കടലിനടിയിൽ കണ്ടെത്തിയത് 5000 വർഷം പഴക്കമുള്ള വനം; മൊസാംബിക്കിൽ അപൂർവ കണ്ടെത്തൽ

കടലിനടിയിൽ കണ്ടെത്തിയത് 5000 വർഷം പഴക്കമുള്ള വനം; മൊസാംബിക്കിൽ അപൂർവ കണ്ടെത്തൽtext_fields
മൊസാംബിക്: ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കടലിനടിയിലായ പുരാതന വനങ്ങൾ ഇന്ന് സമുദ്രജീവികളുടെ ആവാസകേന്ദ്രമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. മൊസാംബിക്കിലെ ബസാറുട്ടോ ദ്വീപസമൂഹത്തിന് സമീപം കടലിനടിയിൽ കണ്ടെത്തിയ 5,000 വർഷം വരെ പഴക്കമുള്ള വനാവശിഷ്ടങ്ങളാണ് പുതിയ പഠനത്തിലൂടെ ശ്രദ്ധേയമായിരിക്കുന്നത്.
ഒരുകാലത്ത് കരയിൽ നിലനിന്നിരുന്ന ഈ വനപ്രദേശങ്ങൾ ഇന്ന് കടലിനടിയിലെ ജീവസമൃദ്ധമായ പാറക്കൂട്ടങ്ങളായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. കാലക്രമേണ പാറക്കൂട്ടങ്ങൾക്ക് സമാനമായ ഘടനകളായി മാറിയ ഇവിടം ഇന്ന് വിവിധയിനം മത്സ്യങ്ങൾക്കും വലിയ സമുദ്രജീവികൾക്കും അഭയകേന്ദ്രമാണ്. 'സയന്റിഫിക് റിപ്പോർട്ടുകൾ' എന്ന ജേണലിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പഠനത്തിലാണ് ഈ കണ്ടെത്തലുകൾ വിശദീകരിക്കുന്നത്.
സമുദ്രനിരപ്പ് ഉയർന്നതോടെ വനങ്ങൾ കടലിനടിയിലായി
അവസാന ഹിമയുഗത്തിനുശേഷം മഞ്ഞുപാളികൾ ഉരുകി സമുദ്രനിരപ്പ് ഉയർന്നതോടെയാണ് ബസാറുട്ടോ മേഖലയിലെ താഴ്ന്ന തീരപ്രദേശങ്ങളും ചതുപ്പുനിലങ്ങളും വെള്ളത്തിനടിയിലായത്. കാലക്രമേണ തിരമാലകളും സമുദ്രപ്രവാഹങ്ങളും ചുറ്റുമുള്ള മണ്ണും അവശിഷ്ടങ്ങളും നീക്കം ചെയ്തതോടെ പുരാതന വനങ്ങളിൽനിന്നുള്ള പീറ്റ് നിക്ഷേപങ്ങൾ കടലിന്റെ അടിത്തട്ടിൽ തെളിഞ്ഞുവന്നു.
റേഡിയോ കാർബൺ പരിശോധനയിൽ ഈ നിക്ഷേപങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം 300 മുതൽ 5,000 വർഷം വരെ പഴക്കമുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തി. ഭാഗികമായി ദ്രവിച്ച സസ്യാവശിഷ്ടങ്ങൾ അടിഞ്ഞുകൂടി രൂപപ്പെടുന്ന ജൈവസമ്പന്നമായ പദാർഥമാണ് പീറ്റ്. ഇവ കടലിനടിയിൽ പാറക്കൂട്ടങ്ങൾക്ക് സമാനമായ ഘടനകളായി നിലനിൽക്കുന്നു.
പീറ്റ് റീഫുകളും സമീപത്തെ പവിഴപ്പുറ്റുകളും താരതമ്യം ചെയ്ത ഗവേഷകർക്ക് ശ്രദ്ധേയമായ കണ്ടെത്തലുകളാണ് ലഭിച്ചത്. രണ്ട് ആവാസവ്യവസ്ഥകളിലും ഒരുപോലെ 41 ഇനം ചെറിയ മത്സ്യങ്ങളെയും 44 ഇനം വലിയ സമുദ്രജീവികളെയും കണ്ടെത്തി. സ്രാവുകൾ, തിരണ്ടികൾ, കടലാമകൾ തുടങ്ങിയ ജീവികളും പീറ്റ് റീഫുകൾക്ക് സമീപം കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. കടൽപ്പുല്ലുകളും ആൽഗകളും വളരുന്ന ഈ മേഖലകളിൽ സ്പോഞ്ചുകൾ, ചിപ്പികൾ തുടങ്ങിയ ജീവികളുമുണ്ട്.
ജീവനുള്ള പവിഴങ്ങളില്ലാത്തതാണ് ഈ പീറ്റ് റീഫുകളുടെ പ്രത്യേകത. പവിഴപ്പുറ്റുകൾ പവിഴജീവികൾ നിർമിക്കുന്ന ചുണ്ണാമ്പുകല്ല് ഘടനകളാണെങ്കിൽ പീറ്റ് റീഫുകൾ പുരാതന സസ്യാവശിഷ്ടങ്ങളിൽനിന്ന് രൂപപ്പെട്ടതാണ്.
40 ശതമാനം വരെ ജൈവകാർബൺ
പഠനത്തിലെ മറ്റൊരു പ്രധാന കണ്ടെത്തൽ പീറ്റ് നിക്ഷേപങ്ങളിലെ ഉയർന്ന കാർബൺ സാന്നിധ്യമാണ്. സാമ്പിളുകളുടെ ഉണങ്ങിയ ഭാരത്തിന്റെ 40 ശതമാനം വരെ ജൈവകാർബൺ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഗവേഷകർ കണ്ടെത്തിയത്.
കണ്ടൽക്കാടുകൾ, കടൽപ്പുല്ല് പുൽമേടുകൾ, ഉപ്പുചതുപ്പുകൾ തുടങ്ങിയ തീരദേശ ആവാസവ്യവസ്ഥകളിൽ സംഭരിക്കപ്പെടുന്ന കാർബണിനെ ബ്ലൂ കാർബൺ എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. കടലിനടിയിൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ട പുരാതന വനങ്ങളിലെ കാർബണും കാലാവസ്ഥാ പഠനങ്ങളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണെന്നാണ് പുതിയ കണ്ടെത്തൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. മുഴുവൻ പീറ്റ് റീഫ് മേഖലയും എത്രത്തോളം കാർബൺ സംഭരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഗവേഷകർ ഇതുവരെ കണക്കാക്കിയിട്ടില്ല.
സംരക്ഷണ പദ്ധതികളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന് നിർദേശം
കൊടുങ്കാറ്റുകൾ, വേലിയേറ്റം, സമുദ്രപ്രവാഹങ്ങൾ എന്നിവ പീറ്റ് റീഫുകളുടെ ഘടനയിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നുണ്ട്. തീരദേശ വികസനം, ഡ്രെഡ്ജിങ്, കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം മൂലമുള്ള തീരശോഷണം എന്നിവയും ഈ ആവാസവ്യവസ്ഥക്ക് ഭീഷണിയാണ്.
പവിഴപ്പുറ്റുകൾക്കും കടൽപ്പുല്ല് പുൽമേടുകൾക്കും പുറമെ പീറ്റ് റീഫുകളെയും സമുദ്ര-തീരദേശ സംരക്ഷണ പദ്ധതികളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന് ഗവേഷകർ നിർദേശിക്കുന്നു. കടലിന്റെ അടിത്തട്ടിൽ ഇനിയും തിരിച്ചറിയപ്പെടാത്ത ഇത്തരം ആവാസവ്യവസ്ഥകൾ കണ്ടെത്താൻ കൂടുതൽ പഠനങ്ങളും വിശദമായ മാപ്പിങ്ങും ആവശ്യമാണെന്നും പഠനം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.