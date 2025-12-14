ഇന്ത്യക്ക് പുതിയ രണ്ട് റാംസർ സൈറ്റുകൾ കൂടി; സിലിസേർ തടാകവും കൊപ്ര റിസർവോയറുമാണുൾപ്പെടുത്തിയത്text_fields
ഡൽഹി: രാജസ്ഥാനിലെ സിലിസേർ തടാകത്തെയും ഛത്തീസ്ഗഡിലെ കൊപ്ര റിസർവോയറിനെയും 96-ാമത് റാംസർ സൈറ്റുകളായി ഇന്ത്യ പ്രഖ്യാപിച്ചു, ഇതോടെ ആകെ എണ്ണം 96 ആയി. ജൈവവൈവിധ്യത്തിനും കാലാവസ്ഥാ പ്രതിരോധത്തിനും അത്യന്താപേക്ഷിതമായ തണ്ണീർത്തടങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള രാജ്യത്തിന്റെ പ്രതിബദ്ധതയാണ് ഇത് വെളിവാക്കുന്നത്. വൈവിധ്യമാർന്ന ആവാസവ്യവസ്ഥയെയും പ്രാദേശിക സമൂഹങ്ങളുടെ ഉപജീവനമാർഗത്തെയും പിന്തുണക്കുന്നതിൽ ഈ പുതിയ തണ്ണീർത്തടങ്ങൾ നിർണായക പങ്ക് വഹിക്കുന്നു.
സിലിസേർ തടാകവും കൊപ്ര റിസർവോയറും റാംസർ സൈറ്റുകളുടെ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തോടുള്ള ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിബദ്ധത കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തി. ഇതോടെ രാജ്യത്തെ അന്താരാഷ്ട്രതലത്തിൽ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട തണ്ണീർത്തടങ്ങളുടെ ആകെ എണ്ണം 96 ആയി വർധിച്ചു. ജൈവ വൈവിധ്യ സംരക്ഷണം, ജലസുരക്ഷ, കാലാവസ്ഥാ പ്രതിരോധം എന്നിവയിൽ നിർണായക പങ്ക് വഹിക്കുന്ന പാരിസ്ഥിതികമായി പ്രത്യേകതയുള്ള തണ്ണീർത്തടങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിൽ ഇന്ത്യയുടെ പങ്ക് വലുതാണ്.
രാജസ്ഥാനിലെ ആൽവാർ ജില്ലയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സിലിസേർ തടാകം ആരവല്ലി കുന്നുകൾക്കിടയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു ശുദ്ധജല തടാകമാണ്. പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഒരു ജലസ്രോതസ്സായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ഇത് ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രധാന തണ്ണീർത്തട ആവാസവ്യവസ്ഥയായി മാറിയിരിക്കുന്നു. വിവിധതരം പ്രാദേശിക, ദേശാടന പക്ഷികൾ, ജലസസ്യങ്ങൾ, മത്സ്യ ഇനങ്ങൾ എന്നിവയുടെ പ്രധാന ആവാസവ്യവസ്ഥയാണിത്. ശൈത്യകാലത്ത്, സിലിസേർ തടാകം ദേശാടന പക്ഷികൾക്ക് ഒരു പ്രധാന ഇടത്താവളമായി വർത്തിക്കുന്നു, ഇത് പ്രദേശത്തെ പക്ഷി ജൈവവൈവിധ്യത്തിന്റെ പ്രധാന ആവാസ കേന്ദ്രവുമാണ്. ഭൂഗർഭജലം റീചാർജ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുകയും പരിസ്ഥിതി ടൂറിസത്തിലൂടെയും മത്സ്യബന്ധന പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെയും തദ്ദേശവാസികളുടെ ഉപജീവനമാർഗത്തെ പിന്തുണക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
ഛത്തീസ്ഗഢിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കൊപ്ര റിസർവോയർ, റാംസർ കൺവെൻഷനു കീഴിൽ ഇപ്പോൾ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട മറ്റൊരു പാരിസ്ഥിതിക പ്രാധാന്യമുള്ള തണ്ണീർത്തടമാണ്. ജലജീവികൾക്കും, ജലപക്ഷികൾക്കും, ചുറ്റുമുള്ള സസ്യജന്തുജാലങ്ങൾക്കും ആവാസവ്യവസ്ഥ നൽകുന്നതിലൂടെ പ്രാദേശിക ജൈവവൈവിധ്യം നിലനിർത്തുന്നതിൽ ഈ റിസർവോയർ നിർണായക പങ്ക് വഹിക്കുന്നു. പാരിസ്ഥിതിക പ്രാധാന്യത്തിന് പുറമെ, കൊപ്ര റിസർവോയർ ജലസേചനം, വെള്ളപ്പൊക്ക നിയന്ത്രണം, സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലെ സമൂഹങ്ങൾക്ക് ജലലഭ്യത എന്നിവക്കും സംഭാവന നൽകുന്നു, ഇത് തണ്ണീർത്തട സംരക്ഷണവും മനുഷ്യന്റെ ക്ഷേമവും തമ്മിലുള്ള അടുത്ത ബന്ധം തെളിയിക്കുന്നു.
റാംസർ സൈറ്റുകൾ തണ്ണീർത്തടങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള റാംസർ കൺവെൻഷൻ പ്രകാരം നിയുക്തമാക്കിയ അന്താരാഷ്ട്ര പ്രാധാന്യമുള്ള തണ്ണീർത്തടങ്ങളാണ്. 1971-ൽ ഒപ്പുവെച്ച ഇറാനിയൻ നഗരമായ റാംസർ കൺവെൻഷന്റെ പേരിലാണ് ഈ കൺവെൻഷൻ അറിയപ്പെടുന്നത്. ജൈവവൈവിധ്യം, ജലസ്രോതസ്സുകൾ, ജലപക്ഷികളെ പിന്തുണക്കൽ എന്നിവക്കായി ഈ സ്ഥലങ്ങൾ രൂപകൽപന ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ദുർബലമായ ആവാസവ്യവസ്ഥയെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിൽ ശാസ്ത്രീയ ഗവേഷണം, മെച്ചപ്പെട്ട ഭരണം, സമൂഹ പങ്കാളിത്തം എന്നിവയും ഇത് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു. ജൈവഭൂമിശാസ്ത്ര മേഖലകളിൽ കാണപ്പെടുന്ന തണ്ണീർത്തടം വിവിധ സസ്യങ്ങളുടെയും വംശനാശ ഭീഷണി നേരിടുന്ന തരത്തിലുള്ള ജീവി വർഗങ്ങളുടെയോ ദേശാടനപക്ഷികളുടെയോ മൽസ്യങ്ങളുടെയോ ആവാസവ്യവസ്ഥയും അവയുടെ സംരക്ഷണത്തിനും ഭക്ഷണത്തിനും പരിപാലനത്തിനുതകുന്നതുമായ പരിസ്ഥിതി ലോലമായ പ്രദേശങ്ങളാണ് റംസർ സൈറ്റുകൾ.
