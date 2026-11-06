തരംഗമായി ഉഷ ഉതുപ്പിന്റെ 'റാസ്പുട്ടിൻ'; സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ഡിസ്കോ കാലഘട്ടത്തിന്റെ ഓർമ്മകൾ വീണ്ടെടുത്ത് ആരാധകർ

തരംഗമായി ഉഷ ഉതുപ്പിന്റെ 'റാസ്പുട്ടിൻ'; സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ഡിസ്കോ കാലഘട്ടത്തിന്റെ ഓർമ്മകൾ വീണ്ടെടുത്ത് ആരാധകർtext_fields
സംഗീത ലോകത്തെ വിസ്മയിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഗായിക ഉഷ ഉതുപ്പ് വീണ്ടും വാർത്തകളിൽ നിറയുന്നു. ബെംഗളൂരുവിൽ നടന്ന സംഗീത പരിപാടിക്കിടെ ബോണി എംന്റെ എക്കാലത്തെയും മികച്ച ഡിസ്കോ ഹിറ്റായ 'റാസ്പുട്ടിൻ' എന്ന ഗാനം അവർ അവതരിപ്പിച്ചത് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വലിയ തരംഗമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. 78-ാം വയസ്സിലും ഒട്ടും കുറയാത്ത ഊർജ്ജസ്വലതയോടെയാണ് ഈ ഐക്കണിക് ഗാനം താരം വേദിയിൽ പാടിത്തകർടത്. ഈ പ്രകടനത്തിന്റെ വിഡിയോ ഇതിനകം തന്നെ ഇന്റർനെറ്റിൽ വൈറലായിക്കഴിഞ്ഞു.
സെപ്റ്റംബർ 18-ന് ബെംഗളൂരുവിൽ നടന്ന 'ഉഷ ഉതുപ്പ് ഡൈനാമിറ്റ് ഡിസ്കോ ക്ലബ്' ഷോയുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ വേറിട്ട സംഗീത വിരുന്ന് അരങ്ങേറിയത്. പ്രശസ്തമായ റാസ്പുട്ടിന് പുറമേ അഡെലിന്റെ സ്കൈഫാൾ, ഗ്ലോറിയ ഗെയ്നോറിന്റെ ഐ വിൽ സർവൈവ് തുടങ്ങിയ വിദേശ ക്ലാസിക് ഗാനങ്ങളും ഉഷ ഉതുപ്പ് വേദിയിൽ മനോഹരമായി അവതരിപ്പിച്ചു. വ്യത്യസ്ത സംഗീത ശൈലികളെ തനതായ ആലാപന മികവുകൊണ്ട് ഒരേപോലെ വഴങ്ങിക്കൊടുക്കാനുള്ള അവരുടെ കഴിവ് ഒരിക്കൽ കൂടി ആരാധകരെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ്.
തന്റെ തനതായ പരമ്പരാഗത സാരിയും വലിയ പൊട്ടും സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങളും നെറ്റിയിൽ അണിഞ്ഞുള്ള ഉഷ ഉതുപ്പിന്റെ സ്റ്റൈൽ എക്കാലത്തും ആരാധകരുടെ പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്. പതിറ്റാണ്ടുകളായി താൻ തുടരുന്ന ഈ കലാപരമായ തനിമ കൈവിടാതെയാണ് അവർ ഇന്നും വേദികളിൽ സജീവമായിരിക്കുന്നത്. ഗായികയുടെ ഈ ഊർജ്ജസ്വലമായ പ്രകടനം കണ്ട ആസ്വാദകർ പഴയ ഡിസ്കോ കാലഘട്ടത്തിന്റെ മധുരമുള്ള ഓർമ്മകളിലേക്കാണ് തിരികെ നടന്നിരിക്കുന്നത്.
സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വലിയ പ്രതികരണങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോക്ക് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. താൻ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഉഷ ഉതുപ്പ് 'റാസ്പുട്ടിൻ' പാടുന്നത് കേൾക്കുമെന്ന് ഒരിക്കലും കരുതിയിരുന്നില്ല എന്ന് ഒരു ആരാധകൻ എക്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ കുറിച്ചു. എൺപതുകൾ മുതൽ അവരുടെ പോപ്പ് സംഗീത പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ളവരും ഗായികയുടെ ഊർജ്ജസ്വലതയെയും സ്റ്റേജ് സാന്നിധ്യത്തെയും മുക്തകണ്ഠം പ്രശംസിക്കുന്നുണ്ട്. തലമുറകളുടെ അതിരുകൾ ഭേദിച്ച് സംഗീതത്തിലൂടെ ഇന്നും ജനഹൃദയങ്ങൾ കീഴടക്കാൻ ഉഷ ഉതുപ്പിന് കഴിയുന്നു.