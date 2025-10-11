Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightEnvironment newschevron_rightപ​രി​സ്ഥി​തി...
    Environment news
    Posted On
    date_range 11 Oct 2025 1:51 PM IST
    Updated On
    date_range 11 Oct 2025 1:51 PM IST

    പ​രി​സ്ഥി​തി ശ്ര​ദ്ധി​ക്ക​ണം; പൊ​തു​സ്ഥ​ല​ത്ത് മാ​ലി​ന്യം ത​ള്ളു​ന്ന​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ ക​ർ​ശ​ന ന​ട​പ​ടി

    text_fields
    bookmark_border
    ആ​റ് മാ​സ​ത്തി​നി​ടെ 4,856 ലം​ഘ​ന​ക്കേ​സു​ക​ൾ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്തു
    പ​രി​സ്ഥി​തി ശ്ര​ദ്ധി​ക്ക​ണം; പൊ​തു​സ്ഥ​ല​ത്ത് മാ​ലി​ന്യം ത​ള്ളു​ന്ന​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ ക​ർ​ശ​ന ന​ട​പ​ടി
    cancel
    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: രാ​ജ്യ​ത്ത് ആ​റു മാ​സ​ത്തി​നി​ടെ രാ​ജ്യ​ത്ത് പ​രി​സ്ഥി​തി പൊ​ലീ​സ് 4,856 ലം​ഘ​ന കേ​സു​ക​ൾ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്തു. ഇ​തി​ൽ 1,332 എ​ണ്ണം ഗു​രു​ത​ര​മാ​യ കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ളാ​ണ്. കു​റ്റ​ത്തി​ന്റെ സ്വ​ഭാ​വം അ​നു​സ​രി​ച്ച് പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് നാ​ടു​ക​ട​ത്ത​ലും, പൗ​ര​ന്മാ​ർ​ക്ക് ത​ട​വോ പി​ഴ​യോ ല​ഭി​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. പൊ​തു സു​ര​ക്ഷ വ​കു​പ്പി​ന് കീ​ഴി​ലു​ള്ള പ​രി​സ്ഥി​തി പൊ​ലീ​സ്, പൊ​തു​സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലും മ​രു​ഭൂ​മി മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലും നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ മാ​ലി​ന്യ നി​ക്ഷേ​പം ത​ട​യാ​ൻ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യും പ​ട്രോ​ളി​ങ്ങും ശ​ക്ത​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. വ​ർ​ഷ​ത്തി​ന്റെ ആ​ദ്യ പ​കു​തി​യി​ൽ 2,151 ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ളും 1,035 ഫീ​ൽ​ഡ് പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ളു​മാ​ണ് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. വ​നി​താ ഓ​ഫി​സ​ർ​മാ​ർ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന പ്ര​ത്യേ​ക ടീ​മു​ക​ൾ ഫീ​ൽ​ഡ് പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കു​ന്നു. മ​രു​ഭൂ​മി​യി​ലോ ബീ​ച്ചി​ലോ മാ​ലി​ന്യം ത​ള്ളു​ന്ന​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ ക​ർ​ശ​ന ന​ട​പ​ടി തു​ട​രു​മെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:EnvironmentStrict ActionKuwait Newsgulf news malayalam
    News Summary - Care should be taken of the environment; strict action against those who throw garbage in public places
    Similar News
    Next Story
    X