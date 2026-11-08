മൂന്നുപതിറ്റാണ്ടിന് ശേഷം കരണ്ടിക്കൊക്ക് കുണിയനിൽ

മൂന്നുപതിറ്റാണ്ടിന് ശേഷം കരണ്ടിക്കൊക്ക് കുണിയനിൽtext_fields
തൃക്കരിപ്പൂർ: നീണ്ട 32 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം കരണ്ടിക്കൊക്ക് (യുറേഷ്യൻ സ്പൂൺബിൽ) കുണിയൻ ചതുപ്പിലെത്തി. ഫോട്ടോഗ്രാഫറായ അഭിലാഷ് പത്മനാഭനാണ് പക്ഷിയെ തിരിച്ചറിഞ്ഞത്. 1994ൽ സുവളോജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യയിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഡോ.ജാഫർ പാലോട്ടാണ് ഏറ്റവുമൊടുവിൽ ഈ പറവയെ നിരീക്ഷിച്ചത്.
പ്ലാറ്റലെ ല്യൂകൊറോഡിയ എന്നാണ് ശാസ്ത്രീയ നാമം. വർഷംതോറും കേരളം സന്ദർശിക്കാൻ വരുന്ന ദേശാടനപ്പക്ഷിയാണ് കരണ്ടിക്കൊക്ക്. കേരളം ഒഴികെയുള്ള മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇവ സ്ഥിര താമസക്കാരാണ്. വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഇവ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുന്നതായി കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത്.
അറ്റത്ത് വീതികൂടിയ ചട്ടുകം പോലെയുള്ള കൊക്കുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇവയെ കരണ്ടിക്കൊക്ക് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. സ്പൂൺ പോലുള്ള കൊക്ക് വെള്ളത്തിൽ താഴ്ത്തി ഇരുവശങ്ങളിലേക്കും ചലിപ്പിച്ചാണ് ഇര തേടുന്നത്.
ജലജീവികൾ, കക്കകൾ, പുഴുക്കൾ, അട്ടകൾ, തവളകൾ, ചെറുമത്സ്യങ്ങൾ എന്നിവയെ തീറ്റയാക്കുന്നു. കൂട്ടമായാണ് കൂടുകെട്ടുന്നത്. ഒരു കൂട്ടിൽ നാലോ അഞ്ചോ മുട്ടകളിടും. ആണും പെണ്ണും മാറിമാറി അടയിരുന്ന് മൂന്നാഴ്ച കൊണ്ട് മുട്ട വിരിയിക്കുന്നു. പ്രജനന കാലത്ത് തലക്ക് പിന്നിൽ ഏതാനും തൂവലുകൾ കിളിർക്കും. മാറിടത്തിൽ മഞ്ഞ നിറം കാണാം.
1990ൽ കാട്ടാമ്പള്ളി നീർത്തടത്തിലും അതിനുമുമ്പ് 1988ൽ തൃശ്ശൂർ കോൾപാടത്തും ഇതിനെ കണ്ടതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 129 ഇനം പക്ഷികളെ കുണിയൻ നീർത്തടത്തിൽ കണ്ടതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.