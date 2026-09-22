‘അർണബ്’ ചുഴലിക്കാറ്റാകില്ല; ഒഡിഷ–ആന്ധ്ര തീരത്തേക്ക് ആഴത്തിലുള്ള ന്യൂനമർദ്ദം, കനത്ത മഴ മുന്നറിയിപ്പ്

‘അർണബ്’ ചുഴലിക്കാറ്റാകില്ല; ഒഡിഷ–ആന്ധ്ര തീരത്തേക്ക് ആഴത്തിലുള്ള ന്യൂനമർദ്ദം, കനത്ത മഴ മുന്നറിയിപ്പ്text_fields
ന്യൂഡൽഹി: ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ രൂപംകൊണ്ട ന്യൂനമർദ്ദം ശക്തിപ്രാപിച്ച് ആഴത്തിലുള്ള ന്യൂനമർദ്ദമായി (ഡീപ് ഡിപ്രഷൻ) മാറുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഒഡിഷയിലും ആന്ധ്രാപ്രദേശിലും കനത്ത മഴക്കും ശക്തമായ കാറ്റിനും സാധ്യതയെന്ന് ഇന്ത്യൻ കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് (ഐ.എം.ഡി.) മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. സെപ്റ്റംബർ 23 രാത്രി മുതൽ 24 പുലർച്ചെക്കിടെ വിശാഖപട്ടണത്തിനും ഗോപാൽപൂരിനും ഇടയിലുള്ള തീരപ്രദേശത്ത് ഈ കാലാവസ്ഥാ സംവിധാനം കരതൊടുമെന്നാണ് പ്രവചനം.
‘അർണബ്’ എന്ന പേരിലുള്ള അടുത്ത ചുഴലിക്കാറ്റ് രൂപപ്പെടുമെന്ന തരത്തിലുള്ള വാർത്തകൾ പ്രചരിക്കുന്നതിനിടെ, നിലവിലെ സംവിധാനം ചുഴലിക്കാറ്റായി മാറില്ലെന്നും ആഴത്തിലുള്ള ന്യൂനമർദ്ദമായി മാത്രമേ ശക്തിപ്പെടുകയുള്ളുവെന്നും ഐ.എം.ഡി. വ്യക്തമാക്കി. ഒഡിഷ ചീഫ് സെക്രട്ടറി അനു ഗർഗും ഇത് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഒഡിഷയിൽ കനത്ത മഴ ഇതിനകം പല ഭാഗങ്ങളിലും അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഖുർദ, ജഗത്സിംഗ്പുർ, ഗഞ്ജം, ഗജപതി ജില്ലകളിലെ സ്കൂളുകൾ അടച്ചിരിക്കുകയാണ്. മൽക്കാൻഗിരി ജില്ലയിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ സെപ്റ്റംബർ 24 വരെ അടച്ചിടാൻ അധികൃതർ നിർദേശിച്ചു. അങ്കണവാടി കേന്ദ്രങ്ങൾക്കും അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.
കനത്ത മഴയെത്തുടർന്ന് വെള്ളപ്പൊക്കം, നഗരപ്രദേശങ്ങളിലെ വെള്ളക്കെട്ട്, മണ്ണിടിച്ചിൽ തുടങ്ങിയ ദുരന്തസാധ്യതകൾ കണക്കിലെടുത്ത് 11 ജില്ലകളിലെ കലക്ടർമാർക്ക് ജാഗ്രതാ നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകൾ സജ്ജമാക്കുകയും അപകടസാധ്യതയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലെ ഗതാഗതം നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ചിലിക്ക തടാകത്തിലെ സതപദ–ജഹ്നികുട ഫെറി സർവീസും സെപ്റ്റംബർ 25 വരെ നിർത്തിവച്ചു.
കൊറാപുട്ട്, ഗജപതി, ഗഞ്ജം ജില്ലകൾക്ക് ഐ.എം.ഡി. റെഡ് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. സെപ്റ്റംബർ 23, 24 തീയതികളിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ അതിതീവ്ര മഴക്കും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് മുന്നറിയിപ്പിൽ പറയുന്നു. തുടർന്ന് കലാഹണ്ടി, നബരംഗ്പുർ, മൽക്കാൻഗിരി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജില്ലകൾക്കും റെഡ് അലർട്ട് ബാധകമാകും.
ആന്ധ്രാപ്രദേശിലും ന്യൂനമർദ്ദത്തിന്റെ സ്വാധീനം ശക്തമായിരിക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. നിലവിൽ വിശാഖപട്ടണത്തിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 320 കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള ഈ സംവിധാനം പടിഞ്ഞാറ്-വടക്കുപടിഞ്ഞാറ് ദിശയിലേക്കാണ് നീങ്ങുന്നത്. സെപ്റ്റംബർ 23 മുതൽ 24 വരെ മണിക്കൂറിൽ 65 മുതൽ 75 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗത്തിൽ കാറ്റ് വീശാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും തീരപ്രദേശങ്ങളിലും കടലിലും പ്രക്ഷുബ്ധാവസ്ഥ തുടരുമെന്നും കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു.
ഇതിനിടെ, കാലാവസ്ഥാ വ്യവസ്ഥയുടെ നീക്കങ്ങൾ നിരന്തരം നിരീക്ഷിച്ചുവരികയാണെന്നും ആവശ്യമായ മുൻകരുതൽ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ബന്ധപ്പെട്ട സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ അറിയിച്ചു.
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