കാലാവസ്ഥാ ദുരന്തങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിക്കപ്പെട്ട രാജ്യങ്ങളിൽ ഇന്ത്യ പത്താം സ്ഥാനത്ത്; 78,000 മരണങ്ങൾ, 170 ബില്യൺ ഡോളർ നഷ്ടംtext_fields
അതിതീവ്ര കാലാവസ്ഥാ സംഭവങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിച്ച രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ ഇന്ത്യ പത്താം സ്ഥാനത്ത്. ജർമനി ആസ്ഥാനമായ പരിസ്ഥിതി-വികസന സംഘടനയായ ജർമൻവാച്ച് പുറത്തിറക്കിയ 'ക്ലൈമറ്റ് റിസ്ക് ഇൻഡക്സ് (CRI) 2027' റിപ്പോർട്ടിലാണ് ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം വ്യക്തമാക്കുന്നത്. 1996 മുതൽ 2025 വരെയുള്ള മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടിനിടെ ഇന്ത്യയിൽ 436 അതിതീവ്ര കാലാവസ്ഥാ സംഭവങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ഇവ 78,000ത്തിലധികം ജീവനുകൾ കവർന്നു. 1.2 ബില്യണിലധികം ആളുകളെ ബാധിച്ച സംഭവങ്ങൾ 170 ബില്യൺ ഡോളറിലധികം സാമ്പത്തിക നഷ്ടത്തിനും കാരണമായി.
അതിതീവ്ര കാലാവസ്ഥാ ഭീഷണി നേരിടുന്ന രാജ്യങ്ങളിൽ ഇന്ത്യ
1996 മുതൽ 2025 വരെയുള്ള ദീർഘകാല കാലാവസ്ഥാ അപകടസാധ്യതാ സൂചികയിൽ ഇന്ത്യ പത്താം സ്ഥാനത്താണ്. പ്രളയം, ഉഷ്ണതരംഗം, ചുഴലിക്കാറ്റ്, വരൾച്ച തുടങ്ങിയ വിവിധ കാലാവസ്ഥാ പ്രതിഭാസങ്ങളാണ് രാജ്യത്തെ ബാധിച്ചത്. ആവർത്തിച്ചുണ്ടാകുന്ന ഇത്തരം ദുരന്തങ്ങൾ വലിയ തോതിലുള്ള ജീവഹാനിക്കും സാമ്പത്തിക നഷ്ടത്തിനും ഇടയാക്കി. ശക്തമായ മൺസൂൺ മഴ പ്രളയത്തിനും ഉരുൾപൊട്ടലിനും കാരണമാകുകയും ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളെ മാറ്റിപ്പാർപ്പിക്കുകയും കാർഷിക മേഖലകളിൽ നാശനഷ്ടം വരുത്തുകയും ചെയ്തു. തീരദേശ മേഖലകളെയും ചുഴലിക്കാറ്റുകൾ ആവർത്തിച്ച് ബാധിച്ചു.
ചുഴലിക്കാറ്റുകളും പ്രളയവും ഉഷ്ണതരംഗങ്ങളും പ്രധാന ഭീഷണികൾ
കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടിനിടെ ഇന്ത്യയെ ബാധിച്ച പ്രധാന കാലാവസ്ഥാ ദുരന്തങ്ങളും റിപ്പോർട്ട് എടുത്തുപറയുന്നുണ്ട്. 1998ലെ ഗുജറാത്ത് ചുഴലിക്കാറ്റ്, 1999ലെ ഒഡിഷ ചുഴലിക്കാറ്റ്, 2014ലെ ഹുദ്ഹുദ്, 2020ലെ അംഫാൻ എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. 2013ലെ ഉത്തരാഖണ്ഡ് പ്രളയവും 2019ൽ 13 സംസ്ഥാനങ്ങളിലുണ്ടായ വ്യാപക പ്രളയങ്ങളും പ്രധാന ദുരന്തങ്ങളായി രേഖപ്പെടുത്തി.
ഈ കാലയളവിൽ ഏറ്റവും വലിയ നാശനഷ്ടമുണ്ടാക്കിയ ചുഴലിക്കാറ്റായി അംഫാനെ റിപ്പോർട്ട് വിശേഷിപ്പിച്ചു. പണപ്പെരുപ്പം കണക്കിലെടുത്തുള്ള നഷ്ടം 16 ബില്യൺ ഡോളറിലധികമാണ്. 1998, 2002, 2003, 2015 വർഷങ്ങളിലും ഇന്ത്യയിൽ കടുത്ത ഉഷ്ണതരംഗങ്ങളുണ്ടായി. താപനില ഏകദേശം 50 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ ഉയർന്ന ഇത്തരം ഉഷ്ണതരംഗങ്ങൾ നിരവധി ജീവനുകൾ കവർന്നു.
കാലാവസ്ഥാ ദുരന്തങ്ങൾ കൂടുതൽ ബാധിക്കുന്നത് വികസ്വര രാജ്യങ്ങളെ
അതിതീവ്ര കാലാവസ്ഥാ സംഭവങ്ങൾ വികസ്വര രാജ്യങ്ങളെയാണ് കൂടുതൽ ബാധിക്കുന്നതെന്നും റിപ്പോർട്ട് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. 1996–2025 കാലയളവിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലാവസ്ഥാ ദുരന്തങ്ങൾ നേരിട്ട 10 രാജ്യങ്ങളിൽ ഒൻപതും താഴ്ന്ന-മധ്യ വരുമാന അല്ലെങ്കിൽ ഉയർന്ന-മധ്യ വരുമാന വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവയാണ്. നിക്കരാഗ്വ, ഹെയ്തി, ഹോണ്ടുറാസ്, ഇന്ത്യ, മ്യാൻമർ, ഡൊമിനിക്ക, ഗ്രനേഡ, ഫിലിപ്പീൻസ്, ലിബിയ എന്നിവയാണ് ഈ രാജ്യങ്ങൾ. ഉയർന്ന വരുമാനമുള്ള രാജ്യമായി ബഹാമാസ് മാത്രമാണ് പട്ടികയിൽ ഇടംപിടിച്ചത്.
1996 മുതൽ 2025 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലാവസ്ഥാ ദുരന്തങ്ങൾ നേരിട്ട ഒൻപത് താഴ്ന്ന-മധ്യ വരുമാന, ഉയർന്ന-മധ്യ വരുമാന രാജ്യങ്ങൾ ആഗോള ചരിത്രപരമായ കാർബൺ പുറന്തള്ളലിന്റെ ഏകദേശം 3.9 ശതമാനത്തിന് മാത്രമാണ് ഉത്തരവാദികളായിട്ടുള്ളത്. ഇതിൽ ഇന്ത്യയുടെ വിഹിതം 3.57 ശതമാനമാണ്.
കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിന് ചരിത്രപരമായി ഏറ്റവും കുറവ് സംഭാവന നൽകിയ ദുർബല ജനവിഭാഗങ്ങളാണ് അതിന്റെ ആഘാതം ആനുപാതികമല്ലാത്ത വിധത്തിൽ നേരിടുന്നതെന്ന് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാന പഠന സമിതിയായ ഐപിസിസിയുടെ ആറാം വിലയിരുത്തൽ റിപ്പോർട്ടും (AR6) ഉയർന്ന ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ജർമൻവാച്ച് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.