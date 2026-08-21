Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightEnvironment newschevron_rightഈ 7 മൃഗങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ...
    Environment news
    Posted On
    date_range 21 Aug 2026 4:53 PM IST
    Updated On
    date_range 21 Aug 2026 4:53 PM IST

    ഈ 7 മൃഗങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുണ്ടോ; എങ്കിൽ പണി കിട്ടും

    text_fields
    bookmark_border
    7 Animals You Cannot Keep as Pets at Home in India Under Wildlife Protection Act
    cancel

    പൂച്ചകളും പട്ടികളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള വളർത്തുമൃഗങ്ങളെ വീടുകളിൽ ഓമനിച്ചു വളർത്തുന്നത് സാധാരണമാണെങ്കിലും, ഇന്ത്യയിൽ ചില മൃഗങ്ങളെയും പക്ഷികളെയും വീടുകളിൽ വളർത്തുന്നത് കർശനമായി നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട്. 1972-ലെ കേന്ദ്ര വന്യജീവി സംരക്ഷണ നിയമപ്രകാരം സംരക്ഷിത വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ജീവികളെ കൈവശം വെക്കുന്നതോ, വാങ്ങുന്നതോ, വിൽക്കുന്നതോ മൂന്ന് വർഷം മുതൽ ഏഴ് വർഷം വരെ തടവുശിക്ഷയും പിഴയും ലഭിക്കാവുന്ന ഗുരുതരമായ കുറ്റകൃത്യമാണ്.

    പ്രധാനമായും വീടുകളിൽ വളർത്താൻ നിയമപരമായി അനുവാദമില്ലാത്ത 7 ജീവികൾ ഇവയാണ്:

    • നാടൻ തത്തകൾ : റോസ്-റിംഗ്ഡ്, പ്ലം-ഹെഡഡ് തുടങ്ങിയ നാടൻ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട തത്തകളെ കൂട്ടിലടച്ച് വളർത്തുന്നത് നിയമവിരുദ്ധമാണ്.
    • പാമ്പുകൾ : റെഡ് സാൻഡ് ബോവ (ഇരുതലമൂരി), മൂർഖൻ, അണലി തുടങ്ങിയ പാമ്പുകളെ പിടികൂടുന്നതും വിൽക്കുന്നതും വീട്ടിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നതും കടുത്ത നിയമനടപടികൾക്ക് വഴിവെക്കും.
    • ആനകൾ : സർക്കാരിന്റെയും ചീഫ് വൈൽഡ് ലൈഫ് വാർഡന്റെയും പ്രത്യേക അനുമതിയും രേഖകളുമില്ലാതെ ആനകളെ വ്യക്തിപരമായി വാങ്ങുന്നതും കൈവശം വെക്കുന്നതും വിലക്കിയിട്ടുണ്ട്.
    • നക്ഷത്ര ആമകൾ : വിദേശങ്ങളിലേക്കടക്കം വലിയ തോതിൽ കടത്തപ്പെടുന്ന നക്ഷത്ര ആമകളെ വീടുകളിൽ അക്വേറിയങ്ങളിലോ മറ്റോ വളർത്തുന്നത് കർശനമായി നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു.
    • കൃഷ്ണമൃഗം : വംശനാശഭീഷണി നേരിടുന്ന സംരക്ഷിത മൃഗമായതിനാൽ കൃഷ്ണമൃഗത്തെ വളർത്തുന്നതോ കൈവശം വെക്കുന്നതോ ശിക്ഷാർഹമാണ്.
    • റെഡ് പാണ്ട : ഹിമാലയൻ പ്രദേശങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്ന വംശനാശഭീഷണി നേരിടുന്ന അതീവ സംരക്ഷിത ജീവിയാണ് റെഡ് പാണ്ട. ഇവയെ വളർത്തുന്നത് പൂർണമായും നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു.
    • കടുവകളും മറ്റ് വന്യമൃഗങ്ങളും: വന്യജീവി സംരക്ഷണ നിയമത്തിലെ ഒന്നാം ഷെഡ്യൂളിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന കടുവ, പുലി തുടങ്ങിയ വന്യജീവികളെ സ്വകാര്യ ആവശ്യങ്ങൾക്കോ ഓമനമൃഗങ്ങളായോ വളർത്തുന്നത് പൂർണമായും നിയമവിരുദ്ധമാണ്.

    വന്യജീവികളുടെ സ്വാഭാവിക ആവാസവ്യവസ്ഥയും ജൈവവൈവിധ്യവും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും അനധികൃത മൃഗക്കടത്ത് തടയുന്നതിനുമാണ് നിയമം കർശനമാക്കിയിരിക്കുന്നത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:AnimalswildlifeWildlife Act
    News Summary - 7 Animals You Cannot Keep as Pets at Home in India Under Wildlife Protection Act
    Similar News
    Next Story
    X