Madhyamam
    Environment news
    Posted On
    date_range 30 Nov 2025 10:56 AM IST
    Updated On
    date_range 30 Nov 2025 10:56 AM IST

    മ​രു​ഭൂ​മി​യു​ടെ അ​ൽ​ഭു​തക്കാഴ്ചക​ളു​മാ​യി കു​വൈ​ത്തിൽ ജി​യോ​ പാ​ർ​ക്ക്

    വി​ജ​ഞാ​ന​വും വി​നോ​ദ​വും ഒ​രു​മി​ക്കു​ന്ന പാ​ർ​ക്ക് ഡി​സം​ബ​റി​ൽ തു​റ​ക്കും
    മ​രു​ഭൂ​മി​യു​ടെ അ​ൽ​ഭു​തക്കാഴ്ചക​ളു​മാ​യി കു​വൈ​ത്തിൽ ജി​യോ​ പാ​ർ​ക്ക്
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​കൃ​തി സൗ​ന്ദ​ര്യ​വും ഭൂ​മി​ശാ​സ്ത്ര​പ​ര​മാ​യ പൈ​തൃ​ക​വും ലോ​ക​ത്തി​ന് മു​ന്നി​ൽ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കാ​നാ​യി 'ജി​യോ പാ​ർ​ക്ക്' വ​രു​ന്നു. ഡി​സം​ബ​ർ അ​വ​സാ​ന​ത്തോ​ടെ പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി തു​റ​ന്നു ന​ൽ​കു​ന്ന പ​ദ്ധ​തി രാ​ജ്യ​ത്തെ ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള ആ​ദ്യ സം​രം​ഭ​മാ​ണ്.

    കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ സ​വി​ശേ​ഷ​മാ​യ ഭൂ​പ്ര​കൃ​തി​യെ അ​ടു​ത്ത​റി​യാ​ൻ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്ക് ഇ​തു അ​വ​സ​രം ന​ൽ​കും. ശാ​സ്ത്രീ​യ പ​ഠ​നം, ഗ​വേ​ഷ​ണം, പ​രി​സ്ഥി​തി സൗ​ഹൃ​ദ വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​രം എ​ന്നി​വ​യു​ടെ ഒ​രു സം​യോ​ജി​ത കേ​ന്ദ്ര​മാ​യി​ട്ടാ​ണ് പാ​ർ​ക്ക് രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന ചെ​യ്തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    പ​ദ്ധ​തി യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മാ​കു​ന്ന​തോ​ടെ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ജി​യോ​പാ​ർ​ക്കു​ക​ളു​ടെ ശൃം​ഖ​ല​യി​ൽ കു​വൈ​ത്തി​നും ഇ​ടം ല​ഭി​ക്കും. രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ സു​സ്ഥി​ര വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടി​നും, പാ​രി​സ്ഥി​തി​ക വൈ​വി​ധ്യ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള അ​വ​ബോ​ധം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും പാ​ർ​ക്ക് പ്രാ​ധാ​ന്യം ന​ൽ​കും.

    ജി​യോ​ള​ജി​ക്ക​ൽ പാ​ർ​ക്ക് പ​ല രൂ​പ​ത്തി​ലും ഒ​രു പു​തി​യ ചു​വ​ടു​വെ​പ്പാ​കു​മെ​ന്ന് സം​ഘാ​ട​ക​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. സു​സ്ഥി​ര വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​രം പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്ക​ൽ, രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ പാ​രി​സ്ഥി​തി​ക​വും ഭൂ​മി​ശാ​സ്ത്ര​പ​ര​വു​മാ​യ വൈ​വി​ധ്യ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള അ​വ​ബോ​ധം വ​ള​ർ​ത്ത​ൽ എ​ന്നി​വ​യും ഇ​തു​വ​ഴി ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്നു. കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ അ​തു​ല്യ​മാ​യ പ്ര​കൃ​തി സ​വി​ശേ​ഷ​ത​ക​ൾ ഉ​യ​ർ​ത്തി​ക്കാ​ട്ട​ൽ, പ​രി​സ്ഥി​തി സൗ​ഹൃ​ദ ടൂ​റി​സം വ​ള​ർ​ത്ത​ൽ എ​ന്നി​വ​യി​ലൂ​ടെ ജി​യോ പാ​ർ​ക്ക് കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ പു​തി​യ ചി​ത്രം ലോ​ക​ത്തി​ന് സ​മ്മാ​നി​ക്കും.

    ര​ണ്ടു ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ

    ര​ണ്ട് ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി വ്യാ​പി​ച്ചു​കി​ട​ക്കു​ന്ന ജി​യോ​പാ​ർ​ക്ക് ഒ​രു ചെ​റി​യ മേ​ഖ​ല​യെ​യും വ​ള​രെ വ​ലി​യ മേ​ഖ​ല​യെ​യും ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്നു.

    മൊ​ത്തം വി​സ്തീ​ർ​ണം ഏ​ക​ദേ​ശം 1,000 ച​തു​ര​ശ്ര കി​ലോ​മീ​റ്റ​റാ​ണ്. ഡി​സം​ബ​റോ​ടെ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കു​ന്ന ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ടം, പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പ്രാ​പ്യ​മാ​കു​ന്ന ത​ര​ത്തി​ൽ രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന ചെ​യ്തി​ട്ടു​ള്ള 20 ച​തു​ര​ശ്ര കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ വി​സ്തൃ​തി​യി​ലാ​ണ്.

    ബാ​ക്കി വ​രു​ന്ന വ​ലി​യ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ മ​രു​ഭൂ​മി​യു​മാ​യി പൊ​രു​ത്ത​പ്പെ​ടു​ന്ന ഇ​ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ 300ല​ധി​കം വി​വി​ധ​ത​രം ത​ദ്ദേ​ശീ​യ സ​സ്യ ഇ​ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​ണ്ടാ​കും.

    പാ​രി​സ്ഥി​തി​ക പു​നഃ​സ്ഥാ​പ​നം, മ​രു​ഭൂ​മി​യി​ലെ ഭൂ​പ്ര​കൃ​തി ഹ​രി​താ​ഭ​മാ​ക്ക​ൽ, ജൈ​വ​വൈ​വി​ധ്യ സം​ര​ക്ഷ​ണം എ​ന്നി​വ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടാ​ണ് ഇ​ത്.



    സു​ബി​യ അ​ത്ഭു​ത​ങ്ങ​ൾ ഒ​ളി​പ്പി​ച്ചു​വെ​ച്ച ഇ​ടം

    വി​ശാ​ല​മാ​യ മ​രു​ഭൂ​മി​ക​ൾ, പു​രാ​ത​ന ശി​ലാ​രൂ​പ​ങ്ങ​ൾ, ഭൂ​മി​യു​ടെ ഭൂ​ത​കാ​ല​ത്തി​ന്റെ ക​ഥ പ​റ​യു​ന്ന ഫോ​സി​ലു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ നി​ര​വ​ധി ഭൂ​മി​ശാ​സ്ത്ര അ​ത്ഭു​ത​ങ്ങ​ൾ കു​വൈ​ത്തി​ലു​ണ്ട്. ജി​യോ പാ​ർ​ക്കി​ന്റെ കേ​ന്ദ്ര​ബി​ന്ദു​ക​ളി​ലൊ​ന്നാ​യ അ​ൽ സു​ബി​യ പ്ര​ദേ​ശം ഭൂ​മി​ശാ​സ്ത്ര വൈ​വി​ധ്യം, സ​മ്പ​ന്ന​മാ​യ ജൈ​വ​വൈ​വി​ധ്യം, ച​രി​ത്ര​പ​ര​മാ​യ പ്രാ​ധാ​ന്യം എ​ന്നി​വ​യാ​ൽ പ്രാ​ധാ​ന്യ​മ​ർ​ഹി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്.

    അ​റേ​ബ്യ​ൻ ഉ​പ​ദ്വീ​പി​ലെ അ​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന ഏ​റ്റ​വും പ​ഴ​ക്കം ചെ​ന്ന നാ​ഗ​രി​ക​ത​ക​ളി​ലൊന്നാ​യ ഉ​ബൈ​ദ് നാ​ഗ​രി​ക​ത​യു​ടെ തെ​ളി​വു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് പു​രാ​ത​ന കാ​ലം മു​ത​ൽ മ​നു​ഷ്യ​ർ അ​ൽ സു​ബി​യ​യി​ൽ വ​സി​ച്ചി​രു​ന്ന​താ​യി വി​ശ്വ​സി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്നു.​സു​ബി​യ​യു​ടെ സ്വാ​ഭാ​വി​ക പ​രി​സ്ഥി​തി ഇ​വി​ടെ വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന സ​സ്യ-​ജ​ന്തു​ജാ​ല​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ആ​വാ​സ കേ​ന്ദ്ര​മാ​ക്കു​ന്നു. അ​വ​യി​ൽ പ​ല​തും ക​ഠി​ന​മാ​യ മ​രു​ഭൂ​മി​യി​ലെ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​യു​മാ​യി പൊ​രു​ത്ത​പ്പെ​ട്ട് ജീ​വി​ക്കു​ന്ന​വ​യാ​ണ്.

    TAGS:desertgeological parkKuwait
