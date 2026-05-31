Madhyamam
    Environment news
    date_range 31 May 2026 8:25 AM IST
    date_range 31 May 2026 8:25 AM IST

    സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നും ശക്തമായ മഴക്കും ഇടിമിന്നലിനും സാധ്യത; ആറ് ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട്

    തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നും പരക്കെ ശക്തമായ മഴക്ക് സാധ്യത. ആറ് ജില്ലകളിലാണ് യെല്ലോ അലേർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. കോട്ടയം, ഇടുക്കി, എറണാകുളം, കോഴിക്കോട്, വയനാട്, കണ്ണൂർ എന്നീ ജില്ലകളിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. മഴക്കൊപ്പം ശക്തമായ കാറ്റും ഇടിമിന്നലും ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടെന്നും കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

    കോരള, ലക്ഷദ്വീപ് തീരങ്ങളിൽ മത്സ്യബന്ധനത്തിനുള്ള വിലക്ക് തുടരും. ജൂൺ ഒന്ന് വരെ ഈ തീരങ്ങളിൽ മണിക്കൂറിൽ 35 മുതൽ 45 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗതയിൽ ശക്തമായ കാറ്റിനും മോശം കാലാവസ്ഥക്കും സാധ്യതയുണ്ട്. നാല് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ കേരളത്തിൽ കാലവർഷമെത്തുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

    TAGS:newsYellow AlertHeavy RainKerala News
    News Summary - Heavy rain and thunderstorms likely in the state today; Yellow alert in six districts
