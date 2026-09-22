കുത്തൊഴുക്കിൽപ്പെട്ട് മൂന്ന് ദിവസം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞാന; രക്ഷകരായി മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ

കുത്തൊഴുക്കിൽപ്പെട്ട് മൂന്ന് ദിവസം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞാന; രക്ഷകരായി മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾtext_fields
കൊൽക്കത്ത: പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ ടീസ്റ്റ നദിയിൽ ഒഴുക്കിൽപ്പെട്ട് അഞ്ച് കിലോമീറ്ററോളം താഴേക്ക് ഒഴുകിപ്പോയ ആനക്കുട്ടിയെ അഞ്ച് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ രക്ഷപ്പെടുത്തി അമ്മക്കരികിൽ തിരിച്ചെത്തിച്ചു. ജൽപായ്ഗുരി ജില്ലയിലെ ഗജോൾഡോബക്ക് സമീപം തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെയോടെയാണ് രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടന്നത്.
മൂന്ന് മുതൽ നാല് ദിവസം മാത്രം പ്രായമുള്ള ആനക്കുട്ടിയാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്. ആനക്കൂട്ടം അതിശക്തമായ ഒഴുക്കുള്ള ടീസ്റ്റ നദി മുറിച്ചുകടക്കുന്നതിനിടെയാണ് കുട്ടി കൂട്ടത്തിൽനിന്ന് വേർപെട്ടത്. തുടർന്ന് ശക്തമായ ഒഴുക്കിൽപ്പെട്ട ആനക്കുട്ടി ഏകദേശം നാല് മുതൽ അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ വരെ താഴേക്ക് ഒഴുകിപ്പോകുകയായിരുന്നു.
വെള്ളത്തിൽ ഒഴുക്കിനെതിരെ പൊരുതുന്ന നിലയിലാണ് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ ആനക്കുട്ടിയെ കണ്ടെത്തിയത്. ശക്തമായ ഒഴുക്കിനിടയിലും അഞ്ച് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ വള്ളങ്ങളുമായി ആനക്കുട്ടിയുടെ അടുത്തെത്തി അതിനെ വള്ളത്തിലേക്ക് കയറ്റി രക്ഷപ്പെടുത്തി.
ജനിച്ച് ഏതാനും ദിവസങ്ങൾ മാത്രം പിന്നിട്ട ആനക്കുട്ടികൾ അതിജീവനത്തിനായി അമ്മയെയും കൂട്ടത്തെയും വളരെയധികം ആശ്രയിക്കുന്നവരാണ്. ആഴമുള്ളതോ ശക്തമായ ഒഴുക്കുള്ളതോ ആയ വെള്ളത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നതിൽ ഇവക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകാം. ടീസ്റ്റ നദിയിൽ വെള്ളം ഉയർന്നതിനെ തുടർന്ന് രൂപപ്പെട്ട ശക്തമായ ഒഴുക്കാണ് ആനക്കുട്ടി കൂട്ടത്തിൽനിന്ന് വേർപെടാൻ കാരണമായത്. രക്ഷപ്പെടുത്തിയ ആനക്കുട്ടിയെ പിന്നീട് വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അമ്മയെയും ആനക്കൂട്ടത്തെയും കണ്ടെത്തി അവർക്കരികിൽ സുരക്ഷിതമായി തിരിച്ചെത്തിച്ചു.
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