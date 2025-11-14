Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    14 Nov 2025 4:42 PM IST
    14 Nov 2025 4:42 PM IST

    വീണ്ടും ശക്തമായ മഴ വരുന്നു; സംസ്ഥാനത്ത് ആറ് ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ട്

    കൊച്ചി: കേരളത്തിൽ അടുത്ത മൂന്നുമണിക്കൂറിൽ ആറ് ജില്ലകളിൽ അതിശക്തമായ മഴക്ക് സാധ്യതയു​​ണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ്. ആദ്യം മൂന്നു ജില്ലകളിലാണ് ഓറഞ്ച് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നത്. പിന്നീടത് മൂന്ന് ജില്ലകളിലേക്ക് കൂടി വ്യാപിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. ആദ്യം

    കോട്ടയം, ഇടുക്കി, എറണാകുളം ജില്ലകളിലായിരുന്നു ഓറഞ്ച് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. പിന്നീട് മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, പത്തനംതിട്ട ജില്ലകൾ കൂടി ഓറഞ്ച് അലർട്ടിന്റെ പരിധിയിൽ പെടുത്തി.

    ഈ ജില്ലകളിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളിൽ ഇടിമിന്നലോട് കൂടിയ ശക്തമായ മഴക്കാണ് സാധ്യതയുള്ളത്. മണിക്കൂറിൽ 40 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗതയുള്ള ശക്തമായ കാറ്റിനും സാധ്യതയുണ്ട്. അതിനു പുറമെ കേരള തീരത്ത് കള്ളക്കടൽ ജാഗ്രത നിർദേശവും പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്.

