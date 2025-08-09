കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം; ഓരോ വർഷവും വരണ്ടുപോകുന്നത് ഉത്തർപ്രദേശിന്റെ ഇരട്ടി വലിപ്പമുള്ള ഭൂമിtext_fields
ഓരോ വർഷവും ലോകത്താകമാനം വരണ്ടുപോകുന്നത് ഉത്തർപ്രദേശിന്റെ ഇരട്ടി വലിപ്പമുള്ള ഭൂമിയെന്ന് പഠനം. നാസയുമായി സഹകരിച്ച് സയൻസ് അഡ്വാൻസസ് ജേണലിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പഠനത്തിലാണ് ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും ജലലഭ്യതയിൽ ഗണ്യമായ കുറവുണ്ടായതായി പറയുന്നത്.
യു.എസ്-ജർമ്മൻ ദൗത്യങ്ങളായ ഗ്രാവിറ്റി റിക്കവറി ആൻഡ് ക്ലൈമറ്റ് എക്സ്പിരിമെന്റ് (ഗ്രേസ്), ഗ്രേസ് ഫോളോ-ഓൺ എന്നിവയിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ച 2002 മുതൽ 2024 വരെയുള്ള ഉപഗ്രഹ ഡാറ്റയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഈ കണ്ടെത്തലുകൾ.
യഥാക്രമം 2002 ലും 2018 ലും വിക്ഷേപിച്ച ഗ്രേസ്, ഗ്രേസ് ഫോളോ-ഓൺ എന്നീ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ ഭൂമിയുടെ ഗുരുത്വാകർഷണ മണ്ഡലത്തിലെ മാറ്റങ്ങൾ അളക്കുകയും ഭൂഗർഭ ജല സംഭരണവും ഹിമാനികളെയും ട്രാക്ക് ചെയ്യുകയും ഗ്രഹത്തിന്റെ ജല സന്തുലിതാവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് അഭൂതപൂർവമായ കാഴ്ചപ്പാട് നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു.
പല പ്രദേശങ്ങളിലും അതിവേഗത്തിലുള്ള കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നു. ഇത് ശക്തമായ വരൾച്ച, വെള്ളപ്പൊക്കം, കാട്ടുതീ എന്നിവയിലേക്ക് നയിക്കുന്നുവെന്നും പഠനം വ്യക്തമാക്കുന്നു.
മുൻ ദശകങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള നിരവധി പ്രദേശങ്ങൾ ഗണ്യമായി വരണ്ടതായി മാറിയിരിക്കുന്നു. ഇതിൽ ഒരു പ്രധാന മേഖല തെക്കുപടിഞ്ഞാറൻ വടക്കേ അമേരിക്ക മുതൽ മധ്യ അമേരിക്ക വരെ വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്നു. അവിടെ വരൾച്ച ഒരു സാധാരണ അവസ്ഥയായി മാറിയിരിക്കുന്നുവെന്നും പഠനം വ്യക്തമാക്കുന്നു.
താരതമ്യേന മഴ ലഭിച്ചിരുന്ന പ്രദേശങ്ങളിലും കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം മൂലം വരൾച്ച അനുഭവപ്പെടുന്നു. യൂറോപ്പിലെ വരൾച്ചയുടെ വ്യാപനം ഇപ്പോൾ വടക്കേ ആഫ്രിക്ക മുതൽ യൂറോപ്പ്, മിഡിൽ ഈസ്റ്റ്, മധ്യേഷ്യ, വടക്കൻ ചൈന, തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യ വരെ വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്ന ഒരു മെഗാ-ഡ്രൈയിങ് മേഖല തന്നെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു. ആഗോളതാപനവും നഗരവൽക്കരണവും മൂലം കിഴക്കൻ ആഫ്രിക്കയിലും പടിഞ്ഞാറൻ സബ്-സഹാറൻ ആഫ്രിക്കയിലും ഈർപ്പമുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ കൂടുതൽ ഈർപ്പമുള്ളതായി മാറുന്നതായും പഠനം കണ്ടെത്തി.
ഭൂമി ചൂടാകുമ്പോൾ കൂടുതൽ ജലബാഷ്പം അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു. ഇത് ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ കനത്ത മഴക്ക് കാരണമാകുന്നു. എന്നാൽ വരണ്ട പ്രദേശങ്ങൾ വരണ്ടുപോകുന്നതിന്റെ വേഗത ഈർപ്പമുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ കൂടുതൽ ഈർപ്പമുള്ളതാകുന്നതിനേക്കാൾ വേഗത്തിലാണെന്ന് ഗവേഷകർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു.
ലോകജനസംഖ്യയുടെ 75 ശതമാനം പേരും 2003 മുതൽ ശുദ്ധജലം നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളിലാണ് താമസിക്കുന്നത്. ജലസ്രോതസ്സുകൾ കുറഞ്ഞുവരുന്നത് തുടരുന്നതിനാൽ ഭൂമിയിൽ വരാനിരിക്കുന്ന ദശകങ്ങളിൽ ഭക്ഷ്യ-ജല സുരക്ഷ പ്രധാന ഭീഷണി നേരിടുന്നു.
ആത്യന്തികമായി, കൃഷി, ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ, ജൈവവൈവിധ്യം, ശുദ്ധജല വിതരണം, ആഗോള സ്ഥിരത എന്നിവയെല്ലാം ഈ വരൾച്ച കാരണം അപകടത്തിലാണ്.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register