൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് കാവൽക്കാരെ ജാഗ്രതപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള പ്രത്യേക പരിശീലനം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പട്രോളിംഗ് സംഘങ്ങൾ ആക്രമിക്കപ്പെടുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ ശത്രുസേനാംഗങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ബെൽജിയൻ മലിനോയ്‌സ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആക്രമണ നായ്ക്കളെയും ഐ.ടി.ബി.പി വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്.

    സ്ഫോടകവസ്തുക്കളും മൈനുകളും കണ്ടെത്തുന്നതിനായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന നായ്ക്കളെ കഴിഞ്ഞ വർഷം മുതൽ ഉയർന്ന പ്രദേശങ്ങളിലെ അതിർത്തി കാവലിനും നിരീക്ഷണ ദൗത്യങ്ങൾക്കുമായി വ്യാപകമായി ഉപയോഗിച്ചുവരികയാണെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു. ജർമ്മൻ ഷെപ്പേർഡ്, ബെൽജിയൻ മലിനോയ്‌സ്, ലാബ്രഡോർ റിട്രീവർ, ഗ്രേറ്റ് സ്വിസ് മൗണ്ടൻ ഡോഗ് എന്നീ വിദേശ ഇനങ്ങളെയാണ് സൈന്യം പരമ്പരാഗതമായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്.

    അതിശൈത്യവും ശക്തമായ കാറ്റും കുറഞ്ഞ ഓക്സിജൻ സാന്ദ്രതയും അടക്കമുള്ള കഠിനമായ പ്രകൃതി സാഹചര്യങ്ങളാണ് ലഡാക്ക് മേഖലയിലുള്ളത്. ഇത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ വിദേശ ഇനങ്ങളേക്കാൾ കൂടുതൽ ശേഷി തദ്ദേശീയ ഹിമാലയൻ നായിനങ്ങൾക്കുണ്ടെന്നാണ് സുരക്ഷാ ഏജൻസികളുടെ വിലയിരുത്തൽ. തലമുറകളായി ഹിമാലയൻ മേഖലകളിൽ ജീവിച്ചുവന്നതിനാൽ ഈ നായ്ക്കൾക്ക് ഉയർന്ന പ്രദേശങ്ങളിലെ കാലാവസ്ഥയോടും ഭൂപ്രകൃതിയോടും സ്വാഭാവികമായ പൊരുത്തപ്പെടലുണ്ട്.

    ജമ്മു-കശ്മീർ, ലഡാക്ക്, ഹിമാചൽ പ്രദേശ് തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലെ ഇടയസമൂഹങ്ങൾ നൂറ്റാണ്ടുകളായി ബഖർവാൾ, ടിബറ്റൻ മാസ്റ്റിഫ് ഇനങ്ങളെ കന്നുകാലി സംരക്ഷണത്തിനായി ഉപയോഗിച്ചുവരുന്നു. കരടി, ചെന്നായ, ഹിമപ്പുലി തുടങ്ങിയ വന്യമൃഗങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യമുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ പോലും ഇവ മികച്ച കാവൽക്കാരായി അറിയപ്പെടുന്നു. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് സുരക്ഷാ സേനകൾക്കും ഇവയുടെ കഴിവുകൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ കഴിയുമെന്ന് വിലയിരുത്തപ്പെട്ടത്.

    സുരക്ഷാ ആവശ്യങ്ങൾക്കപ്പുറം, തദ്ദേശീയ ഇനങ്ങളെ ഔദ്യോഗികമായി അംഗീകരിക്കുകയും പരിശീലനത്തിനും സേവനത്തിനുമായി ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് അവയുടെ സംരക്ഷണത്തിനും പ്രജനനത്തിനും സഹായകമാകുമെന്നാണ് വിദഗ്ധർ പറയുന്നത്. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനവും ആവാസവ്യവസ്ഥകളിലെ മാറ്റങ്ങളും മൂലം പർവത മേഖലകളിലെ ജൈവവൈവിധ്യം വലിയ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്ന സമയത്താണ് ഈ വികസനം ശ്രദ്ധേയമാകുന്നത്.

    അതിർത്തി കാവലിൽ ഇപ്പോൾ പുതിയ ദൗത്യങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്ന ബഖർവാളും ടിബറ്റൻ മാസ്റ്റിഫും പോലുള്ള നായിനങ്ങൾ സൈനിക സഹായികളെന്നതിലുപരി ഹിമാലയൻ ജൈവവൈവിധ്യത്തിന്റെ പ്രതിനിധികളായും മാറുകയാണ്. സുരക്ഷാ രംഗത്തെ അവരുടെ പുതിയ പങ്കാളിത്തം തദ്ദേശീയ ജീവിവർഗങ്ങളുടെ കഴിവുകളും പ്രാധാന്യവും ദേശീയതലത്തിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ നേടാൻ വഴിയൊരുക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.

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    News Summary - Amid border tensions with China, the Indian Army has deployed Himalayan dogs to guard the Ladakh border
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