    മലിനവായുവിൽ നിന്ന് ഊർജം; ശാസ്ത്രമേളയിൽ ഇന്ത്യൻ സ്‌കൂൾ മസ്‌കത്ത് വിദ്യാർഥികൾ ഒന്നാമത്

    മലിനവായുവിൽ നിന്ന് ഊർജം; ശാസ്ത്രമേളയിൽ ഇന്ത്യൻ സ്‌കൂൾ മസ്‌കത്ത് വിദ്യാർഥികൾ ഒന്നാമത്
    മ​സ്‌​ക​ത്ത് സ​യ​ൻ​സ് ഫെ​സ്റ്റ്-​സ​യ​ൻ​സ് പ്രോ​ജ​ക്ട്

    കോ​ണ്ടെ​സ്റ്റി​ൽ ഒ​ന്നാ​മ​തെ​ത്തി​യ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്‌​കൂ​ൾ മ​സ്‌​ക​ത്ത് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ പ്രോ​ജ​ക്ടി​നൊ​പ്പം

    Listen to this Article

    മ​സ്‌​ക​ത്ത്: ഇ​ന്ത്യ​ൻ സോ​ഷ്യ​ൽ ക്ല​ബ് ഒ​മാ​ൻ കേ​ര​ള വി​ങ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യ മ​സ്‌​ക​ത്ത് സ​യ​ൻ​സ് ഫെ​സ്റ്റ്- സ​യ​ൻ​സ് പ്രോ​ജ​ക്ട് കോ​ണ്ടെ​സ്റ്റി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്‌​കൂ​ൾ മ​സ്‌​ക​ത്ത് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ ഒ​ന്നാ​തെ​ത്തി. ഒ​മാ​നി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ, ഇ​ൻ​റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്‌​കൂ​ളു​ക​ളി​ലെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളി​ൽ നി​ന്നും ല​ഭി​ച്ച 360 ല​ധി​കം ശാ​സ്ത്ര പ്രോ​ജ​ക്ടു​ക​ൾ നി​ന്ന് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട 30 പ്രോ​ജ​ക്ടു​ക​ളാ​ണ് ഫെ​സ്റ്റി​ൽ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ച്ച​ത്. നി​ർ​മി​ത​ബു​ദ്ധി, ദൈ​നം​ദി​ന വ്യ​വ​ഹാ​ര​ങ്ങ​ളി​ലെ ശാ​സ്ത്രം, നെ​റ്റ് സീ​റോ എ​ന്നീ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ശാ​സ്ത്ര പ്രോ​ജ​ക്ടു​ക​ൾ​ക്കാ​യി ന​ൽ​കി​യ​ത്.

    ഒ​രു നി​ശ്ചി​ത​മേ​ഖ​ല​യി​ലെ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ വാ​യു​വി​ൽ അ​ലി​ഞ്ഞി​രി​ക്കു​ന്ന മ​ലി​ന​ഘ​ട​ക​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്ന് വൈ​ദ്യു​തോ​ർ​ജം ഉ​ൽ​പാ​ദി​പ്പി​ച്ച് ആ ​പ്ര​ദേ​ശ​ത്തു ത​ന്നെ ഉ​പ​യു​ക്ത​മാ​ക്കാ​നു​ള്ള സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​യാ​ണ് 'എ​യ​ർ പൊ​ല്യൂ​ഷ​ൻ ടു ​വോ​ൾ​ട്സ് ഓ​ഫ് എ​ന​ർ​ജി' എ​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു പ്രോ​ജ​ക്ടി​ലൂ​ടെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്‌​കൂ​ൾ മ​സ്‌​ക​ത്ത് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളാ​യ അ​ഞ്ജ​ന സു​ഗ​ത​ൻ, അ​ശ്വി​ക കേ​ശ​വ​മു​രു​ഗ​ൻ, കാ​വ്യ ജ​യേ​ഷ് ഖാ​ർ​വ, മു​ഹ​മ്മ​ദ് റ​യീ​സ് പു​തു​ക്കു​ടി എ​ന്നി​വ​ർ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച​ത്. കാ​സിം പു​തു​ക്കു​ടി​യാ​യി​രു​ന്നു പ്രോ​ജ​ക്ട് ഗൈ​ഡ്.

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്ക്കൂ​ൾ വാ​ദി ക​ബീ​ർ, ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്‌​കൂ​ൾ സീ​ബ്, ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്‌​കൂ​ൾ ദാ​ർ​സൈ​റ്റ് എ​ന്നീ സ്‌​കൂ​ളു​ക​ളി​ലെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ ര​ണ്ടാം​സ്ഥാ​നം പ​ങ്കി​ട്ടു. ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ സൂ​ർ, ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്‌​കൂ​ൾ ദാ​ർ​സൈ​റ്റ്, ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്‌​കൂ​ൾ ബൗ​ഷ​ർ, ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്‌​കൂ​ൾ ഗൂ​ബ്ര എ​ന്നീ സ്‌​കൂ​ളു​ക​ളി​ലെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​നം നേ​ടി. ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​നം നേ​ടി​യ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്‌​കൂ​ൾ ടീ​മി​ന് 1000 ഒ​മാ​നി റി​യാ​ൽ സ​മ്മാ​ന​ത്തു​ക​യാ​യി കൈ​മാ​റി. 750, 450 ഒ​മാ​നി റി​യ​ൽ വീ​തം യ​ഥാ​ക്ര​മം ര​ണ്ടും മൂ​ന്നും സ്ഥാ​ന​ക്കാ​ർ​ക്ക് ല​ഭി​ച്ചു.

    TAGS:air pollutionenergyfirst pricescience fairIndian School Muscat
    News Summary - Energy from polluted air; Indian School Muscat students win first place in science fair
