Madhyamam
    ഡോ. ഖമറുദ്ദീൻ പുരസ്കാരത്തിന് നാമനിർദേശം ക്ഷണിച്ചു​

    ഡോ. ഖമറുദ്ദീൻ പുരസ്കാരത്തിന് നാമനിർദേശം ക്ഷണിച്ചു​
    പാലോട്: ആറാമത് ഡോ. കമറുദ്ദിൻ സ്മാരക പരിസ്ഥിതി പുരസ്ക്കാരത്തിന് നാമനിർദ്ദേശം ക്ഷണിച്ചു. പശ്ചിമഘട്ടത്തി​െൻറ കാവലാളും പ്രമുഖ പരിസ്ഥിതി ശാസ്ത്രജ്ഞ്ഞനും അദ്ധ്യാപകനും പ്രകൃതി സംരക്ഷണത്തിനായി ജീവിതം സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത ഡോ. എം. കമറുദ്ദി െൻറ സ്മരണാർത്ഥമാണ് ഈ പുരസ്കാരം നൽകുന്നത്.

    ആറാമത് പരിസ്ഥിതി പുരസ്കാരത്തിന്, ജനിതക ജൈവവൈവിധ്യ സംരക്ഷണ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്കാണ് നോമിനേഷന് അർഹതയുള്ളത്. 25000 രൂപക്കും പ്രശസ്തിപത്രവും മെമ​േൻറായും ഉൾപ്പെട്ട ഡോ. കമറുദ്ദീൻ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണ അവാർഡിന് 2025 സെപ്​തംബർ 15 മുതൽ ഒക്ടോബർ 25 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ ഓൺലൈൻ വഴി (https://tinyurl.com/KFBCNatureAward25) നാമനിർദ്ദേശം നൽകാം.

    ഡോ. കമറുദ്ദിൻ ഓർമ്മ ദിനമായ നവംബർ 13 ന് കേരളാ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കാര്യവട്ടം ബോട്ടണി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറിൽ വച്ച് നടക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ അവാർഡ് സമ്മാനിക്കുന്നതാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഫോൺ - സാലി പാലോട് 9446103690, drkamarudeen foundation @gmail.com.

    X