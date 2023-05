ഇതാണ് റിയൽ 'കേരള സ്റ്റോറി'; പള്ളിക്കമ്മിറ്റി നടത്തിയ ഹിന്ദു വിവാഹത്തിന്റെ വിഡിയോയുമായി റഹ്മാൻ

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ കൊച്ചി:​ കേരള സ്റ്റോറി സിനിമയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദങ്ങൾ ഉയരുന്നതിനിടെ കേരളത്തിൽ മുമ്പ് നടന്ന ഒരു വിവാഹത്തിന്റെ വിഡിയോ പങ്കുവെച്ച് സംഗീത സംവിധായകൻ എ.ആർ റഹ്മാൻ. ചേരാവള്ളി ജുമാമസ്ജിദിൽ ഹിന്ദു ആചാരപ്രകാരം നടന്ന വിവാഹത്തെ സംബന്ധിച്ച വാർത്തയാണ് റഹ്മാൻ പങ്കുവെച്ചിരിക്കുന്നത്. മനുഷ്യരോടുള്ള സ്നേഹം നിരുപാധികമായിരിക്കണമെന്ന് ഓർമിപ്പിച്ചാണ് റഹ്മാൻ ന്യൂസ് മിനുറ്റിൽ വന്ന വാർത്തശകലം പങ്കുവെച്ചത്.

2020 ജനുവരിയിലാണ് ഒരു നാടിന്റെ മുഴുവൻ ആ​ശീ​ർ​വാ​ദ​ത്തോ​ടെ അ​ഞ്​​ജു​വും ശ​ര​ത്തും വിവാഹിതരായത്. ചേ​രാ​വ​ള്ളി മു​സ്​​ലിം ജ​മാ​അ​ത്താ​ണ്​​ അ​ഞ്​​ജു​വി​​​െൻറ വി​വാ​ഹം ഏ​റ്റെ​ടുത്ത്​ പ​ള്ളി​മു​റ്റ​ത്തു​ത​ന്നെ പ​ന്ത​ലി​ട്ട്​ നടത്തിയത്.

ചേ​രാ​വ​ള്ളി ജ​മാ​അ​ത്ത് പ​രി​ധി​യി​ലെ ചേ​രാ​വ​ള്ളി ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ന് സ​മീ​പം അ​മൃ​താ​ഞ്ജ​ലി​യി​ൽ പ​രേ​ത​നാ​യ അ​ശോ​ക​​​െൻറ​യും ബി​ന്ദു​വി​​​െൻറ​യും മ​ക​ൾ അ​ഞ്ജു​വി​​​െൻറ വി​വാ​ഹ​മാ​ണ്​ മ​ഹ​ല്ല്​ ഏ​റ്റെ​ടു​ത്ത​ത്. വാ​ട​ക​വീ​ട്ടി​ൽ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന നി​ർ​ധ​ന കു​ടും​ബ​മാ​യ ബി​ന്ദു​വി​​െൻറ സ​ഹാ​യ അ​ഭ്യ​ർ​ഥ​ന ഏറ്റെടുത്തായിരുന്നു കമ്മിറ്റി വിവാഹം നടത്തിയത്. മുസ്‍ലിം ജമാഅത്തിന്റെ ലെറ്റർപാഡിൽ തന്നെയായിരുന്നു വിവാഹക്ഷണക്കത്തും അടിച്ചത്. Bravo 🙌🏽 love for humanity has to be unconditional and healing ❤️‍🩹 https://t.co/X9xYVMxyiF — A.R.Rahman (@arrahman) May 4, 2023

This is the real 'Kerala Story'; Rahman with the video of the Hindu wedding conducted by the mosque committee