രാജസ്ഥാനിൽ എഥനോൾ പ്ലാന്റിനെതിരെ കർഷകരുടെ വൻ പ്രക്ഷോഭം

രാജസ്ഥാനിൽ എഥനോൾ പ്ലാന്റിനെതിരെ കർഷകരുടെ വൻ പ്രക്ഷോഭംtext_fields
ജയ്പൂർ: രാജസ്ഥാനിലെ ഹനുമാൻഗഢിൽ നിർദിഷ്ട എഥനോൾ പ്ലാന്റിനെതിരെ പ്രതിഷേധങ്ങൾ ശക്തി പ്രാപിക്കുന്നു. ധാൻ മണ്ടിയിൽ നടന്ന മഹാപഞ്ചായത്തിൽ രാകേഷ് ടിക്കായത്ത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കർഷക നേതാക്കൾ പങ്കെടുത്തു.
ചണ്ഡീഗഢ് ആസ്ഥാനമായുള്ള ഒരു കമ്പനി രതി ഖേര പ്രദേശത്തെ ടി.ബി പട്ടണത്തിൽ നിർമിക്കാൻ പോവുന്ന എഥനോൾ ഫാക്ടറിക്കെതിരെയാണ് പ്രതിഷേധം. ഫാക്ടറി വായു മലിനീകരണത്തിനും ഭൂഗർഭജല മലിനീകരണത്തിനും കാരണമാകുമെന്ന് പറഞ്ഞ് ധാരണാപത്രം റദ്ദാക്കണമെന്ന് ഇവർ ആവശ്യപ്പെടുന്നു.
ഡ്യൂണ് എഥനോള് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡാണ് ഹനുമാന്ഗഡില് ഫാക്ടറി പണിയുന്നത്. ധാന്യങ്ങള് അടിസ്ഥാനമാക്കി 40 മെഗാവാട്ട് എഥനോള് പ്ലാന്റാണ് സ്ഥാപിക്കാന് പദ്ധതിയിട്ടത്. കേന്ദ്രത്തിന്റെ എഥനോള് ബ്ലെന്ഡ് പെട്രോള് പ്രോഗ്രാമുമായി കൈകോര്ത്താണ് ഈ പദ്ധതി.
എന്നാല് തുടക്കത്തില് തന്നെ പ്ലാന്റിനെതിരെ വലിയ തോതിലുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങള് അരങ്ങേറിയിരുന്നു. ഒരു വര്ഷത്തിലേറെയായി പ്രതിഷേധങ്ങള് തുടരുകയാണ്. 2025 ജൂലൈയില് കമ്പനി സ്ഥലത്ത് അതിര്ത്തി മതില് പണിയാന് ആരംഭിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് സമരം ശക്തമായത്.
വിഷയത്തിൽ ഗുരുതരമായ ആശങ്കകൾ ഉയരുന്നുണ്ട്. പ്രദേശത്തെ കർഷകർ ഫാക്ടറി സ്ഥാപിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ സർക്കാർ അവരുടെ വാക്കുകൾ കേൾക്കുകയും ആവശ്യങ്ങൾ പരിഹരിക്കുകയും വേണമെന്ന് ടിക്കായത്ത് മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു.
പ്രാദേശിക കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളുടെ പിന്തുണയോടെ നടന്ന മഹാപഞ്ചായത്തിൽ, ഡിസംബർ 10ന് പ്രതിഷേധക്കാർ പൊലീസുമായി ഏറ്റുമുട്ടുകയും ഫാക്ടറിയുടെ സ്ഥലത്ത് സ്ഥാപിച്ച അതിർത്തി മതിൽ പൊളിച്ചുമാറ്റുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇതെത്തുടർന്ന് അധികൃതർ കർശന സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തി.
ധൻ മണ്ടിയുടെ പ്രധാന കവാടം ഒഴികെയുള്ള എല്ലാ ഗേറ്റുകളും അടിച്ചു. മൊബൈൽ ഇന്റർനെറ്റ് സേവനങ്ങൾ നിർത്തിവച്ചു. ഒന്നിലധികം ബാരിക്കേഡുകൾ സ്ഥാപിക്കുകയും ധാരാളം പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പട്രോളിങ് നടത്തുകയും ചെയ്തു. തുടർന്ന് കർഷകരുടെ ഒരു പ്രതിനിധി സംഘം സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി ഒരു കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. അധികാരികൾ പ്രശ്നം പരിശോധിക്കുമെന്ന് അവർ അവർക്ക് ഉറപ്പുനൽകി. ആശങ്കകൾ പരിശോധിക്കാൻ ഒരു കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അതിന്റെ റിപ്പോർട്ട് സർക്കാറിന് സമർപ്പിക്കുമെന്നും കർഷകരെ അറിയിച്ചു.
റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉചിതമായ തീരുമാനം എടുക്കുമെന്ന് ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു. പിന്നീട്, മഹാപഞ്ചായത്ത് പിരിച്ചുവിട്ടു. എന്നിരുന്നാലും ധാരണാപത്രം റദ്ദാക്കുന്നതുവരെ തങ്ങളുടെ സമരം തുടരുമെന്ന് കർഷകർ പറഞ്ഞു. ഡിസംബർ 10ന് ടി.ബിയിൽ നടന്ന സംഘർഷങ്ങൾക്ക് ഉത്തരവാദികളായ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കണമെന്നും പ്രതിഷേധക്കാർക്കെതിരെ ഫയൽ ചെയ്ത കേസുകൾ പിൻവലിക്കണമെന്നും അവർ ആവശ്യപ്പെടുന്നു.
നിർദിഷ്ട സൗകര്യത്തിൽ നിന്നുള്ള ഭൂഗർഭജല മലിനീകരണവും വായു മലിനീകരണവും അന്വേഷിക്കാൻ വനം പരിസ്ഥിതി വകുപ്പ് ഒരു കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചതായും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register