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    നിമജ്ജനത്തിന് വെളളമില്ല; ആന്ധ്രയിൽ വറ്റിവരണ്ട നദീതീരത്ത് വിഗ്രഹങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് ഭക്തർ

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    ആന്ധ്രപ്രദേശിലെ അനന്തപുർ ജില്ലയിൽ രൂക്ഷമായ ജലക്ഷാമം ഗണേശ ചതുർത്ഥി ആഘോഷങ്ങളുടെ സമാപനച്ചടങ്ങായ നിമജ്ജനത്തെയും ബാധിച്ചു. പുട്ടലൂര് പ്രദേശത്ത് ചിത്രാവതി നദി പൂർണമായും വറ്റിപ്പോയതിനെ തുടർന്ന് ഗണേശ വിഗ്രഹങ്ങൾ വെളളത്തിൽ നിമജ്ജനം ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ ഭക്തർ അവ വരണ്ട നദീതീരത്ത് തന്നെ വെക്കേണ്ടിവന്നതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ.

    ചിത്രാവതി നദിയിൽ സാധാരണ ഒഴുകുന്ന വെള്ളത്തിന് പകരം വിശാലമായ മണൽപ്പരപ്പുകൾ മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ കാണപ്പെടുന്നത്. ഗണേശ ചതുർത്ഥി ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി നിമജ്ജനത്തിനായി എത്തിയ ഭക്തർക്ക് വെള്ളമില്ലാത്തതിനാൽ വിഗ്രഹങ്ങൾ മണൽപ്പരപ്പിൽ സ്ഥാപിക്കുകയല്ലാതെ മറ്റൊരു മാർഗവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇതിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വ്യാപകമായി പ്രചരിച്ചതോടെ പ്രദേശത്തെ ജലക്ഷാമം വീണ്ടും ദേശീയ ശ്രദ്ധയാകർഷിച്ചു.

    സാധാരണയായി ഗണേശ വിഗ്രഹങ്ങൾ നദികളിലും കായലുകളിലും മറ്റ് ജലാശയങ്ങളിലുമാണ് നിമജ്ജനം ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ ഇത്തവണ പുട്ടലൂരിലെ സ്ഥിതി പതിവിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു. ജലസ്രോതസുകളെ ആശ്രയിക്കുന്ന പ്രാദേശിക ആചാരങ്ങളെയും ആഘോഷങ്ങളെയും ദീർഘകാല ജലക്ഷാമം എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നുവെന്നതിന്റെ ഉദാഹരണമായാണ് ഈ സംഭവം വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്.

    ആന്ധ്രപ്രദേശിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ അടുത്തകാലത്തായി മഴയുടെ ലഭ്യതയിൽ വലിയ വ്യതിയാനങ്ങൾ അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ആവശ്യത്തിന് മഴ ലഭിക്കാത്തത് നദികൾ, ജലസംഭരണികൾ, കുളങ്ങൾ എന്നിവയിലെ ജലനിരപ്പ് കുറയുന്നതിനും ഭൂഗർഭജലം തടസ്സപ്പെടുന്നതിനും കാരണമായിട്ടുണ്ട്. ഭൂഗർഭജലത്തെ കൂടുതലായി ആശ്രയിക്കുന്ന മേഖലകളിൽ സ്ഥിതി കൂടുതൽ ഗുരുതരമാണെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ.

    ബാധിത പ്രദേശത്തെ ഏകദേശം 60 ശതമാനം കുഴൽ കിണറുകളും വറ്റിപ്പോയതായി റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. ഇതോടെ കൃഷിക്കും ഗാർഹിക ആവശ്യങ്ങൾക്കും ശേഷിക്കുന്ന ജലസ്രോതസുകളിലേക്കുള്ള സമ്മർദം വർധിച്ചിട്ടുണ്ട്. മഴക്കുറവ്, ഉപരിതല ജലസ്രോതസുകളുടെ ക്ഷയം, അമിത ഭൂഗർഭജല ഉപയോഗം, മതിയായ ജലസംഭരണ സംവിധാനങ്ങളുടെ അഭാവം എന്നിവ ചേർന്നാണ് നിലവിലെ പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമാക്കിയതെന്ന് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു.

    എൽ നിനോ പോലുള്ള കാലാവസ്ഥാ പ്രതിഭാസങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലെ മഴയുടെ സ്വഭാവത്തെ സ്വാധീനിക്കാമെങ്കിലും, ഒരു പ്രത്യേക പ്രദേശത്തെ വരൾച്ചയെ പൂർണമായും എൽ നിനോയുടെയോ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിന്റെയോ ഫലമാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കാൻ കൂടുതൽ ശാസ്ത്രീയ പഠനങ്ങൾ ആവശ്യമാണെന്നും വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. കൃഷിയെയും കുടിവെള്ള ലഭ്യതയെയും മാത്രമല്ല, സാംസ്കാരികവും മതപരവുമായ ആചാരങ്ങളെയും ജലക്ഷാമം ബാധിക്കുന്നുവെന്നതിന്റെ ദൃശ്യമായ ഉദാഹരണമായാണ് പുട്ടലൂരിലെ ഈ സംഭവം വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്.

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    News Summary - Devotees abandon idols on dried riverbeds in Andhra Pradesh
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