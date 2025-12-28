Begin typing your search above and press return to search.
    Environment news
    Posted On
    date_range 28 Dec 2025 12:56 PM IST
    Updated On
    date_range 28 Dec 2025 12:56 PM IST

    ക്ലിക്സ് ഓഫ് ദി ഇയർ

    ക്ലിക്സ് ഓഫ് ദി ഇയർ
    Six Million On The Move

    ദ​ക്ഷി​ണ സു​ഡാ​ൻ പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ ആ​കാ​ശ വ​ന്യ​ജീ​വി സ​ർ​വേ​യി​ൽ സ​മ​ത​ല​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ സ​ഞ്ച​രി​ക്കു​ന്ന ആ​റ് ദ​ശ​ല​ക്ഷം മാ​നു​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ല​ഭി​ച്ചു. ഗ്ര​ഹ​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ക​ര​കു​ടി​യേ​റ്റ​മാ​യ ഈ ​പ്ര​തി​ഭാ​സം ഫോ​ട്ടോ​ഗ്രാ​ഫ​ർ മാ​ർ​ക്ക​സ് വെ​സ്റ്റ്ബ​ർ​ഗ് ഒ​രു ഡ്രോ​ൺ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് പ​ക​ർ​ത്തി. ‘പ്ര​തീ​ക്ഷ​യു​ടെ പ്ര​തീ​കം’ എ​ന്നാ​ണ് ഈ ​ചി​ത്ര​ത്തെ വി​ശേ​ഷി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. 2025ലെ ​മി​ക​ച്ച ചി​ത്ര​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്നാ​യി നാ​ഷ​ന​ൽ ജ്യോ​ഗ്ര​ഫി​ക് ഈ ​ചി​ത്രം തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു.

    Hope

    കാ​ലി​ഫോ​ർ​ണി​യ​യി​ലെ ഈ​റ്റ​ൺ ഫ​യ​ർ ദു​ര​ന്ത​ത്തി​ന് ശേ​ഷം, ആ​ൾ​ട്ട​ഡീ​ന​യി​ലെ ഹാ​രി​യ​റ്റ് സ്ട്രീ​റ്റി​ൽ ഒ​രു വീ​ടി​ന്റെ അ​വ​ശി​ഷ്ട​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ഉ​യ​ർ​ന്നു​വ​ന്ന പൂ​ക്ക​ൾ. പൂ​ർ​ണ​മാ​യും ക​ത്തി​ന​ശി​ച്ച പ്ര​കൃ​തി​യി​ൽ​നി​ന്ന് ഉ​യ​ർ​ന്നു​വ​ന്ന പ്ര​തീ​ക്ഷ​യു​ടെ നാ​മ്പാ​യി ഈ ​ചി​ത്ര​ത്തെ ലോ​കം നോ​ക്കി​ക്കാ​ണു​ന്നു. ഫോ​​ട്ടോ​ഗ്രാ​ഫ​ർ കെ​വി​ൻ കോ​ലെ പ​ക​ർ​ത്തി​യ ഈ ​ചി​ത്രം 2025ലെ ​മി​ക​ച്ച ചി​ത്ര​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്നാ​യി ‘ടൈം ​മാ​ഗ​സി​ൻ’ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു.

    Rings of fire

    അ​ഗ്നി​വ​ല​യ​ങ്ങ​ൾ. ചി​ലി​യി​ലെ വി​ല്ലാ​റി​ക്ക അ​ഗ്നി​പ​ർ​വ​ത​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് രാ​ത്രി​യി​ൽ ലാ​വ പു​റ​ത്തു​വ​രു​മ്പോ​ൾ വൃ​ത്താ​കൃ​തി​യി​ലു​ള്ള ഒ​രു​കൂ​ട്ടം മേ​ഘ​ങ്ങ​ൾ അ​തോ​ടൊ​പ്പം വ​ല​യം തീ​ർ​ക്കു​ന്നു. അ​ഗ്നി​പ​ർ​വ​ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ചി​ത്ര​ങ്ങ​ളെ​ടു​ത്ത് ലോ​ക​ശ്ര​ദ്ധ​യാ​ക​ർ​ഷി​ച്ച ഫോ​ട്ടോ​ഗ്രാ​ഫ​ർ ഫ്രാ​ൻ​സി​സ്കോ നെ​ഗ്രോ​ണി പ​ക​ർ​ത്തി​യ ഈ ​ചി​ത്രം 2025ലെ ​മി​ക​ച്ച ചി​ത്ര​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്നാ​യി ‘നേ​ച്ച​ർ’ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു.

    Swim Suit

    ‘സ്വാ​ൽ​ബാ​ർ​ഡ് ദ്വീ​പ​സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ലൂ​ടെ സ​ഞ്ച​രി​ക്കു​മ്പോ​ൾ, നി​ര​വ​ധി ഡോ​ൾ​ഫി​ന്റെ ശ​വ​ശ​രീ​ര​ങ്ങ​ൾ ഭ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന മൂ​ന്ന് ധ്രു​വ​ക്ക​ര​ടി​ക​ളെ ഞ​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടു​മു​ട്ടി. ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ ബോ​ട്ടി​ൽ​നി​ന്ന് കു​റ​ച്ച​ക​ലെ​നി​ന്ന് നി​രീ​ക്ഷി​ച്ച​പ്പോ​ൾ, ക​ര​ടി​ക​ളി​ൽ ഒ​ന്ന് ഒ​രു വ​ടി​യു​മാ​യി വെ​ള്ള​ത്തി​ൽ ക​ളി​ക്കാ​ൻ തു​ട​ങ്ങു​ന്ന​ത് ക​ണ്ടു. ക​ര​ടി ഞ​ങ്ങ​ളെ ക​ണ്ട​ഭാ​വം ന​ടി​ച്ചി​ല്ല. പൂ​ർ​ണ​മാ​യും അ​വ​ഗ​ണി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. അ​തി​ശ​യി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഒ​രു ചി​ത്രം പ​ക്ഷേ ഞ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​കി​ട്ടി. ഫി​ൻ​ലാ​ൻ​ഡി​ൽ​നി​ന്ന് ടോം ​നി​ക്ക്ൾ​സ് എ​ന്ന ഫോ​ട്ടോ​ഗ്രാ​ഫ​ർ പ​ക​ർ​ത്തി​യ ഈ ​ചി​ത്രം 2025ലെ ​വേ​ൾ​ഡ് നേ​ച്ച​ർ ഫോ​ട്ടോ​ഗ്ര​ഫി അ​വാ​ർ​ഡി​ന് തി​ര​െ​ഞ്ഞ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു.

    Sun or Son

    അ​രി​സോ​ണ​യി​ൽ​വെ​ച്ച് സൂ​ര്യ​ന്റെ ഉ​പ​രി​ത​ല​ത്തി​നെ​തി​രെ സി​ലൗ​ട്ട് ചെ​യ്തി​രി​ക്കു​ന്ന ഒ​രു സ്കൈ​ഡൈ​വ​ർ ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സ​ത്തി​ന്റെ ഒ​രു കു​തി​ച്ചു​ചാ​ട്ടം ന​ട​ത്തു​ന്നു. പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ൽ സൂ​ര്യ​ക​ള​ങ്ക​ങ്ങ​ൾ കാ​ണാം. പ്ര​ത്യേ​കം രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന ചെ​യ്ത സോ​ളാ​ർ ടെ​ലി​സ്കോ​പ് ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് നാ​ട​കീ​യ​മാ​യ ഈ ​ചി​ത്രം പ​ക​ർ​ത്താ​ൻ ആ​സ്ട്രോ ഫോ​ട്ടോ​ഗ്രാ​ഫ​ർ ആ​ൻ​ഡ്രൂ മ​ക്കാ​ർ​ത്തി​യും സ്കൈ​ഡൈ​വ​ർ ഗ​ബ്രി​യേ​ൽ ബ്രൗ​ണും ന​ട​ത്തി​യ​ത് മാ​സ​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​സൂ​ത്ര​ണ​വും സൂ​ക്ഷ്മ​മാ​യ സ​മ​യ​ക്ര​മം തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​ലു​മാ​ണ്. ഈ ​ചി​ത്രം 2025ലെ ​മി​ക​ച്ച ചി​ത്ര​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്നാ​യി ബി.​ബി.​സി തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു.

