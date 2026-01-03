Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightEnvironment newschevron_rightഹാഇലിന് സ്വർണപ്രഭയേകി...
    Environment news
    Posted On
    date_range 3 Jan 2026 5:55 PM IST
    Updated On
    date_range 3 Jan 2026 5:55 PM IST

    ഹാഇലിന് സ്വർണപ്രഭയേകി ‘അക്കേഷ്യ ഗ്ലോക്ക’; നഗരത്തിന് പുത്തൻ ശോഭ

    text_fields
    bookmark_border
    ഹാഇലിന് സ്വർണപ്രഭയേകി ‘അക്കേഷ്യ ഗ്ലോക്ക’; നഗരത്തിന് പുത്തൻ ശോഭ
    cancel
    camera_alt

    ഹാഇൽ നഗരത്തിലെ പാർക്കുകളിലും പാതയോരങ്ങളിലും പൂവിട്ട്​ നിൽക്കുന്ന അക്കേഷ്യ ഗ്ലോക്ക മരങ്ങൾ

    Listen to this Article

    ഹാഇൽ: മഞ്ഞപ്പട്ടുടുത്ത്​ ഹാഇൽ നഗരത്തിലെ പാർക്കുകളും പൊതുഇടങ്ങളും. വസന്തത്തിന്റെ വരവറിയിച്ച് ‘അക്കേഷ്യ ഗ്ലോക്ക’ മരങ്ങൾ കൂട്ടത്തോടെ പൂവിട്ടതോടെ നഗരം അതിമനോഹരമായ സുവർണക്കാഴ്ചയായി മാറിയിരിക്കുന്നു. നഗരത്തിന്റെ സൗന്ദര്യം വർധിപ്പിക്കുന്നതിനൊപ്പം ജനങ്ങളുടെ ജീവിതനിലവാരം ഉയർത്താനും ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ഹാഇൽ നഗരസഭയുടെ (അമാന) ശ്രമങ്ങൾക്ക് ഈ ദൃശ്യം പുത്തൻ ഊർജമാണ് പകരുന്നത്.

    ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം മരങ്ങളാണ്​ നഗരവീഥികളിലെല്ലാം പൂവിട്ട്​ നിൽക്കുന്നത്​. പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദവും സുസ്ഥിരവുമായ നഗരമെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ്​ ഇത്രയധികം അക്കേഷ്യ ഗ്ലോക്ക മരങ്ങൾ നഗരസഭ വിവിധ പാർക്കുകളിലും പാതയോരങ്ങളിലും വെച്ചുപിടിപ്പിച്ചത്. ഹാഇലിലെ നിലവിലെ സുഖകരമായ കാലാവസ്ഥയിൽ ഈ മരങ്ങൾ പൂത്തുനിൽക്കുന്നത് സന്ദർശകരെയും വ്യായാമത്തിനായി എത്തുന്നവരെയും ഒരുപോലെ ആകർഷിക്കുന്നു.

    കടുത്ത വരൾച്ചയെയും കഠിനമായ കാലാവസ്ഥയെയും അതിജീവിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള അക്കേഷ്യ ഗ്ലോക്ക പരിസ്ഥിതിക്കും സാമ്പത്തിക മേഖലക്കും ഒരുപോലെ ഗുണകരമാണ്. ഇതിന്റെ പ്രധാന സവിശേഷതകൾ ഏറെയാണ്​. മരുഭൂവൽക്കരണം തടയാനും മണ്ണിന്റെ ഫലഭൂയിഷ്ഠത വർധിപ്പിക്കാനും ഈ മരങ്ങൾ സഹായിക്കുന്നു. ഉഷ്ണമേഖലാ പ്രദേശങ്ങളിൽ വർഷത്തിൽ 80 മുതൽ 90 സെന്റിമീറ്റർ വരെ ഇവ അതിവേഗം വളരുന്നു. ആഫ്രിക്ക, ഏഷ്യ, ആസ്‌ട്രേലിയ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഇവ ധാരാളമായി കണ്ടുവരുന്നു.

    ചെറിയ ഇലകളും ആഴ്ന്നിറങ്ങുന്ന വേരുകളും ഉള്ളതിനാൽ ഇവക്ക്​ കുറഞ്ഞ അളവിൽ മാത്രമേ വെള്ളം ആവശ്യമുള്ളൂവെന്നത്​ ജലസംരക്ഷണത്തിന്​ ഗുണകരമാണ്​. വേരുകളിലെ പ്രത്യേക ബാക്ടീരിയകൾ വഴി മണ്ണിൽ നൈട്രജൻ ലയിപ്പിക്കാൻ ഇവക്ക്​ സാധിക്കും, ഇത് മണ്ണിന്റെ ഗുണനിലവാരം വർധിപ്പിക്കുന്നു. നഗരസഭയുടെ ഈ ഹരിതവൽക്കരണ പദ്ധതി ഹാഇലിനെ കൂടുതൽ മനോഹരവും പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദവുമാക്കുന്നതിൽ പ്രധാന പങ്കുവഹിക്കുന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf NewsEnvironment NewsSaudi ArabiaAcacia blossomsacacia tree
    News Summary - 'Acacia glauca' with golden glow for Hail; A new light for the city
    Similar News
    Next Story
    X