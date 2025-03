ആശങ്കയേറ്റി ബഹിരാകാശ അവശിഷ്ടങ്ങൾ; ഭൂമിയിലേക്ക് പതിക്കുന്നവയുടെ ഉത്തരവാദിത്തം ആർക്ക്?

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് ഒരു സാധാരണ ദിവസം അപ്രതീക്ഷിതമായി ഒരു വലിയ ഇടിമിന്നലിൽ നിങ്ങൾ ഞെട്ടിത്തരിച്ചുവെന്ന് സങ്കൽപിക്കുക. പുറത്തേക്ക് കാലെടുത്തുവെക്കുമ്പോൾ മുറ്റത്ത് ഒരു വലിയ, കത്തിയ ലോഹക്കഷണം കിടക്കുന്നത് കാണുന്നു. സയൻസ് ഫിക്ഷൻ സിനിമയിലെന്നപോലെ ഈ കാഴ്ച അതിശയിപ്പിക്കും. എന്നാൽ ഈ പറഞ്ഞ സാഹചര്യം ഫിക്ഷൻ അല്ല. ലോകമെമ്പാടും നിരവധി തവണ സംഭവിച്ചതാണ്. അടുത്തിടെ കെനിയയിൽ 500 കിലോഗ്രാം ഭാരമുള്ള ഒരു നിഗൂഢ ലോഹ വസ്തു ഭൂമിയിലേക്ക് പതിച്ച സംഭവം ഉൾപ്പെടെ. ബഹിരാകാശത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു റോക്കറ്റിൽ നിന്നുള്ള വേർപിരിയൽ വളയമാണിതെന്ന് വിദഗ്ദ്ധർ നിഗമനത്തിലെത്തിയെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ബാക്കിയായി.

വർധിച്ചുവരുന്ന ഭീഷണി ബഹിരാകാശ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കുതിച്ചുയരുകയാണ്. പല രാജ്യങ്ങളും മുമ്പെന്നത്തേക്കാളും കൂടുതൽ റോക്കറ്റുകളും ഉപഗ്രഹങ്ങളും വിക്ഷേപിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം ബഹിരാകാശ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഭൂമിയിലേക്ക് പതിക്കാനുള്ള സാധ്യത ഒരു അടിയന്തര ആശങ്കയായും മാറിയിരിക്കുന്നു. ഇക്കാരണത്താൽ ഒരു അടിസ്ഥാന ചോദ്യം അവശേഷിക്കുന്നു. അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഭൂമിയിലേക്ക് പതിച്ച് അപകടമുണ്ടാക്കുമ്പോൾ ആരാണ് അതിന്റെ ഉത്തരവാദി? എന്നത്. നിലവിൽ ബഹിരാകാശ ഉടമ്പടികൾ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടുകൂടി നിയമപരമായ അനിശ്ചിതത്വങ്ങൾ ബാധ്യത നടപ്പിലാക്കുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടാക്കുന്നു. ഇത് അപകടം ബാധിക്കുന്ന സമൂഹങ്ങളെ ദുർബലരാക്കുന്നു. സമീപ മാസങ്ങളിൽ, അനിയന്ത്രിതമായ ഒന്നിലധികം സംഭവങ്ങൾ ആഗോള ആശങ്കക്ക് വീണ്ടും തിരികൊളുത്തി. 2024 ജൂലൈയിൽ, 23 ടൺ ഭാരമുള്ള ലോഹഘടനയായ ചൈനയുടെ ലോംഗ് മാർച്ച് 5B റോക്കറ്റ് കോർ സ്റ്റേജ് പസഫിക് സമുദ്രത്തിലേക്ക് വീണു. 2020ന് ശേഷം ഇത് നാലാമത്തെ തവണയാണ് റോക്കറ്റ് നിയന്ത്രണമറ്റ് താഴേക്ക് പതിക്കുന്നത്. തിരികെ ഭൂമിയിലേക്കു പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ കത്തുന്നതോ വിദൂര പ്രദേശങ്ങളിൽ വീഴുന്നതോ ആയ ആധുനിക റോക്കറ്റുകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, ലോംഗ് മാർച്ച് 5Bയിൽ ശരിയായ നിർമാർജന സംവിധാനങ്ങളില്ല. നാശനഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിച്ചില്ലെങ്കിൽ അത്തരം സംഭവങ്ങൾക്ക് ശിക്ഷകളൊന്നുമില്ല. ഇനി അപകടമുണ്ടായാൽ അന്താരാഷ്ട്ര നിയമങ്ങൾ പാലിക്കാത്തതിനാൽ ബാധിത രാജ്യങ്ങൾക്കു മുന്നിൽ ഒരു മാർഗവുമില്ലതാനും. ഈ വർഷം ആദ്യം പോളണ്ടിൽ സ്പേസ് എക്സ് ഫാൽക്കൺ 9 റോക്കറ്റിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ വന്നു പതിച്ചതാണ് മ​​റ്റൊരു സംഭവം. സ്പേസ് എക്സിന് റോക്കറ്റിന്റെ നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ടതോടെ തങ്ങളുടെ മേൽനോട്ടം അവസാനിച്ചുവെന്ന് ഫെഡറൽ ഏവിയേഷൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ (എഫ്.എ.എ) പ്രസ്താവിച്ചു. ഒരു ബഹിരാകാശ വസ്തു സജീവമായി നിയന്ത്രിക്കപ്പെടാനാവാത്തപക്ഷം അത് തിരികെ ഭൂമിയിൽ പതിച്ചാൽ ഒരു അധികാരിയും ഉത്തരവാദിയല്ല എന്നതാണ് വലിയ വെല്ലുവിളി.

ബഹിരാകാശ അവശിഷ്ടങ്ങളുടെ നിയമപരമായ ഭൂപ്രകൃതി ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഉപഗ്രഹത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം പതിറ്റാണ്ടുകൾക്ക് ശേഷം ഭൂമിയിൽ ഇടിച്ചാൽ, വിക്ഷേപണ രാഷ്ട്രത്തിന് ഇപ്പോഴും ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ടാകുമോ? ഒരു ലളിതമായ പ്രശ്നത്തോടെയാണ് ഇത് ആരംഭിക്കുന്നത്. ബഹിരാകാശ അവശിഷ്ടങ്ങൾക്ക് സാർവത്രികമായി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട നിയമപരമായ നിർവചനം ഇല്ല എന്നതാണ് അത്. ഇന്റർ ഏജൻസി സ്‌പേസ് ഡെബ്രിസ് കോർഡിനേഷൻ കമ്മിറ്റി (ഐ.എ.ഡി.സി), ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ കമ്മിറ്റി ഓൺ ദി പീസ്ഫുൾ യൂസസ് ഓഫ് ഔട്ടർ സ്‌പേസ് (കോപൗസ്) എന്നിവ നിർവചനങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ടെങ്കിലും അന്താരാഷ്ട്ര ഉടമ്പടികൾക്ക് വ്യക്തവും നിയമപരവുമായ നിർവചനം ഇല്ലാത്തതിനാൽ തർക്കങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടായി തുടരുന്നു. ‘അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് തിരികെ പ്രവേശിക്കുന്ന പ്രവർത്തനരഹിതമായ മനുഷ്യനിർമിത വസ്തുക്കളെന്നാണെന്നാണ്’

അവശിഷ്ടങ്ങളെ പൊതുവിൽ നിർവചിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ, നിയമപരമായ ‘ഗ്രേ ഏരിയ’ നിരവധി ചോദ്യങ്ങൾ ഉയർത്തുന്നു. ബഹിരാകാശ അവശിഷ്ടങ്ങൾക്കുള്ള ബാധ്യത നിയന്ത്രിക്കുന്ന പ്രാഥമിക ഉടമ്പടിയാണ് 1972ലെ ബഹിരാകാശ വസ്തുക്കൾ മൂലമുണ്ടാകുന്ന നാശനഷ്ടങ്ങൾക്കുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര ബാധ്യതാ കൺവെൻഷൻ. ഇതനുസരിച്ച്, ബാധ്യത ‘ബഹിരാകാശ വസ്തുക്കൾ’ക്ക് മാത്രമേ ബാധകമാവൂ. അതായത് അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഇനി ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ അധികാരപരിധിയിലല്ലെങ്കിൽ ഉത്തരവാദിത്തം ഏൽപ്പിക്കാൻ പ്രയാസമാകും. 1967ലെ ബഹിരാകാശ ഉടമ്പടിയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ ആറ് ആണ് അന്താരാഷ്ട്ര ബഹിരാകാശ നിയമത്തിലെ ഒരു പ്രധാന തൂൺ ആയി നിൽക്കുന്നത്. രാഷ്ട്രങ്ങൾ ഉത്തരവാദികളാണെന്ന് ഇത് സ്ഥാപിക്കുന്നു. 1972 ലെ ബാധ്യതാ കൺവെൻഷൻ ഭൂമിയിലെ ബഹിരാകാശ വസ്തുക്കൾ മൂലമുണ്ടാകുന്ന നാശനഷ്ടങ്ങൾക്ക് ‘സമ്പൂർണ്ണ ബാധ്യത’ കൂടുതൽ നിർബന്ധമാക്കുന്നു. തെളിവ് ആവശ്യമുള്ള ബാധ്യതയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി സമ്പൂർണ ബാധ്യത വിക്ഷേപണ സംസ്ഥാനങ്ങളെ അവയുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ മൂലമുണ്ടാകുന്ന ദോഷങ്ങൾക്ക് ഉത്തരവാദികളാക്കുന്നു.

ബാധ്യത നടപ്പിലാക്കുന്നതിലെ വെല്ലുവിളികൾ മേൽപറഞ്ഞ നിയമപരമായ വ്യവസ്ഥകൾ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും അവ നടപ്പാക്കൽ ഒരു പ്രധാന വെല്ലുവിളിയായി തുടരുന്നു. ബഹിരാകാശ അവശിഷ്ടങ്ങൾ വീഴുന്ന കേസുകൾ നേരായ ഒത്തുതീർപ്പുകൾക്ക് പകരം നയതന്ത്ര ഏറ്റുമുട്ടലിലേക്ക് നയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു ഉദാഹരണം സോവിയറ്റ് ഉപഗ്രഹമായ കോസ്മോസ് 954 ആണ്. 1978 ൽ കാനഡയിൽ ഒരു ആണവ റിയാക്ടർ വഹിക്കുന്നതിനിടെയാണ് അത് തകർന്നു വീണത്. കാനഡ വർഷങ്ങളോളം സോവിയറ്റ് യൂണിയനുമായി ചർച്ച നടത്തി, എന്നിട്ടും കണക്കാക്കിയ 6 മില്യൺ ഡോളർ ചെലവിൽ 3 മില്യൺ ഡോളർ മാത്രമേ നൽകിയിട്ടുള്ളൂ. നിയമപരമായ ബാധ്യതയും പ്രായോഗിക നടപ്പാക്കലും തമ്മിലുള്ള അന്തരം ഈ കേസ് തുറന്നുകാട്ടി. അപകട ബാധിത കക്ഷികൾക്ക് മതിയായ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകിയില്ല. ബഹിരാകാശ അവശിഷ്ടങ്ങളെ അതിന്റെ ഉറവിടത്തിലേക്ക് ആരോപിക്കുന്നതിലെ ബുദ്ധിമുട്ട് പ്രശ്നം കൂടുതൽ സങ്കീർണമാക്കുന്നു. ഫോറൻസിക് വിശകലനത്തിനും ട്രാക്കിങ് സംവിധാനങ്ങൾക്കും പലപ്പോഴും അവശിഷ്ടങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ കഴിയുമെങ്കിലും, പഴയതും രേഖപ്പെടുത്താത്തതുമായ വസ്തുക്കളോ വളരെ വിഘടിച്ച അവശിഷ്ടങ്ങളോ തിരിച്ചറിയൽ ബുദ്ധിമുട്ടാക്കുന്നു. ഇത് ബാധ്യതാ ചട്ടക്കൂടുകളുടെ ഫലപ്രാപ്തിയെ ദുർബലപ്പെടുത്തുകയും നടപ്പാക്കലിനെ സങ്കീർണമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. Show Full Article

Concerns about space debris; Who is responsible when it falls to Earth?