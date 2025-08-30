Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightEntertainmentchevron_rightMusicchevron_right‘‘ഓ​ളം തീ​ർ​ക്കാ​ൻ...
    Music
    Posted On
    date_range 30 Aug 2025 1:07 PM IST
    Updated On
    date_range 30 Aug 2025 1:07 PM IST

    ‘‘ഓ​ളം തീ​ർ​ക്കാ​ൻ മാ​ളോ​രേ കൂ​ടെ​പ്പാ​ടാ​ൻ വാ...’’

    text_fields
    bookmark_border
    theme song
    cancel

    ലോ​ക​മെ​മ്പാ​ടു​മു​ള്ള വ​ള്ളം​ക​ളി പ്രേ​മി​ക​ളു​ടെ ചു​ണ്ടി​ൽ ഇ​പ്പോ​ൾ ത​ത്തി​ക്ക​ളി​ക്കു​ന്ന​ത് ഈ ​വ​രി​ക​ളാ​ണ്. വ​ള്ളം​ക​ളി​യു​ടെ പ്ര​ചാ​ര​ണ​ത്തി​നാ​യി നെ​ഹ്റു ട്രോ​ഫി ബോ​ട്ട് റേ​സ് സു​വ​നീ​ർ ക​മ്മി​റ്റി പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ ഓ​ള​പ്പോ​ര് എ​ന്ന മു​ദ്ര​ഗീ​തം.

    പ്ര​കാ​ശ​നം​ചെ​യ്ത്​ മ​ണി​ക്കൂ​റു​ക​ൾ കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ​യി​ത്​ ത​രം​ഗ​മാ​യി മാ​റി. ല​ക്ഷ്മി ഗോ​പാ​ല​സ്വാ​മി, ഭാ​മ അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള ച​ല​ച്ചി​ത്ര-​സം​ഗീ​ത​ലോ​ക​ത്തെ അ​ന​വ​ധി പ്ര​മു​ഖ​ർ ഈ ​ഗാ​നം ന​വ​മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ങ്കു​വെ​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ പേ​ജു​ക​ളി​ൽ ഇ​ത്​ നി​റ​യു​ക​യാ​ണ്. ല​ക്ഷ​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് പേ​രാ​ണ് ഇ​തി​നോ​ട​കം ഈ ​ഗാ​നം ക​ണ്ട​ത്.

    ‘ധ്രു​ത​താ​ള​ഗ​തി​വേ​ഗ സ​മ്മോ​ഹ​നം

    ഹൃ​ദ​ന്ത​ത്തി​ൽ ധി​മി​മേ​ളം ആ​ന്ദോ​ള​നം

    മ​മ​നാ​ടി​ൻ ദ്യു​തി​യാ​ർ​ന്ന ന​ട​നോ​ത്സ​വം

    ഇ​ത് തോ​യേ തീ​യാ​ളും അ​തി​പോ​ർ​മു​ഖം’

    എ​ന്നു​തു​ട​ങ്ങു​ന്ന ജ​യ​ൻ തോ​മ​സ് എ​ഴു​തി​യ വ​രി​ക​ൾ​ക്ക് ഈ​ണം പ​ക​ർ​ന്ന​ത് യു​വ​സം​ഗീ​ത സം​വി​ധാ​യ​ക​രി​ൽ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​നാ​യ ആ​ല​പ്പു​ഴ​ക്കാ​ര​ൻ കൂ​ടി​യാ​യ ഗൗ​തം വി​ൻ​സ​ന്‍റാ​ണ്. ഗൗ​തം ഇ​ത് നാ​ലാം​വ​ർ​ഷ​മാ​ണ് വ​ള്ളം​ക​ളി​യു​ടെ ഒ​ഫീ​ഷ്യ​ൽ തീം ​സോ​ങ് ഒ​രു​ക്കു​ന്ന​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ ര​ണ്ടു​വ​ർ​ഷ​മാ​യി വ​ള്ളം​ക​ളി​യു​ടെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക മു​ദ്ര​ഗീ​തം ഒ​രു​ക്കു​ന്ന​ത് ജ​യ​ൻ തോ​മ​സ്-​ഗൗ​തം വി​ൻ​സ​ന്‍റ്​ കൂ​ട്ടു​കെ​ട്ടാ​ണ്. ച​ല​ച്ചി​ത്ര പി​ന്ന​ണി​ഗാ​യി​ക അ​മൃ​ത സു​രേ​ഷി​ന്റെ ആ​ലാ​പ​ന​വും കൂ​ടി​യാ​യ​പ്പോ​ൾ ഈ ​പാ​ട്ട് വേ​റി​ട്ട സം​ഗീ​താ​നു​ഭ​വ​മാ​യി മാ​റു​ക​യാ​ണ്.

    ആ​ദ്യ​മാ​യാ​ണ് സ്ത്രീ​ശ​ബ്ദ​ത്തി​ൽ വ​ള്ളം​ക​ളി​യു​ടെ ഒ​ഫീ​ഷ്യ​ൽ സോ​ങ് പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങു​ന്ന​ത് എ​ന്ന പ്ര​ത്യേ​ക​ത​യും ഓ​ള​പ്പോ​രി​നു​ണ്ട്. ആ​ല​പ്പു​ഴ​യു​ടെ ജീ​വി​ത​വും കു​ട്ട​നാ​ടി​ന്‍റെ സൗ​ന്ദ​ര്യ​വും വ​ള്ളം​ക​ളി​യു​ടെ ആ​വേ​ശ​വും മു​ഴു​വ​ൻ ഒ​പ്പി​യെ​ടു​ത്ത് സി​നി​മ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ അ​രു​ൺ തി​ല​ക​ൻ പാ​ട്ടി​ന് ദൃ​ശ്യ​ചാ​രു​ത​യു​ള്ള വി​ഡി​യോ​യും ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ആ​ല​പ്പു​ഴ​യു​ടെ ജ​ല മ​ഹോ​ത്സ​വ പാ​ട്ടി​ന്‍റെ അ​ണി​യ​റ​യി​ൽ വ​യ​ലി​നി​ലെ അ​തു​ല്യ​പ്ര​തി​ഭ വേ​ദ​മി​ത്ര, ച​ല​ച്ചി​ത്ര രം​ഗ​ത്തെ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​നാ​യ എ​ഡി​റ്റ​ർ സാ​ഗ​ർ​ദാ​സ് തു​ട​ങ്ങി പ്ര​മു​ഖ​രു​ടെ നി​ര​യാ​ണ് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ച​ത്.

    പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങി മ​ണി​ക്കൂ​റു​ക​ൾ​ക്ക​കം ന​വ​മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ലാ​കെ പു​തു​ത​രം​ഗം തീ​ർ​ത്ത ഈ ​ഗാ​നം യൂ​ടൂ​ബി​ൽ ‘ഓ​ള​പ്പോ​ര്’ എ​ന്ന് തി​ര​ഞ്ഞാ​ൽ കാ​ണാം.

    ‘ഇ​ഞ്ചോ​ടി​ഞ്ചാ​യ് പോ​രി​ൻ വീ​റി​നി​തെ​ന്തൊ​രു ചേ​ലാ​ണ്

    ആ​രാ മു​ന്നി​ൽ ആ​രി​ത് നേ​ടും

    ജ​ല​രാ​ജാ​വ് ആ​ര്’

    കു​ട്ട​നാ​ട​ൻ ജ​ന​ത​യു​ടെ​യും വ​ള്ളം​ക​ളി പ്രേ​മി​ക​ളു​ടെ​യു​മെ​ല്ലാം വീ​റും വാ​ശി​യും ആ​വേ​ശ​മാ​കെ ഉ​ൾ​ച്ചേ​ർ​ത്ത് ഗാ​നം ര​ചി​ച്ച ജ​യ​ൻ തോ​മ​സ് മൂ​ന്ന് ത​വ​ണ ആ​ര്യാ​ട് ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലേ​ക്ക്​ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട് ബ്ലോ​ക്ക് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്, സ്റ്റാ​ൻ​ഡി​ങ് ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ എ​ന്നീ ചു​മ​ത​ല​ക​ൾ നി​ർ​വ​ഹി​ച്ച സ​ജീ​വ പൊ​തു​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നും ക​വി​യും നാ​ട​ക​കാ​ര​നു​മാ​ണ്. ബ്ലോ​ക്ക് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റാ​യി​രി​ക്കെ കേ​ര​ളോ​ത്സ​വം നാ​ട​ക​മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത് മി​ക​ച്ച ന​ട​നാ​യി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു.

    പൂ​ങ്കാ​വ് ചു​ള്ളി​ക്ക​ൽ തോ​മ​സ്-​ജൈ​ന​മ്മ ദ​മ്പ​തി​ക​ളു​ടെ മ​ക​നാ​ണ്. പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് വ​കു​പ്പി​ലെ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രി ബോ​ബി മോ​ളാ​ണ് ഭാ​ര്യ. മ​ക്ക​ൾ: റി​യ ജ​യി​ൻ, ക്രി​സ് വി​ൻ ജോ​ൺ.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Nehru Trophy Boat RaceAlappuzha NewsTheme Song
    News Summary - Nehru Trophy Boat Race official theme song
    Similar News
    Next Story
    X