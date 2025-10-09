സമീപ ഭാവിയിൽ ഹിമാനികൾ അപ്രത്യക്ഷമാവും; 50 വർഷത്തിനപ്പുറം മനുഷ്യർ ആദ്യമായി ഹിമാനികളില്ലാത്ത സിയറ നെവാഡ കണ്ടേക്കുമെന്ന് പഠനം

സമീപ ഭാവിയിൽ ഹിമാനികൾ അപ്രത്യക്ഷമാവും; 50 വർഷത്തിനപ്പുറം മനുഷ്യർ ആദ്യമായി ഹിമാനികളില്ലാത്ത സിയറ നെവാഡ കണ്ടേക്കുമെന്ന് പഠനംtext_fields
മനുഷ്യർ മൂലമുണ്ടാകുന്ന കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം മൂലം ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ പഴക്കമുള്ള ഹിമാനികൾ അടുത്ത 75 വർഷത്തിനുള്ളിൽ അപ്രത്യക്ഷമാകുമെന്ന് പഠനം. ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ആളുകൾ ഹിമാനിയില്ലാത്ത സിയറ നെവാഡ കാണുന്ന ആദ്യത്തെ ആളുകളായിരിക്കാം എന്നും ഒരു പറ്റം ഗവേഷകർ നടത്തിയ പഠനത്തിൽ പറയുന്നു.
‘വടക്കേ അമേരിക്കൻ കോർഡില്ലേര’ എന്നറിയപ്പെടുന്ന മഞ്ഞു മൂടിയ പർവത നിരകളാണ് സിയറ നെവാഡ. ഇത് പടിഞ്ഞാറൻ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിന്റെ ‘നട്ടെല്ല്’ എന്നറിയപ്പെടുന്നു. അതിലെ ഒരു പർവതനിരയായ സിയറ നെവാഡയിലെ ഹിമാനികൾ 3,000 നും 10,000 നും വർഷങ്ങൾക്കിടയിൽ മാത്രമാണ് രൂപപ്പെട്ടതെന്നാണ് ചില ഗവേഷകർ പറയുന്നത്. എന്നാൽ, അടുത്തിടെ പുറത്തിറങ്ങിയ അഡ്വാൻസസ് ജേണലിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഗവേഷണം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ഹിമയുഗം അവസാനിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള 11,700 വർഷക്കാലം സിയറ നെവാഡ ഹിമാനികൾ നിലനിന്നിരുന്നു എന്നാണ്.
‘ഹിമാനികൾ ഭൂതകാലത്തിനും വർത്തമാനത്തിനും ഇടയിലുള്ള ഒരു ഉരകല്ലുകളാണ്. മുമ്പ് എങ്ങനെയായിരുന്നുവെന്നും ഇന്ന് എങ്ങനെയാണെന്നും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ ആ ഉരകല്ലുകൾ സഹായിക്കും’ - വിസ്കോൺസിൻ മാഡിസൺ സർവകലാശാലയിലെ ഭൂഗർഭശാസ്ത്രജ്ഞനും പഠനത്തിന്റെ മുഖ്യ രചയിതാവുമായ ആൻഡ്രൂ ജോൺസ് പറഞ്ഞു.
അടുത്തിടെ തുറന്ന പാറകളിലെ കാർബണിന്റെയും ബെറിലിയത്തിന്റെയും പതിപ്പുകൾ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് പർവതനിരയിലെ ഏറ്റവും വലുതും ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം നിലനിൽക്കുന്നതുമായ നാല് ഹിമാനികളായ കോണസ്, മക്ലൂർ, ലൈൽ, പാലിസേഡ് എന്നിവയെക്കുറിച്ച് സംഘം പഠിച്ചു. പാറകൾ ബാറ്ററികൾ പോലെയാണ്. അത് ഐസ് കൊണ്ട് മൂടപ്പെടാത്തപ്പോൾ സൂര്യൻ അവയെ ചാർജ് ചെയ്യുന്നു. ഹിമാനികൾ തിരികെ വരുമ്പോൾ ചാർജ് പതുക്കെ കുറയുന്നു.
ഹോളോസീൻ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉടനീളം ചില പാറകൾ മഞ്ഞുമൂടിയതായിരുന്നെന്ന് അവരുടെ ഫലങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ‘കാലിഫോർണിയയിലെ ഹിമാനികൾ 30,000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ അവയുടെ അവസാന ഹിമാനിയുടെ പരമാവധി സ്ഥാനങ്ങളിൽ എത്തിയിരുന്നു. ഇത് കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ ഹിമാനി രഹിത സിയറ നെവാഡ മനുഷ്യ ചരിത്രത്തിൽ സംഭവിക്കുമെന്ന് ഗവേഷകർ പഠനത്തിൽ കണ്ടെത്തി.
