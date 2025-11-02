ആൽപ്സിലെ ഹിമപാതത്തിൽ പിതാവും മകളും ഉൾപ്പെടെ അഞ്ച് പർവതാരോഹകർ കൊല്ലപ്പെട്ടുtext_fields
റോം: ഇറ്റലിയിലെ ആൽപ്സ് പർവതത്തിലെ ഹിമപാതത്തിൽ കുടുങ്ങി അഞ്ച് ജർമൻ പർവതാരോഹകർ മരിച്ചതായി പ്രാദേശിക അധികൃതർ അറിയിച്ചു. സോൾഡ ഗ്രാമത്തിനടുത്തുള്ള ഓർട്ട്ലർ പർവതനിരയിലെ സിമ വെർട്ടാനയിൽ ആണ് ദാരുണമായ അപകടം. കൊടുമുടിയിലേക്ക് പോകുന്നതിനിടെയാണ് ഹിമപാതം ഉണ്ടായത്.
മഞ്ഞിന്റെയും ഐസിന്റെയും ഹിമപാതത്തിൽ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത റോപ്പ് ടീമുകളിലെ അംഗങ്ങൾപ്പെടുകയായിരുന്നു. രണ്ട് പുരുഷന്മാരുടെയും ഒരു സ്ത്രീയുടെയും മൃതദേഹങ്ങൾ കണ്ടെടുത്തു. പിതാവും 17 വയസ്സുള്ള മകളുമാണ് അടുത്ത മറ്റ് രണ്ട് ഇരകൾ.
സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്ന മറ്റ് രണ്ട് പർവതാരോഹകർ പരിക്കേൽക്കാതെ രക്ഷപ്പെട്ടു. സ്വിസ് അതിർത്തിയോട് ചേർന്നുള്ള ഇറ്റാലിയൻ ആൽപ്സിന്റെ ഭാഗമായ ഓർട്ട്ലർ മാസിഫ്, പരിചയസമ്പന്നരായ കാൽനടയാത്രക്കാർക്കും മലകയറ്റക്കാർക്കും ഒരു ജനപ്രിയ സ്ഥലമാണ്.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register