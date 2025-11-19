Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightEnvironment newschevron_rightകടുവ, പുലി...
    Environment news
    Posted On
    date_range 19 Nov 2025 6:45 AM IST
    Updated On
    date_range 19 Nov 2025 6:45 AM IST

    കടുവ, പുലി സംരക്ഷണത്തിന്‍റെ പ്രാധാന്യമുന്നയിച്ച് ഇന്ത്യ

    text_fields
    bookmark_border
    tiger, leopard
    cancel
    Listen to this Article

    ബെലേം (ബ്രസീൽ): പുലി, കടുവ വിഭാഗത്തിലെ ജീവികളുടെ സംരക്ഷണമുറപ്പാക്കാൻ ആഗോള തലത്തിൽ ഇടപെടലുണ്ടാകണമെന്ന് ഇന്ത്യ.

    കാലാവസ്ഥ മാറ്റം സംബന്ധിച്ച യു.എൻ സമിതി (യു.എൻ.സി.സി.സി) യുടെ ഉച്ചകോടിയുടെ (കോപ് 30) ഉന്നത മന്ത്രിതല സമിതി വിഭാഗത്തിൽ സംസാരിക്കവെ, പരിസ്ഥിതി മന്ത്രി ഭൂപേന്ദർ യാദവാണ് ഈ വിഭാഗം ജീവികളുടെ എണ്ണം കുറയുന്നത് മുഴുവൻ ആവാസ വ്യവസ്ഥയെയും അട്ടിമറിക്കുന്ന കാര്യം ഉന്നയിച്ചത്.

    ‘ഇന്റർനാഷനൽ ബിഗ് കാറ്റ് അലയൻസ്’ (ഐ.ബി.സി.എ) എന്ന സമിതി സംബന്ധിച്ച യോഗത്തിലാണ് മന്ത്രി വിഷയം ഊന്നിപ്പറഞ്ഞത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:TigerLeopardIndiaLatest News
    News Summary - India highlights importance of tiger and leopard conservation
    Similar News
    Next Story
    X