Madhyamam
    Environment news
    Posted On
    15 Oct 2025 2:50 PM IST
    Updated On
    date_range 15 Oct 2025 2:50 PM IST

    സൈലൻറ് വാലിയിൽ 109 ഇനം തുമ്പികൾ

    പു​തു​താ​യി ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത് ആ​റെ​ണ്ണ​ത്തി​നെ
    സൈലൻറ് വാലിയിൽ 109 ഇനം തുമ്പികൾ
    1. വ​യ​നാ​ട​ൻ അ​രു​വി​യ​ൻ 2. നീ​ല​ക്ക​ഴു​ത്ത​ൻ നി​ഴ​ൽ 3. ചൂ​ട​ൻ പെ​രും​ക​ണ്ണ​ൻ. 4. പു​ള്ളി​വാ​ല​ൻ ചോ​ല​ക്ക​ടു​വ 5. നി​ഴ​ൽ കോ​മ​രം 6. മ​ഞ്ഞ​ക്ക​റു​പ്പ​ൻ മു​ള​വാ​ല​ൻ

    അ​ല​ന​ല്ലൂ​ർ: വ​നം-​വ​ന്യ​ജീ​വി വ​കു​പ്പും സൊ​സൈ​റ്റി ഫോ​ർ ഒ​ഡോ​ണെ​റ്റ് സ്റ്റ​ഡീ​സും സം​യു​ക്ത​മാ​യി ന​ട​ത്തി​യ തു​മ്പി സ​ർ​വേ​യി​ൽ ആ​റി​നം തു​മ്പി​ക​ളെ ക​ണ്ടെ​ത്തി. ഇ​തോ​ടെ സൈ​ല​ൻ​റ് വാ​ലി​യി​ൽ​നി​ന്ന് ഇ​തു​വ​രെ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ തു​മ്പി​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം 109 ആ​യി. പു​ള്ളി​വാ​ല​ൻ ചോ​ല​ക്ക​ടു​വ, ചൂ​ട​ൻ പെ​രും​ക​ണ്ണ​ൻ, നി​ഴ​ൽ കോ​മ​രം, നീ​ല​ക്ക​ഴു​ത്ത​ൻ നി​ഴ​ൽ തു​മ്പി, വ​യ​നാ​ട​ൻ അ​രു​വി​യ​ൻ, മ​ഞ്ഞ​ക്ക​റു​പ്പ​ൻ മു​ള​വാ​ല​ൻ എ​ന്നി​വ​യെ​യാ​ണ് പു​തു​താ​യി ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്.

    ശു​ദ്ധ​ജ​ല​സൂ​ച​ക​ങ്ങ​ളാ​യ അ​രു​വി​യ​ൻ തു​മ്പി​ക​ളു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യം പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ അ​രു​വി​ക​ളു​ടെ ഭ​ദ്ര​മാ​യ സ്ഥി​തി ഉ​റ​പ്പി​ക്കു​ന്ന​താ​ണെ​ന്ന് സ​ർ​വേ സം​ഘം വി​ല​യി​രു​ത്തി. പ​ശ്ചി​മ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ലെ ഉ​യ​ർ​ന്ന മ​ല​നി​ര​ക​ളി​ൽ മാ​ത്രം കാ​ണു​ന്ന കാ​ട്ടു​മു​ള​വാ​ല​ൻ തു​മ്പി​യെ ക​ണ്ടെ​ത്താ​നാ​യ​ത് നേ​ട്ട​മാ​യി.

    സൈ​ല​ൻ​റ് വാ​ലി ദേ​ശീ​യ പാ​ർ​ക്ക് ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ കെ. ​അ​രു​ൾ​ശെ​ൽ​വ​ൻ, റേ​ഞ്ച് അ​സി​സ്റ്റ​ൻ​റ് വൈ​ൽ​ഡ് ലൈ​ഫ് വാ​ർ​ഡ​ൻ വി.​എ​സ്. വി​ഷ്ണു, ഭ​വാ​നി റേ​ഞ്ച് അ​സി​സ്റ്റ​ൻ​റ് വൈ​ൽ​ഡ് ലൈ​ഫ് വാ​ർ​ഡ​ൻ എ​ൻ. ഗ​ണേ​ഷ​ൻ, ഡോ. ​സു​ജി​ത്ത് വി. ​ഗോ​പാ​ല​ൻ, സൊ​സൈ​റ്റി ഫോ​ർ ഒ​ഡോ​ണെ​റ്റ് സ്റ്റ​ഡീ​സ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ര​ഞ്ജി​ത് ജേ​ക്ക​ബ് മാ​ത്യൂ​സ്, ഡോ. ​വി​വേ​ക് ച​ന്ദ്ര​ൻ, മു​ഹ​മ്മ​ദ് ശ​രീ​ഫ്, റെ​ജി ച​ന്ദ്ര​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. 37 സ​ന്ന​ദ്ധ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രും സ​ർ​വേ​യി​ൽ പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​യി. വ​ട​ക്ക​ൻ അ​രു​വി​യ​ൻ, ചെ​ങ്ക​റു​പ്പ​ൻ അ​രു​വി​യ​ൻ, വ​യ​നാ​ട​ൻ അ​രു​വി​യ​ൻ എ​ന്നീ അ​രു​വി​യ​ൻ തു​മ്പി​ക​ളെ​യും സ​ർ​വേ​യി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​രു​ന്നു.

    TAGS:Dragonflysilent valleyEnvironment Newsnew species
    News Summary - 109 species of Dragonfly in Silent Valley
