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    Environment news
    Posted On
    date_range 15 Aug 2026 8:55 PM IST
    Updated On
    date_range 15 Aug 2026 8:55 PM IST

    ഇന്തോനേഷ്യയിൽ 7.7 തീവ്രതയുള്ള ഭൂചലനം; 47 പേർ മരിച്ചു

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    ഇന്തോനേഷ്യയിൽ 7.7 തീവ്രതയുള്ള ഭൂചലനം; 47 പേർ മരിച്ചു
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    ബാങ്കോക്ക്: കിഴക്കൻ ഇന്തോനേഷ്യയിൽ ശനിയാഴ്ച ഉണ്ടായ 7.7 തീവ്രതയുള്ള ശക്തമായ ഭൂചലനത്തിൽ 47 പേർ മരിക്കുകയും നിരവധി പേർക്ക് പരിക്കേറ്റതായും ഒട്ടേറെ കെട്ടിടങ്ങൾ തകർന്നതായും അധികൃതർ അറിയിച്ചു. കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടിനിടെ മേഖലയിൽ അനുഭവപ്പെട്ട ഏറ്റവും ശക്തമായ ഭൂചലനങ്ങളിലൊന്നാണിത്.

    യു.എസ് ജിയോളജിക്കൽ സർവേയുടെ കണക്കനുസരിച്ച് തലസ്ഥാനമായ ജക്കാർത്തയിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 1,000 മൈൽ കിഴക്കും ഫ്ലോറസ് ദ്വീപിന് തൊട്ടു വടക്കുമായാണ് ഭൂചലനത്തിന്റെ പ്രഭവകേന്ദ്രം. പ്രാദേശിക തലസ്ഥാനമായ എൻഡെയിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 42 മൈൽ വടക്കുപടിഞ്ഞാറായാണ് ഭൂചലനം ഉണ്ടായത്. തുടർന്ന് നിരവധി തുടർചലനങ്ങളും അനുഭവപ്പെട്ടു.

    ഇതിൽ 6.1 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയ തുടർചലനവും ഉൾപ്പെടുന്നു. വരും ദിവസങ്ങളിലും കൂടുതൽ തുടർചലനങ്ങൾക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് അധികൃതർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. തുടർചലനങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കണക്കിലെടുത്ത് അധികൃതർ സ്ഥിതിഗതികൾ നിരീക്ഷിച്ചുവരികയാണ്. ഇന്തോനേഷ്യൻ ദേശീയ ദുരന്തനിവാരണ ഏജൻസിയാണ് ശനിയാഴ്ച വൈകുന്നേരത്തോടെ 47 പേർ മരിച്ചതായി സ്ഥിരീകരിച്ചത്. മരണസംഖ്യ ഇനിയും ഉയരാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് സൂചന.

    ശനിയാഴ്ച ഭൂചലനത്തെ തുടർന്ന് സുനാമി മുന്നറിയിപ്പ് പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നെങ്കിലും പിന്നീട് ഭീഷണി ഒഴിഞ്ഞതായി അധികൃതർ അറിയിച്ചു. വലിയ സുനാമിയോ മറ്റൊരു ശക്തമായ ഭൂചലനമോ ഉടൻ ഉണ്ടാകുമെന്ന തരത്തിലുള്ള സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്രചാരണങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കരുതെന്നും അധികൃതർ ജനങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.

    ഏകദേശം 17,500 ദ്വീപുകളുള്ള ഇന്തോനേഷ്യ പസഫിക് സമുദ്രത്തിലെ ‘റിങ് ഓഫ് ഫയർ’ മേഖലയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതിനാൽ ഇവിടെ ഭൂചലനങ്ങളും അഗ്നിപർവത സ്ഫോടനങ്ങളും പതിവാണ്. ഭൂമിയുടെ പുറംപാളിയിലെ വലിയ ഫലകങ്ങൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിയിടിക്കുന്നതാണ് ഇതിന് പ്രധാന കാരണം. 2018-ൽ 7.5 തീവ്രതയുള്ള ഭൂചലനത്തെയും തുടർന്ന് ഉണ്ടായ സുനാമിയെയും തുടർന്ന് മധ്യ ഇന്തോനേഷ്യയിൽ 2,000-ത്തിലധികം പേർ മരിച്ചിരുന്നു.

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    TAGS:indonesiaIndonesia Earthquakeearthquake death
    News Summary - 7.7-magnitude earthquake strikes Indonesia; 47 dead
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