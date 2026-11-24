സോഷ്യൽ മീഡിയ ഭരിക്കുന്ന വാസു അണ്ണനും ദാമുവും രമണനും!text_fields
കുഞ്ഞിക്കൂനനിലെ വാസു അണ്ണൻ, ചട്ടമ്പിനാടിലെ ദശമൂലം ദാമു, പഞ്ചാബി ഹൗസിലെ രമണൻ... മലയാള സിനിമയിൽ ഒരിക്കലും മറക്കാനാകാത്ത ഈ മൂന്ന് കഥാപാത്രങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നിറയുകയാണ്. പഴയ സിനിമകളിലെ കോമഡി രംഗങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുന്നതിലല്ല കാര്യം. ഇവരെ ഹോളിവുഡിലെത്തിച്ചും സൂപ്പർഹീറോകൾക്കൊപ്പം നിർത്തിയും വിദേശരാജ്യങ്ങളിലെ വിചിത്രമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ അവതരിപ്പിച്ചുമൊക്കെയുള്ള എ.ഐ കോമഡി റീലുകളാണ് ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധ നേടുന്നത്.വാസു അണ്ണൻ തോക്കും പിടിച്ച് ഹോളിവുഡ് ആക്ഷൻ താരങ്ങൾക്കൊപ്പം നിൽക്കുന്നു. ദശമൂലം ദാമു സൂപ്പർഹീറോകളുടെ ലോകത്തേക്ക് കടക്കുന്നു. രമണനാകട്ടെ, പതിവ് ഭാവവും സംഭാഷണശൈലിയുമായി പുതിയ സാഹചര്യങ്ങളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. വാസു അണ്ണൻ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുമ്പോൾ പണി കൊടുക്കാൻ പതുങ്ങിയെത്തുന്ന രമണൻ, രമണനെ വീഴ്ത്തി വാസു അണ്ണനെയും എണീപ്പിച്ച് അടി വാങ്ങിക്കൂട്ടുന്ന ദശമൂലം ദാമു!!!
സിനിമയിൽ കണ്ടുപരിചയിച്ച കഥാപാത്രങ്ങളെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ചിരി വരാതിരിക്കുമോ? ഇൻസ്റ്റഗ്രാം റീൽസിലും യൂട്യൂബ് ഷോർട്ട്സിലുമെല്ലാം ഇത്തരം വിഡിയോകൾ പങ്കുവെക്കപ്പെടുകയാണ്.ഷേരു ഭായി, കല്യാണരാമനിലെ ഇന്നസെന്റിന്റെ മിസ്റ്റർ പോഞ്ഞിക്കര തുടങ്ങിയവരുൾപ്പടെ അണിനിരക്കുന്ന ഇത്തരം രസകരമായ എ.ഐ വിഡിയോകൾ സോഷ്യൽമീഡിയ തുറന്നാൽ അനേകമാണ്.
കുഞ്ഞിക്കൂനനിലെ സായ് കുമാറിന്റെ വാസു അണ്ണനെത്തന്നെ എടുക്കാം. കഥാപാത്രത്തിന്റെ ഗൗരവവും മാസ് ഭാവവും നിലനിർത്തി ഹോളിവുഡ് ആക്ഷൻ സിനിമകളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ചാൽ തന്നെ രസകരമായൊരു കോമ്പിനേഷനായി മാറും. വാസു അണ്ണന്റെ പഴയ ഡയലോഗുകൾ പുതിയ ദൃശ്യങ്ങളിൽ വരുമ്പോഴുള്ള കൗതുകവും ചെറുതല്ല.ചട്ടമ്പിനാടിലെ സുരാജ് വെഞ്ഞാറമൂടിന്റെ ദശമൂലം ദാമുവിനും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ആരാധകർ ഏറെയാണ്. ദാമുവിന്റെ മുഖഭാവങ്ങളും സംഭാഷണശൈലിയും ഉപയോഗിച്ച് തീർത്തും വ്യത്യസ്തമായ സാഹചര്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് എ.ഐ വിഡിയോകളിൽ. സാധാരണയായി ഗൗരവമുള്ള കഥാപാത്രങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന രംഗങ്ങളിൽ ദാമുവിനെ കൊണ്ടുവന്നുനിർത്തുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന വൈരുധ്യമാണ് ചിരിയുടെ പ്രധാന ഘടകം.പഞ്ചാബി ഹൗസിലെ ഹരിശ്രീ അശോകന്റെ രമണനും ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒട്ടും പിന്നിലല്ല. രമണന്റെ പരിഭ്രമവും മുതലാളിയോടുള്ള 'ജംഗ ജഗ ജഗ' സംഭാഷണങ്ങളുമെല്ലാം പുതിയ സാഹചര്യങ്ങളുമായി കൂട്ടിച്ചേർക്കുമ്പോൾ പഴയ കോമഡി വീണ്ടും ആസ്വദിക്കാം.
എങ്ങനെയാണ് എ.ഐ ഉപയോഗിച്ച് ഇത്തരം റീലുകൾ നിർമിക്കുന്നത്?
ഇന്ന് എ.ഐ സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ചിത്രത്തെ ചലിക്കുന്ന വിഡിയോ ആക്കാനും കഥാപാത്രങ്ങളുടെ രൂപം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് പുതിയ പശ്ചാത്തലങ്ങളിൽ അവതരിപ്പിക്കാനും സാധിക്കും. ഇതിനായി വിവിധ എ.ഐ ടൂളുകളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്.Midjourney പോലുള്ള ടൂളുകൾ ഉപയോഗിച്ച് കഥാപാത്രങ്ങളെ പുതിയ വേഷങ്ങളിലും പശ്ചാത്തലങ്ങളിലും അവതരിപ്പിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ തയ്യാറാക്കാം. തുടർന്ന് Kling AI, Runway, Luma Dream Machine തുടങ്ങിയ വിഡിയോ ജനറേഷൻ ടൂളുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ചിത്രങ്ങൾക്ക് ചലനം നൽകാം.കഥാപാത്രം നടക്കുന്നതും ഓടുന്നതും വാഹനമോടിക്കുന്നതും സംസാരിക്കുന്നതുമെല്ലാം ടെക്സ്റ്റ് നിർദേശങ്ങളിലൂടെയോ റഫറൻസ് ചിത്രങ്ങളിലൂടെയോ സൃഷ്ടിക്കാനാകും. കഥാപാത്രത്തിന്റെ മുഖവും രൂപവും വിഡിയോയിലുടനീളം പരമാവധി ഒരുപോലെ നിലനിർത്തുന്നതിനുള്ള സംവിധാനങ്ങളും ഇത്തരം ടൂളുകളിലുണ്ട്.ഇതിനൊപ്പം ലിപ് സിങ്ക്, ഓഡിയോ എഡിറ്റിങ് തുടങ്ങിയ സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് പഴയ സിനിമയിലെ സംഭാഷണങ്ങൾ പുതിയ ദൃശ്യങ്ങളുമായി യോജിപ്പിക്കാം. കഥാപാത്രത്തിന്റെ മുഖഭാവത്തിന് ചേരുന്ന ഡയലോഗ് കൃത്യമായ സമയത്ത് കേൾക്കുമ്പോഴാണ് ഇത്തരം റീലുകളുടെ കോമഡി കൂടുതൽ ഫലപ്രദമാകുന്നത്.
എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ റീലുകൾ ഇത്ര രസകരമാകുന്നത്?
മലയാളികൾക്ക് ഈ കഥാപാത്രങ്ങളെല്ലാം വളരെ പരിചിതരാണ്. അവരുടെ സംഭാഷണങ്ങളും മുഖഭാവങ്ങളും സിനിമയിലെ രസകരമായ സന്ദർഭങ്ങളുമെല്ലാം പ്രേക്ഷകരുടെ ഓർമയിലുണ്ട്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ അവരെ പുതിയ സാഹചര്യങ്ങളിൽ കാണുമ്പോൾ പഴയ സിനിമകളുടെ ഓർമകൾക്കൊപ്പം പുതിയൊരു ചിരിയും ലഭിക്കുന്നു.നൊസ്റ്റാൾജിയയും പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യയും ചേരുന്നതാണ് ഈ ട്രെൻഡിന്റെ പ്രധാന ആകർഷണം. പഴയ സിനിമാ രംഗങ്ങൾ അതേപടി വീണ്ടും കാണിക്കുന്നതിനുപകരം, പരിചിതമായ കഥാപാത്രങ്ങളെ അപരിചിതമായ ലോകങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് എ.ഐ വിഡിയോകൾ ചെയ്യുന്നത്.
മാത്രമല്ല, ഇത്തരം റീലുകൾക്ക് വലിയ ദൈർഘ്യവുമില്ല. ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ ഒരു കൗതുകകരമായ ആശയം അവതരിപ്പിക്കാനും പ്രേക്ഷകരെ ചിരിപ്പിക്കാനും സാധിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കിടയിൽ പങ്കുവെക്കാനും വീണ്ടും കാണാനുമുള്ള സാധ്യതയും കൂടുതലാണ്. മലയാളികൾക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട കോമഡി കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ സിനിമയുടെ അതിരുകളില്ല. ഒരു റീലിൽ ഹോളിവുഡിലും അടുത്തതിൽ സൂപ്പർഹീറോകളുടെ ലോകത്തും മറ്റൊന്നിൽ വിദേശ നഗരത്തിലുമൊക്കെ ഇവർ എത്തും. കഥാപാത്രങ്ങൾ പഴയവർ തന്നെ; പക്ഷേ ഓരോ തവണയും അവരെ കാത്തിരിക്കുന്നത് പുതിയൊരു കോമഡി സാഹചര്യമാണ്.
എ.ഐ എത്ര വളർന്നാലും, ദാമുവിന്റെ നിഷ്കളങ്കതയും വാസു അണ്ണന്റെ മാസും രമണന്റെ പരിഭ്രമവും ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ ഒരു മലയാളി മനസ്സിനേ സാധിക്കൂ. സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് പോകുന്ന വിരലുകളെ ഒന്ന് പിടിച്ചുനിർത്തി, "ഹൊ, ഇതൊന്ന് കണ്ടിട്ട് പോകാം" എന്ന് പറയിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഈ റീലുകളുടെ വിജയം. കാലം കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇവരുടെ 'കോമഡി ഷോ'യ്ക്ക് ഇവിടെ ഇന്റർവെല്ലില്ല! പഴയ സിനിമകളിലെ കോമഡി കഥാപാത്രങ്ങൾ എ.ഐ റീലുകളിലൂടെ വീണ്ടും ശ്രദ്ധ നേടുന്നതിന് പിന്നിൽ ചില രസകരമായ കാരണങ്ങളുണ്ട്.
തിരക്കുപിടിച്ച ഇന്നത്തെ ജീവിതത്തിനിടയിൽ മനസ്സിന് സന്തോഷവും ആശ്വാസവും നൽകുന്ന പഴയ ഓർമകളിലേക്ക് മടങ്ങാൻ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ്. വാസു അണ്ണനെയും ദാമുവിനെയും രമണനെയുമൊക്കെ കാണുമ്പോൾ പഴയ സിനിമകളും അതിലെ ചിരിപ്പിച്ച രംഗങ്ങളുമെല്ലാം ഓർമയിലെത്തും. ഇവരുടെ സംഭാഷണങ്ങളും മുഖഭാവങ്ങളുമെല്ലാം നമുക്ക് നേരത്തേ പരിചിതമാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ പുതിയൊരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇവരെ കണ്ടാലും പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനും ആസ്വദിക്കാനും കഴിയും. പരിചിതമായ കഥാപാത്രങ്ങളെ തീർത്തും അപരിചിതമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോഴാണ് ചിരി കൂടുന്നത്. ഹോളിവുഡ് സിനിമയിൽ വാസു അണ്ണനെയോ സൂപ്പർഹീറോകൾക്കൊപ്പം ദാമുവിനെയോ കണ്ടാൽ ഉണ്ടാകുന്ന കൗതുകം അതാണ്. മാത്രമല്ല, ഇത്തരം ചെറിയ വിഡിയോകൾ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് അയച്ചുകൊടുക്കാനും ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ചിരിക്കാനും എളുപ്പമാണ്. പഴയ ഓർമകൾക്ക് പുതിയൊരു രൂപം നൽകുന്ന ഈ രീതിയാണ് എ.ഐ കോമഡി റീലുകളെ കൂടുതൽ ജനപ്രിയമാക്കുന്നത്.