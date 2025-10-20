ഇന്ത്യാ-പാക് സംഘർഷവും പ്രളയവും: നിറംമങ്ങി മണാലി ടൂറിസം

ഇന്ത്യാ-പാക് സംഘർഷവും പ്രളയവും: നിറംമങ്ങി മണാലി ടൂറിസംtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: പഹൽഗാം ഭീകരാക്രമണം, ഇന്ത്യ-പാകിസ്താൻ സംഘർഷം, വെള്ളപ്പൊക്കം, മണ്ണിടിച്ചിൽ എന്നിവയാൽ തകർന്ന മണാലിയിലെ ടൂറിസം വ്യവസായം പഴയ നിലയിലേക്ക് തിരിച്ചുവരാൻ പാടുപെടുകയാണ്. മഞ്ഞുമൂടിയ പർവതനിരകളിലേക്കും മനോഹരമായ പ്രകൃതിദൃശ്യങ്ങളിലേക്കും വിനോദസഞ്ചാരികളെ ആകർഷിക്കുന്നതിലൂടെ ശൈത്യകാലം ഭാഗ്യത്തിൽ ഒരു വഴിത്തിരിവ് കുറിക്കുമെന്ന് വ്യവസായം ഇപ്പോൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
ഈ മാസം ആദ്യം ഹിമാചൽ പ്രദേശിന്റെ മുകൾ ഭാഗങ്ങളിൽ കനത്ത മഞ്ഞുവീഴ്ച ഉണ്ടായി. ഇത് താപനിലയിൽ വലിയ കുറവുണ്ടാക്കുകയും പ്രദേശവാസികളുടെയും സഞ്ചാരികളുടെയും ആവേശം ഉയർത്തുകയും ചെയ്തു.
പഹൽഗാം ഭീകരാക്രമണത്തെത്തുടർന്ന് വിനോദസഞ്ചാരികൾക്കു നേരെയുണ്ടായ ഇന്ത്യ-പാകിസ്താൻ ശത്രുത കാരണം മൂലവും മെയ്-ജൂൺ മാസങ്ങളിൽ മണാലിയിലേക്കുള്ള യാത്രക്കാർ കുറഞ്ഞു. വിനോദസഞ്ചാരികൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമയം ചെലവഴിക്കുന്ന സമയമാണിത്. സമതലങ്ങളിലെ കൊടുംചൂടിൽനിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ആളുകൾ മലനിരകളിലെത്താറുണ്ടെന്ന് മണാലിയിലെ ഒരു ഹോട്ടൽ ഉടമ പറഞ്ഞു.
എന്നാൽ, ഈ വേനൽക്കാലത്ത് ഇന്ത്യ-പാകിസ്താൻ സംഘർഷം രൂക്ഷമായതിനെത്തുടർന്ന് നിരവധി ബുക്കിങുകൾ റദ്ദാക്കിയെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. കാര്യങ്ങൾ സാധാരണ നിലയിലേക്ക് മടങ്ങാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ്. കനത്ത മഴയും വെള്ളപ്പൊക്കവും മേഖലയിൽ നാശം വിതച്ചത്. ജൂൺ പകുതിയോടെ ടൂറിസം ശക്തി പ്രാപിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു. പക്ഷേ, കനത്ത മഴയിൽ മണാലിയിലേക്കുള്ള റോഡുകൾ ഒലിച്ചുപോയി. വലിയ ബസുകൾ പട്ടണത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് തടസ്സപ്പെട്ടു. നിരവധി വിനോദസഞ്ചാരികൾ വീണ്ടും അവരുടെ പദ്ധതി റദ്ദാക്കിയെന്ന് ഹോട്ടലുടമയായ കുനാൽ റാണ പറഞ്ഞു.
