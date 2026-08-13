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    Environment news
    Posted On
    date_range 13 Aug 2026 12:59 PM IST
    Updated On
    date_range 13 Aug 2026 12:59 PM IST

    ഇടുക്കിയിൽ ഇനി നീലവസന്തം; മൂ​ന്നാ​റിലും ചൊ​ക്ര​മു​ടിയിലും കു​റി​ഞ്ഞി പൂ​ത്തു തു​ട​ങ്ങി

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    ഇടുക്കിയിൽ ഇനി നീലവസന്തം; മൂ​ന്നാ​റിലും ചൊ​ക്ര​മു​ടിയിലും കു​റി​ഞ്ഞി പൂ​ത്തു തു​ട​ങ്ങി
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    മൂ​ന്നാ​ർ ഇ​ക്കാ ന​ഗ​റി​ൽ പൂ​ത്തു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന നീ​ല​ക്കു​റി​ഞ്ഞി

    തൊ​ടു​പു​ഴ: സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ, ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ മാ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ നീ​ല​ക്കു​റി​ഞ്ഞി പൂ​വി​ടു​മെ​ന്ന പ്ര​തീ​ക്ഷ​യി​ൽ ഒ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ഇടുക്കി ജി​ല്ല ഭ​ര​ണ​കൂ​ടം. നീ​ല​ക്കു​റി​ഞ്ഞി സീ​സ​ണ് മു​ന്നോ​ടി​യാ​യു​ള്ള സ​ജ്ജീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ വി​ല​യി​രു​ത്താ​ൻ 17ന് ജില്ലാ ​ക​ല​ക്ട​ർ ചൊ​ക്ര​മു​ടി സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കും. ചൊ​ക്ര​മു​ടി, മീ​ശ​പ്പു​ലി​മ​ല, എ​ട​ലി​മേ​ട്, സെ​വ​ൻ​മ​ല, ഗു​ണ്ടു​മ​ല എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് ഇ​ത്ത​വ​ണ നീ​ല​ക്കു​റി​ഞ്ഞി പൂ​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​ര​വി​കു​ളം ദേ​ശീ​യോ​ദ്യാ​ന​ത്തി​ന് പു​റ​ത്തു​ള്ള ഈ ​സ്വാ​ഭാ​വി​ക പു​ൽ​മേ​ടു​ക​ളി​ൽ ഇ​ത്ത​വ​ണ കു​റി​ഞ്ഞി വ്യാ​പ​ക​മാ​യി പൂ​വി​ടു​മെ​ന്നാ​ണ്​ ക​ണ​ക്കു​കൂ​ട്ട​ൽ. നി​ല​വി​ൽ ചൊ​ക്ര​മു​ടി​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള 30 മീ​റ്റ​റോ​ളം റോ​ഡ് കോ​ൺ​ക്രീ​റ്റ് ചെ​യ്ത്​ കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    മൂ​ന്നാ​റിലും ചൊ​ക്ര​മു​ടിയിലും കു​റി​ഞ്ഞി പൂ​ത്തു തു​ട​ങ്ങി

    നി​ല​വി​ൽ ചൊ​ക്ര​മു​ടി​യി​ലു​ൾ​പ്പെ​ടെ ഒ​റ്റ​തി​രി​ഞ്ഞ് കു​റി​ഞ്ഞി ചെ​ടി​ക​ൾ പൂ​ത്തി​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്. മൂ​ന്നാ​ർ ടൗ​ണി​ലും നീ​ല​ക്കു​റി​ഞ്ഞി​ക​ൾ പൂ​ത്തു തു​ട​ങ്ങി. ടൗ​ണി​നു സ​മീ​പ​മു​ള്ള ഇ​ക്കാ​ന​ഗ​റി​ലെ മ​ല​നി​ര​ക​ളി​ലാ​ണ് നീ​ല​ക്കു​റി​ഞ്ഞി പൂ​ക്ക​ൾ പൂ​വി​ട്ടു​തു​ട​ങ്ങി​യ​ത്.

    ക​ന​ത്ത മ​ഴ​യ്ക്ക് ശ​മ​ന​മാ​യ​തോ​ടെ​യാ​ണ് ചെ​ടി​ക​ൾ പൂ ​വി​ട്ടു തു​ട​ങ്ങി​യ​ത്. എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ് കോ​ള​ജ് റോ​ഡ്, പൊ​ലീ​സ് ക്യാ​മ്പി​നു സ​മീ​പം എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ധാ​രാ​ളം ചെ​ടി​ക​ൾ മൊ​ട്ടി​ട്ടു തു​ട​ങ്ങി. ഓ​ണ​ക്കാ​ല​മാ​കു​ന്ന​തോ​ടെ ഇ​വ വ്യാ​പ​ക​മാ​യി പൂ​ത്തു തു​ട​ങ്ങും. ഓ​ണാ​വ​ധി​ക്കാ​ല​ത്ത് എ​ത്തു​ന്ന സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ൾ​ക്ക് മൂ​ന്നാ​ർ ടൗ​ണി​ൽ ത​ന്നെ കു​റി​ഞ്ഞി പൂ​ക്ക​ൾ ക​ണ്ട് ആ​സ്വ​ദി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യും. ചൊ​ക്ര​മു​ടി മ​ല​നി​ര​ക​ളി​ലും ഗ്യാ​പ് റോ​ഡി​ലു​മാ​ണ് ഇ​ത്ത​വ​ണ നീ​ല​ക്കു​റി​ഞ്ഞി​ക​ൾ വ്യാ​പ​ക​മാ​യി പൂ​ത്ത​ത്.

    സ്ലോ​ട്ട് ബു​ക്ക് ചെ​യ്യാം, ഓ​ൺ​ലൈ​നാ​യി

    ചൊ​ക്ര​മു​ടി​യി​ലെ നീ​ല​ക്കു​റി​ഞ്ഞി വ​സ​ന്തം കാ​ണാ​ൻ മു​തി​ർ​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് 200 രൂ​പ​യും അ​ഞ്ച്​ മു​ത​ൽ 18 വ​യ​സ്സ് വ​രെ പ്രാ​യ​മു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് 100 രൂ​പ​യും ടി​ക്ക​റ്റ് ഈ​ടാ​ക്കാ​നാ​ണ്​ വ​നം വ​കു​പ്പി​ന്റെ തീ​രു​മാ​നം. സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ൾ​ക്ക് ഓ​ൺ​ലൈ​നാ​യി സ്ലോ​ട്ട് ബു​ക്ക് ചെ​യ്യാ​ൻ സൗ​ക​ര്യ​മൊ​രു​ക്കും.

    സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളെ എ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് കൂ​ടു​ത​ൽ കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി സ​ർ​വീ​സു​ക​ൾ ആ​രം​ഭി​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മം ന​ട​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്. റ​വ​ന്യു, വ​നം വ​കു​പ്പു​ക​ളെ കൂ​ടാ​തെ കെ.​എ​ഫ്.​ഡി.​സി, ഡി.​ടി.​പി.​സി തു​ട​ങ്ങി​യ സ​ർ​ക്കാ​ർ ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ളും സ​ന്ന​ദ്ധ സം​ഘ​ട​ന​ക​ളും പ​രി​സ്ഥി​തി സം​ഘ​ട​ന​ക​ളും ചേ​ർ​ന്നാ​ണ് നീ​ല​ക്കു​റി​ഞ്ഞി വ​സ​ന്ത​ത്തി​നു മു​ന്നോ​ടി​യാ​യു​ള്ള ഒ​രു​ക്കം ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്. ഇ​പ്പോ​ൾ ക​ന​ത്ത മ​ഴ പെ​യ്യു​ന്ന​താ​ണ് പ​ശ്ചി​മ​ഘ​ട്ട മ​ല​നി​ര​ക​ളി​ൽ നീ​ല​ക്കു​റി​ഞ്ഞി പൂ​വി​ടാ​ൻ വൈ​കു​ന്ന​തി​ന് കാ​ര​ണ​മെ​ന്ന് ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​ന്നു.

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    TAGS:EnvironmentnaturetravelingIdukki NewsNeela KurinjiKerala
    News Summary - Blue spring is here in Idukki; Kurinji flowers have started blooming
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