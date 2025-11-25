Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Environment news
    Posted On
    date_range 25 Nov 2025 2:34 PM IST
    Updated On
    date_range 25 Nov 2025 2:34 PM IST

    പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണമെന്ന ആശയവുമായി എ.ഐ സഹായത്തോടെ ചിത്രകഥ

    പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണമെന്ന ആശയവുമായി എ.ഐ സഹായത്തോടെ ചിത്രകഥ
    കോഴിക്കോട്: പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണമെന്ന ആശയവുമായി എ.ഐ സഹായത്തോടെ ചിത്രകഥ തയാറാക്കി ​ജ്യോതിഷ് മണാശ്ശേരി. ഫ്ലക്സിന്റെ അമിതോപയോഗം പരിസ്ഥിതിക്കേൽപിക്കുന്ന ആഘാതം വിശദീകരിക്കുന്നതാണ് ചിത്രകഥയുടെ ഉള്ളടക്കം.

    10 വർഷം മുമ്പ് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി ‘മാധ്യമം’ പത്രത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ലേഖനത്തെ ജെമിനിയുടെ (AI) സാധ്യത ഉപയോഗിച്ചാണ് ചിത്രകഥാ രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റിയത്. പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ പ്രചരണ രീതി കൂടി നാട്ടിൽ ചർച്ച ചെയ്യുക എന്നതാണ് ലക്ഷ്യമെന്ന് ജ്യോതിഷ് പറയുന്നു.



    TAGS:election campaigneco friendlyAI generated artwork
    News Summary - AI-assisted cartoon for ​​promoting eco-friendly election campaign
