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    Environment news
    Posted On
    date_range 22 Jun 2026 6:00 AM IST
    Updated On
    date_range 22 Jun 2026 6:01 AM IST

    യൂറോപ്പിൽ ഉ​ഷ്ണ​ത​രം​ഗം; ഫ്രാ​ൻ​സി​ൽ പൊ​തു​സ്ഥ​ല മ​ദ്യ​പാ​ന​ത്തി​നും കാ​യി​ക വി​നോ​ദ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും നി​യ​ന്ത്ര​ണം

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    യൂറോപ്പിൽ ഉ​ഷ്ണ​ത​രം​ഗം; ഫ്രാ​ൻ​സി​ൽ പൊ​തു​സ്ഥ​ല മ​ദ്യ​പാ​ന​ത്തി​നും കാ​യി​ക വി​നോ​ദ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും നി​യ​ന്ത്ര​ണം
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    പാ​രി​സ്: യൂ​റോ​പ്പി​ന്റെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഉ​ഷ്ണ​ത​രം​ഗം ശ​ക്ത​മാ​യ​തോ​ടെ കാ​ട്ടു​തീ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി എ​മ​ർ​ജ​ൻ​സി വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളെ​യും സൈ​ന്യ​ത്തെ​യും സ​ജ്ജ​മാ​ക്കി ഫ്രാ​ൻ​സ്. ചൂ​ടി​നെ പ്ര​തി​രോ​ധി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി പൊ​തു​സ്ഥ​ല മ​ദ്യ​പാ​ന​ത്തി​ന് നി​യ​ന്ത്ര​ണം ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും ഔ​ട്ട്ഡോ​ർ കാ​യി​ക വി​നോ​ദ​ങ്ങ​ൾ റ​ദ്ദാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ മൂ​ന്നി​ലൊ​ന്ന് ഭാ​ഗ​വും ദേ​ശീ​യ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ നി​രീ​ക്ഷ​ണ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ന്റെ റെ​ഡ് അ​ല​ർ​ട്ടി​ലാ​ണ്. ശീ​തീ​ക​ര​ണ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​ധി​ക​മി​ല്ലാ​ത്ത ഫ്രാ​ൻ​സി​ൽ പ​ല​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ലും ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച താ​പ​നി​ല 40 ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സി​ൽ എ​ത്തി​യി​രു​ന്നു. തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച ഇ​തി​ലും ക​ടു​ത്ത ചൂ​ടാ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​വ​ച​നം. ചൂ​ടി​ൽ​നി​ന്ന് ആ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് ആ​ശ്വാ​സം ന​ൽ​കാ​ൻ പാ​രി​സി​ലെ ഈ​ഫ​ൽ ട​വ​ർ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ പ്ര​ധാ​ന വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ജ​ല​ക​ണ​ങ്ങ​ൾ ത​ളി​ക്കു​ന്ന മി​സ്റ്റി​ങ് സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ നാ​ലു വ​ർ​ഷ​ത്തി​നി​ട​യി​ൽ യൂ​റോ​പ്പി​ൽ ര​ണ്ടു ല​ക്ഷ​ത്തി​ല​ധി​കം പേ​ർ ഉ​ഷ്ണ​ത​രം​ഗ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ളാ​ൽ മ​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും ഇ​തി​ൽ ഭൂ​രി​ഭാ​ഗ​വും പ്ര​തി​രോ​ധി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന​വ​യാ​യി​രു​ന്നെ​ന്നും ലോ​കാ​രോ​ഗ്യ സം​ഘ​ട​ന വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു.

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    TAGS:franceheat waveoutdoor sports activitiespublic drinking
    News Summary - France to regulate public drinking and sports activities
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