Madhyamam
    Environment news
    Posted On
    date_range 15 Nov 2025 9:33 AM IST
    Updated On
    date_range 15 Nov 2025 9:33 AM IST

    ശു​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച ജ​ല​ത്തി​ന്റെ ഗു​ണ​നി​ല​വാ​രം സ​മ​ഗ്ര പ​ഠ​ന​ത്തി​ന് പ​രി​സ്ഥി​തി അ​തോ​റി​റ്റി

    രാ​ജ്യ​ത്ത് പു​ന​രു​പ​യോ​ഗ ജ​ല ഉ​പ​ഭോ​ഗ സം​സ്കാ​രം പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കും
    ശു​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച ജ​ല​ത്തി​ന്റെ ഗു​ണ​നി​ല​വാ​രം സ​മ​ഗ്ര പ​ഠ​ന​ത്തി​ന് പ​രി​സ്ഥി​തി അ​തോ​റി​റ്റി
    ഒ​മാ​നി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ജ​ല​ശു​ദ്ധീ​ക​ര​ണ ശാ​ല​ക​ളി​ലൊ​ന്ന്

    മ​സ്‌​ക​ത്ത്: രാ​ജ്യ​ത്തെ 217 മ​ലി​ന​ജ​ല, വ്യ​വ​സാ​യ​മാ​ലി​ന്യ​ജ​ല ശു​ദ്ധീ​ക​ര​ണ​ശാ​ല​ക​ളി​ൽ നി​ന്ന് ല​ഭി​ക്കു​ന്ന ശു​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച ജ​ല​ത്തി​ന്റെ ഗു​ണ​നി​ല​വാ​രം വി​ല​യി​രു​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​യി സ​മ​ഗ്ര​മാ​യ ദേ​ശീ​യ പ​ഠ​നം പ​രി​സ്ഥി​തി അ​തോ​റി​റ്റി ആ​രം​ഭി​ച്ചു.

    ജ​ല​സ്രോ​ത​സു​ക​ളു​ടെ ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല സം​ര​ക്ഷ​ണം, ശു​ദ്ധീ​ക​ര​ണ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​ത വി​ല​യി​രു​ത്ത​ൽ, ശു​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച ജ​ല​ത്തി​ന്റെ സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യ പു​ന​ർ​വി​നി​യോ​ഗം എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ല​ക്ഷ്യം.

    ജ​ല​സ്രോ​ത​സു​ക​ളു​ടെ ക്ഷാ​മ​വും ജ​ന​സം​ഖ്യ​യും വി​ക​സ​ന​വും മൂ​ലം ഉ​യ​ർ​ന്നു​വ​രു​ന്ന ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ നി​റ​വേ​റ്റാ​ൻ ഒ​മാ​ൻ​ക​ട​ലി​ലെ ഉ​പ്പു​വെ​ള്ള ശു​ദ്ധീ​ക​ര​ണ​ത്തെ​യും പ​രി​മി​ത​മാ​യ ഭൂ​ഗ​ർ​ഭ​ജ​ല​ത്തെ​യും ആ​ശ്ര​യി​ക്കു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ ഈ ​പ​ഠ​ന​ത്തി​ന് ഏ​റെ പ്രാ​ധാ​ന്യ​മു​ണ്ടെ​ന്ന് പ​രി​സ്ഥി​തി അ​തോ​റി​റ്റി​യി​ലെ പ​രി​സ്ഥി​തി ഗു​ണ​നി​ല​വാ​ര വ​കു​പ്പ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഡോ. ​ഇം​റാ​ൻ ബി​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ കം​സാ​രി ഒ​മാ​ൻ ന്യൂ​സ് ഏ​ജ​ൻ​സി​യോ​ട് (ഒ.​എ​ൻ.​എ) പ​റ​ഞ്ഞു. മ​ലി​ന​ജ​ല​വും വ്യ​വ​സാ​യ മാ​ലി​ന്യ​ജ​ല​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ശു​ദ്ധീ​ക​ര​ണ​ശാ​ല​ക​ൾ ജ​ല​മാ​നേ​ജ്മെൻറ് സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ൽ പ്ര​ധാ​ന​മാ​ണെ​ന്നും പു​ന​ർ​വി​നി​യോ​ഗ​ത്തി​ലൂ​ടെ​യും പ്ര​കൃ​തി​ദ​ത്ത ജ​ല​സ്രോ​ത​സു​ക​ളെ അ​മി​ത​മാ​യി ആ​ശ്ര​യി​ക്കു​ന്ന​ത് കു​റ​ക്കു​ന്ന​തി​നും അ​വ നി​ർ​ണാ​യ​ക പ​ങ്ക് വ​ഹി​ക്കു​ന്ന​താ​യും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    ബ​ർ​ക്ക​യി​ൽ ശു​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച ജ​ല​വി​ത​ര​ണ പ​ദ്ധ​തി ആ​രം​ഭി​ച്ചു

    മ​സ്‌​ക​ത്ത്: ബ​ർ​ക്ക വി​ലാ​യ​ത്തി​ലെ അ​ൽ ശ​ഖാ​ഖി​ത് പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ കൃ​ഷി​യി​ട​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി ശു​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച ജ​ലം എ​ത്തി​ക്കു​ന്ന പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം ന​മാ വാ​ട്ട​ർ സ​ർ​വി​സ​സ് ആ​രം​ഭി​ച്ചു. ര​ണ്ട് മി​ല്യ​ൺ റി​യാ​ലി​േ​ല​റെ ചെ​ല​വ​ഴി​ച്ചാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ​ത്. പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി 63 മു​ത​ൽ 500 മി​ല്ലീ​മീ​റ്റ​ർ വ​രെ വ്യാ​സ​മു​ള്ള 40 കി​ലോ​മീ​റ്റ​റി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ പൈ​പ്പ് ലൈ​ൻ സ്ഥാ​പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ 40 കൃ​ഷി​യി​ട​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​ണ് പു​ന​രു​പ​യോ​ഗ ജ​ലം ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​ന്ന​ത്. ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം സീ​ബ് വി​ലാ​യ​ത്തി​ൽ കാ​ർ​ഷി​ക, മ​ത്സ്യ​കൃ​ഷി, ജ​ല​വി​ഭ​വ മ​ന്ത്രി ഡോ. ​സൗ​ദ് ബി​ൻ ഹ​മൂ​ദ് അ​ൽ ഹ​ബ്‌​സി നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.

    പ​ദ്ധ​തി ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് മു​മ്പ് ത​ന്നെ നൂ​റി​ല​ധി​കം ജ​ല​വി​ത​ര​ണ അ​പേ​ക്ഷ​ക​ൾ ല​ഭി​ച്ചി​രു​ന്ന​താ​യി അ​ധി​കൃ​ത​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ജ​ല​ക്ഷാ​മം, ജ​ല​ത്തി​ലെ അ​മി​ത ല​വ​ണാം​ശം എ​ന്നി​വ നേ​രി​ടു​ന്ന കാ​ർ​ഷി​ക ഭൂ​വു​ട​മ​ക​ൾ​ക്ക് സു​സ്ഥി​ര പ​രി​ഹാ​രം ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം, സു​ൽ​ത്താ​ൻ ഖാ​ബൂ​സ് സ്ട്രീ​റ്റി​ൽ നി​ന്ന് അ​ൽ ബാ​ത്തി​ന എ​ക്സ്പ്ര​സ് വേ​യി​ലേ​ക്കും തു​ട​ർ​ന്ന് വ​ട​ക്ക​ൻ ബാ​ത്തി​ന​യി​ലേ​ക്കും ഭാ​വി​യി​ൽ ശു​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച ജ​ല​മെ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തി​നും കൂ​ടി​യാ​ണ് ഈ ​പ​ദ്ധ​തി വി​ഭാ​വ​നം ചെ​യ്തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ഒ​മാ​ൻ വി​ഷ​ൻ 2040 ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ചേ​രു​ന്ന പ​ദ്ധ​തി​യി​ലൂ​ടെ പ​രി​സ്ഥി​തി സു​സ്ഥി​ര​ത, ജ​ല-​ഭ​ക്ഷ്യ​സു​ര​ക്ഷ, കാ​ർ​ഷി​ക ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന​ക്ഷ​മ​ത എ​ന്നി​വ​ക്ക് പ്രോ​ത്സാ​ഹ​നം ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം കാ​ർ​ഷി​ക സ​മ്പ​ദ്‌​വ്യ​വ​സ്ഥ​യു​ടെ പു​ന​രു​ജ്ജീ​വ​ന​ത്തി​നും തൊ​ഴി​ല​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ സൃ​ഷ്ടി​ക്കാ​നും പൊ​തു​മേ​ഖ​ല-​സ്വ​കാ​ര്യ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും പ​ദ്ധ​തി സ​ഹാ​യി​ക്കും

    ബ​ർ​ക്ക, സീ​ബ്, സു​ഹാ​ർ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ ശു​ദ്ധീ​ക​ര​ണ​ശാ​ല​ക​ൾ ത​മ്മി​ൽ ജ​ല​വി​നി​മ​യം സാ​ധ്യ​മാ​ക്കു​ന്ന ഇ​ന്റ​ർ​ക​ണ​ക്ഷ​ൻ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളോ​ടൊ​പ്പം പു​ന​രു​പ​യോ​ഗ ജ​ല​ത്തി​നാ​യു​ള്ള ത​ന്ത്ര​പ്ര​ധാ​ന റി​സ​ർ​വോ​യ​ർ നി​ർ​മ്മാ​ണം ക​മ്പ​നി പ​ഠി​ച്ചു​വ​രി​ക​യാ​ണെ​ന്ന് ന​മാ വാ​ട്ട​ർ സ​ർ​വി​സ​സ് സി.​ഇ.​ഒ ഖൈ​സ് ബി​ൻ സൌ​ദ് അ​ൽ സ​ഖ്‍വാ​നി പ​റ​ഞ്ഞു. കൂ​ടാ​തെ, അ​ടു​ത്ത​വ​ർ​ഷം ആ​ദ്യ​പ​കു​തി​യി​ൽ ദാ​ഖി​ലി​യ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ലെ നി​സ്‌​വ​ക്കും മ​നാ​ക്കും ഇ​ട​യി​ലു​ള്ള 12 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ വ​രു​ന്ന പു​തി​യ പു​ന​രു​പ​യോ​ഗ ജ​ല പൈ​പ്പ് ലൈ​ൻ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ആ​രം​ഭി​ക്കു​മെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം അ​റി​യി​ച്ചു. രാ​ജ്യ​ത്ത് പു​ന​രു​പ​യോ​ഗ ജ​ല​ഉ​പ​ഭോ​ഗ സം​സ്കാ​രം പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​ണി​തെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    ബ​ർ​ക്ക വി​ലാ​യ​ത്തി​ലെ അ​ൽ ശ​ഖാ​ഖി​തി​ൽ ശു​ദ്ധീ​ക​ര​ണ ജ​ല​പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ​നി​ന്ന്


    ക​മ്പ​നി​യു​ടെ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ പ​രി​വ​ർ​ത്ത​ന​യാ​ത്ര​യി​ൽ ഗ​ണ്യ​മാ​യ ഉ​യ​ര്‍ച്ച​യാ​ണി​തെ​ന്നും അ​ൽ സ​ഖ്‍വാ​നി പ​റ​ഞ്ഞു. ശു​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച ജ​ല നെ​റ്റ്‌​വ​ർ​ക്ക് കേ​ന്ദ്രീ​യ നി​രീ​ക്ഷ​ണ-​നി​യ​ന്ത്ര​ണ സം​വി​ധാ​ന​മാ​യ സ്കാ​ഡ​യു​മാ​യി ബ​ന്ധി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് ‘ന​മാ വാ​ട്ട​ർ’ ആ​പ് വ​ഴി അ​ക്കൗ​ണ്ട് നി​യ​ന്ത്ര​ണം സാ​ധ്യ​മാ​ക്കു​ന്ന സ്മാ​ർ​ട്ട് ഡി​ജി​റ്റ​ൽ മീ​റ്റ​റു​ക​ളും സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഒ​മാ​നി​ൽ ആ​ദ്യ​മാ​യാ​ണ് പു​ന​രു​പ​യോ​ഗ ജ​ല​സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ സ്മാ​ർ​ട്ട് മീ​റ്റ​ർ ക​ൺ​ട്രോ​ൾ സെ​ന്റ​റു​മാ​യി സം​യോ​ജി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ന​മാ വാ​ട്ട​ർ സ​ർ​വി​സ​സ് പു​ന​രു​പ​യോ​ഗ ജ​ല​ത്തി​ന് പു​തി​യ ബ്രാ​ൻ​ഡ് ഐ​ഡ​ന്റി​റ്റി​യാ​യ ‘മ​ൻ​ഹ​ൽ ന​മാ’​യും അ​നാ​വ​ര​ണം ചെ​യ്തു. പ​ര​സ്പ​രം ബ​ന്ധി​പ്പി​ച്ച ര​ണ്ടി​ല​ക​ളാ​ണ് ലോ​ഗോ. പ​ച്ച ഇ​ല പ്ര​കൃ​തി​യും സ​ജീ​വ​ത​യും പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ക്കു​മ്പോ​ൾ, പ​ർ​പ്പി​ൾ ഇ​ല ന​വീ​ക​ര​ണ​വും സാ​ങ്കേ​തി​ക പു​രോ​ഗ​തി​യും സൂ​ചി​പ്പി​ക്കു​ന്നു.


