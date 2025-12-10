Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Entertainment
    Posted On
    date_range 10 Dec 2025 11:45 PM IST
    Updated On
    date_range 10 Dec 2025 11:45 PM IST

    വാർണർ ബ്രദേഴ്സ് വിൽപന: ടെൻസെന്റ് ഹോൾഡിങ്സ് പിന്മാറി

    വാർണർ ബ്രദേഴ്സ് വിൽപന: ടെൻസെന്റ് ഹോൾഡിങ്സ് പിന്മാറി
    ബാ​ങ്കോ​ക്ക്: ഹോ​ളി​വു​ഡ് ഭീ​മ​ൻ വാ​ർ​ണ​ർ ബ്ര​ദേ​ഴ്സ് ഡി​സ്ക​വ​റി​യെ ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കാ​നു​ള്ള പാ​ര​മൗ​ണ്ട് സ്കൈ​ഡാ​ൻ​സ് ശ്ര​മ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് ചൈ​നീ​സ് ​ഗെ​യ്മി​ങ്, സ​മൂ​ഹ മാ​ധ്യ​മ ക​മ്പ​നി​യാ​യ ടെ​ൻ​സെ​ന്റ് ഹോ​ൾ​ഡി​ങ്സ് പി​ൻ​മാ​റി. വി​ദേ​ശ ക​മ്പ​നി​യാ​യ​തി​നാ​ൽ ദേ​ശീ​യ സു​ര​ക്ഷാ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ കാ​ര​ണ​മാ​ണ് പി​ന്മാ​റ്റം. ഏ​ക​ദേ​ശം 9000 കോ​ടി രൂ​പ​യു​ടെ വാ​ഗ്ദാ​ന​മാ​ണ് ക​മ്പ​നി ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്ന​ത്. വാ​ർ​ണ​ർ ബ്ര​ദേ​ഴ്സ് ഏ​​റ്റെ​ടു​ക്കാ​നു​ള്ള പാ​ര​മൗ​ണ്ട് സ്കൈ​ഡാ​ൻ​സ് നീ​ക്ക​ത്തി​ന് പി​ന്തു​ണ​യു​മാ​യി സൗ​ദി ​അ​റേ​ബ്യ, അ​ബൂ​ദ​ബി, ഖ​ത്ത​ർ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ സോ​വ​റി​ൻ വെ​ൽ​ത് ഫ​ണ്ടു​ക​ളു​മു​ണ്ട്. 2.16 ല​ക്ഷം കോ​ടി രൂ​പ​യാ​ണ് ഇ​വ​ർ ന​ൽ​കു​ക.

    അ​തേ​സ​മ​യം, അ​ധി​ക സു​ര​ക്ഷാ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ ഒ​ഴി​വാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി വാ​ർ​ണ​ർ ബ്ര​ദേ​ഴ്സ് മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റി​ലെ സ്ഥാ​ന​ത്തി​നു​ള്ള അ​വ​കാ​ശം ഇ​വ​ർ ഉ​പേ​ക്ഷി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. നേ​ര​ത്തെ, വാ​ർ​ണ​ർ ബ്ര​ദേ​ഴ്സ് വാ​ങ്ങു​ന്ന​തി​നു​ള്ള നീ​ക്ക​ത്തി​ൽ ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ സ്ട്രീ​മി​ങ് ക​മ്പ​നി​യാ​യ നെ​റ്റ്ഫ്ലി​ക്സ് മു​ന്നി​ലെ​ത്തി​യി​രു​ന്നു. നെ​റ്റ്ഫ്ലി​ക്സി​ന്റെ 6.48 ല​ക്ഷം കോ​ടി രൂ​പ​യു​ടെ ഓ​ഫ​ർ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ബോ​ർ​ഡ് അം​ഗീ​ക​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. ഇ​തി​ന് പി​ന്നാ​ലെ​യാ​ണ് പാ​ര​മൗ​ണ്ട് സ്കൈ​ഡാ​ൻ​സ് 9.75 ല​ക്ഷം കോ​ടി രൂ​പ​യു​ടെ ഭീ​മ​ൻ ഓ​ഫ​റു​മാ​യി രം​ഗ​ത്തെ​ത്തി​യ​ത്. നേ​ര​ത്തെ, നെ​റ്റ്ഫ്ലി​ക്സി​നെ​ക്കാ​ൾ കു​റ​ഞ്ഞ തു​ക​യാ​ണ് ഇ​വ​ർ വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്തി​രു​ന്ന​ത്.

