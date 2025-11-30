Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Environment news
    Posted On
    date_range 30 Nov 2025 1:50 PM IST
    Updated On
    date_range 30 Nov 2025 1:50 PM IST

    ഗാ​ഫിെൻറ ജ​നി​ത​ക പ​ഠ​നം പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​യി

    ജ​നി​ത​ക​പ​ര​മാ​യി നാ​ല് വ്യ​ത്യ​സ്ത ഗ്രൂ​പ്പു​ക​ളെ ഗ​വേ​ഷ​ണ സം​ഘം ക​ണ്ടെ​ത്തി
    ഗാ​ഫിെൻറ ജ​നി​ത​ക പ​ഠ​നം പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​യി
    അ​ബൂ​ദ​ബി: അ​ബൂ​ദ​ബി പ​രി​സ്ഥി​തി ഏ​ജ​ന്‍സി​യും ഇ​ന്‍റ​ര്‍നാ​ഷ​ന​ല്‍ സെ​ന്‍റ​ര്‍ ഫോ​ര്‍ ബ​യോ​സാ​ലൈ​ന്‍ അ​ഗ്രി​ക​ള്‍ച്ച​റും (ഐ.​സി.​ബി.​എ) കൈ​കോ​ർ​ത്ത്​ ഇ​താ​ദ്യ​മാ​യി യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ ഗാ​ഫ് മ​ര​ത്തി​ന്‍റെ ക​ണ​ക്കെ​ടു​പ്പും ജ​നി​ത​ക​പ​ഠ​ന​വും പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​ക്കി. മ​രു​ഭൂ​മി​യി​ലെ ഈ ​മ​ര​വി​ഭാ​ഗ​ത്തെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നും യു.​എ.​ഇ​യി​ലു​ട​നീ​ള​മു​ള്ള കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​യെ പ്ര​തി​രോ​ധി​ക്കു​ന്ന ആ​വാ​സ​വ്യ​വ​സ്ഥ​യു​ടെ വി​ക​സ​ന​ത്തെ പി​ന്തു​ണ​യ്ക്കു​ന്ന​തി​നും നി​ര്‍ണാ​യ​ക​മാ​യ ജ​നി​ത​ക ഉ​ള്‍ക്കാ​ഴ്ച​ക​ള്‍ വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു പ​ഠ​ന​മെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ അ​റി​യി​ച്ചു. പ​രി​സ്ഥി​തി ഏ​ജ​ന്‍സി​യി​ലെ സ​സ്യ ജ​നി​ത​ക വി​ഭ​വ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ലെ​യും ഇ​ന്‍റെ​ര്‍നാ​ഷ​ന​ല്‍ സെ​ന്‍റ​ര്‍ ഫോ​ര്‍ ബ​യോ​സാ​ലൈ​ന്‍ അ​ഗ്രി​ക​ള്‍ച്ച​റി​ലെ​യും വി​ദ​ഗ്ധ​രാ​ണ് പ​ഠ​ന​സം​ഘ​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്. ഗാ​ഫ് മ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ മു​ഴു​വ​ന്‍ ജ​നി​ത​ക​ഘ​ട​ന​യു​ടെ പു​ന​ക്ര​മീ​ക​ര​ണം വി​ല​യി​രു​ത്തു​ക​യെ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് പ​ഠ​ന​സം​ഘം തീ​ര​ദേ​ശ സ​മ​ത​ല​ങ്ങ​ള്‍, താ​ഴ്വ​ര​ക​ള്‍, മ​ണ​ല്‍ക്കൂ​ന​ക​ള്‍, പ​ര്‍വ​ത ച​രി​വു​ക​ള്‍ തു​ട​ങ്ങി യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ നി​ന്നാ​യി ഗാ​ഫ് മ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ സാം​പി​ളു​ക​ള്‍ ശേ​ഖ​രി​ച്ച​ത്. ജ​നി​ത​ക​പ​ര​മാ​യി നാ​ല് വ്യ​ത്യ​സ്ത ഗ്രൂ​പ്പു​ക​ളെ​യാ​ണ് സം​ഘം ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്.

    അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ലെ ഹ​ജ​ര്‍ പ​ര്‍വ​ത​നി​ര​ക​ളു​ടെ​യും ജ​ബ​ല്‍ ഹ​ഫീ​ത് നാ​ഷ​ണ​ല്‍ പാ​ര്‍ക്ക് റി​സ​ര്‍വി​ന്‍റെ​യും താ​ഴ്വ​ര​ക​ളി​ല്‍ നി​ന്ന് ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ ഈ ​ഗ്രൂ​പ്പു​ക​ളി​ല്‍ ഒ​ന്ന് മ​റ്റ് സാം​പി​ളു​ക​ളു​മാ​യി താ​ര​ത​മ്യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​മ്പോ​ള്‍ പ​രി​ണാ​മ​പ​ര​മാ​യി സ​വി​ശേ​ഷ​മാ​യ ഒ​രു വം​ശ​പ​ര​മ്പ​ര​യാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന് പ​ഠ​ന​സം​ഘം പ​റ​യു​ന്നു. സ​വി​ശേ​ഷ​മാ​യ ഈ ​മ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​ത്ത് ബാ​ങ്കി​ങ്ങി​ന് മു​ന്‍ഗ​ണ​ന ന​ല്‍കു​ന്ന​തി​നും ഇ​വ​യു​ടെ പു​ന​ര​ധി​വാ​സ​ത്തി​നും പു​ന​സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​നും ദേ​ശീ​യ ഗാ​ഫ് മ​രം ന​ടീ​ല്‍ പ​ദ്ധ​തി​ക്കും പി​ന്തു​ണ ന​ല്‍കു​ന്ന​തി​നും സ​ഹാ​യ​ക​മാ​യ വി​വ​ര​ങ്ങ​ള്‍ ഈ ​പ​ഠ​നം വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്യു​ന്നു​ണ്ട്. യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ ദേ​ശീ​യ വൃ​ക്ഷ​മെ​ന്ന നി​ല​യി​ല്‍ ഏ​റെ ആ​ദ​രി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന മ​ര​മാ​ണ്​ ഗാ​ഫ്. ഗാ​ഫ് മ​ര​ങ്ങ​ള്‍ മ​ണ​ല്‍ക്കൂ​ന​ക​ളെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ക​യും മ​ണ്ണി​നെ സ​മ്പു​ഷ്ട​മാ​ക്കു​ക​യും വ​ര​ണ്ട പ​രി​ത​സ്ഥി​തി​ക​ളി​ല്‍ ജൈ​വ​വൈ​വി​ധ്യ​ത്തെ പി​ന്തു​ണ​യ്ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യും. ഇ​ത്ര​യേ​റെ പ്രാ​ധാ​ന്യം ഗാ​ഫ് മ​ര​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നി​ട്ടും ഇ​വ​യു​ടെ ജ​നി​ത​ക വ്യ​തി​യാ​ന​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചോ പ​രി​ണാ​മ ച​രി​ത്ര​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചോ വ​ള​രെ​ക്കു​റ​ച്ചേ ഇ​തു​വ​രെ അ​റി​വു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു​ള്ളൂ.

    അ​ബൂ​ദ​ബി പ​രി​സ്ഥി​തി ഏ​ജ​ന്‍സി​ക്കു കീ​ഴി​ലെ ടെ​റ​സ്ട്രി​യ​ല്‍ ആ​ന്‍ഡ് മ​റൈ​ന്‍ ബ​യോ​ഡൈ​വേ​ഴ്‌​സി​റ്റി സെ​ക്ട​ര്‍ എ​ക്‌​സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ര്‍ അ​ഹ​മ്മ​ദ് ഹാ​ഷ്മി, ഐ​സി​ബി​എ ഡ​യ​റ​ക്ട​ര്‍ ജ​ന​റ​ല്‍ ഡോ. ​താ​രി​ഫ അ​ല്‍സാ​ബി എ​ന്നി​വ​ര്‍ പ​ഠ​ന​നേ​ട്ട​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു.

