Madhyamam
    Homechevron_rightEntertainmentchevron_rightMusicchevron_rightമ​ന​സ്സേ...
    Music
    Posted On
    date_range 2 Nov 2025 12:50 PM IST
    Updated On
    date_range 2 Nov 2025 12:50 PM IST

    മ​ന​സ്സേ നീ​യൊ​ന്നു​പാ​ടൂ മൗ​ന​ഗാ​നം

    മ​ന​സ്സേ നീ​യൊ​ന്നു​പാ​ടൂ മൗ​ന​ഗാ​നം
    എ​വി​ടെ കേ​ട്ടാ​ലും എ​ളു​പ്പ​ത്തി​ൽ തി​രി​ച്ച​റി​യാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന സം​ഗീ​ത​മു​ദ്ര​ക​ൾ​കൊ​ണ്ട് സ​മ്പ​ന്ന​മാ​യി​രു​ന്നു ര​വീ​ന്ദ്ര​ന്റെ ഗാ​ന​ക​ല. വൈ​വി​ധ്യ സു​ന്ദ​ര​മാ​യ ഗാ​ന​ങ്ങ​ളാ​യി​രു​ന്നു അ​വ​യെ​ല്ലാം. നി​ല​വി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന ഒ​രു പാ​ട്ടു​ഭാ​ഷ​യെ സ്വ​കീ​യ​മാ​യും സം​ഗീ​താ​ത്മ​ക​മാ​യും വ്യാ​ഖ്യാ​നി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞു​വെ​ന്ന​താ​ണ് ര​വീ​ന്ദ്ര​ന്റെ നേ​ട്ടം. അ​തു​ല്യ​മാ​യ സം​ഗീ​ത​ഭാ​വ​ന​യു​ടെ സ്വാ​ഭാ​വി​ക പ​രി​ണാ​മ​മാ​യി​രു​ന്നു അ​ത്. പാ​ട്ടി​ൽ പ​ല​ത​രം വി​കാ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​വ​പ്പ​ക​ർ​ച്ച​ക​ൾ​ക്കാ​ണ് ര​വീ​ന്ദ്ര​ന്റെ സം​ഗീ​തം വ​ഴി​യൊ​രു​ക്കി​യ​ത്.

    ഏ​കാ​ന്ത​വും വി​ഷാ​ദ​ഭ​രി​ത​വു​മാ​യ ഒ​രു സം​ഗീ​ത​ഭാ​വു​ക​ത്വം ര​വീ​ന്ദ്ര​ന്റെ പാ​ട്ടു​ക​ളി​ൽ വേ​ണ്ടു​വോ​ള​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ഏ​കാ​ന്ത മൗ​ന​ത്തി​ന്റെ തീ​വ്ര​സൗ​ന്ദ​ര്യം, സ്മൃ​തി​ക​ൾ, നോ​വു​ക​ൾ, നെ​ടു​വീ​ർ​പ്പു​ക​ൾ, വി​ര​ഹം, കാ​ത്തി​രി​പ്പ് എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ ഏ​കാ​ന്ത​ത​യു​ടെ വി​വി​ധ വി​സ്തൃ​തി​ക​ൾ ര​വീ​ന്ദ്ര ഗാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ര​ന്ത​ര സാ​ന്നി​ധ്യ​മാ​യി. ഏ​കാ​ന്ത മൗ​ന​മാ​യി​രു​ന്നു ര​വീ​ന്ദ്ര​ൻ ഗാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​രൂ​ഢം. മൗ​ന​ത്തി​ന്റെ പ​ല​വി​ധ ലീ​ല​ക​ൾ ആ ​പാ​ട്ടു​ക​ളി​ൽ വി​ലോ​ല​മാ​യി. ഏ​കാ​ന്ത​ത നോ​വാ​യും ഓ​ർ​മ​യാ​യും നി​റ​ഞ്ഞ അ​നു​ഭൂ​തി​യാ​യും ആ ​ഗാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ വി​ട​ർ​ന്നു.


    വേ​ർ​പി​രി​ക്കാ​ൻ ആ​വാ​ത്ത​വി​ധം മൗ​ന​ത്തി​ന്റെ ഒ​രു അ​ട​ര് ര​വീ​ന്ദ്ര​ന്റെ പാ​ട്ടു​ക​ളെ സാ​ന്ദ്ര​മാ​ക്കി. ഒ​റ്റ​പ്പെ​ട്ട​വ​ന്റെ​യും പ്ര​ണ​യാ​തു​ര​ന്റെ​യു​മൊ​ക്കെ നോ​വു​ക​ൾ ര​വീ​ന്ദ്ര​ന്റെ ഗാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ഈ​ണ​മാ​യി നി​റ​ഞ്ഞു. ഒ​രു​പ​ക്ഷേ, അ​ദ്ദേ​ഹം പാ​ട്ടി​ൽ ആ​വി​ഷ്ക​രി​ച്ച​ത് ആ​ത്മാ​വി​ന്റെ വേ​ദ​ന​ക​ൾ ആ​യി​രു​ന്നു. മ​ല​യാ​ള​ത്തി​ൽ ര​വീ​ന്ദ്ര​ൻ ആ​ദ്യ​മാ​യി സം​ഗീ​തം ചെ​യ്ത ‘താ​ര​കേ’ എ​ന്ന പാ​ട്ടി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു, ഏ​തോ കി​നാ​വി​ന്റെ ഏ​കാ​ന്ത​തീ​ര​ത്തി​ൽ പൊ​ലി​ഞ്ഞു​പോ​യ ഒ​രു താ​ര​ക​യു​ടെ പു​ഞ്ചി​രി. ഏ​കാ​ന്ത നോ​വി​ന്റെ തീ​ക്ഷ്ണ​ത ഈ ​പാ​ട്ടി​ൽ കി​നി​ഞ്ഞി​റ​ങ്ങു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. സ്വ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​രോ​ഹ​ണാ​വ​രോ​ഹ​ണ​ങ്ങ​ൾ​കൊ​ണ്ട് ഏ​കാ​ന്ത​ത​ക്ക് ഈ​ണ​മി​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു ര​വീ​ന്ദ്ര​ൻ. ഈ​ണ​ത്തി​ന്റെ അ​വ​രോ​ഹ​ണ ധ​ന്യ​ത​യി​ൽ യേ​ശു​ദാ​സി​ന്റെ ആ​ലാ​പ​ന​മാ​ധു​ര്യം. ‘താ​ഴെ’ എ​ന്ന വാ​ക്കി​നെ മ​ന്ദ്ര​സ്ഥാ​യി​യി​ൽ അ​ത്ര​ക്കും ധ്യാ​നാ​ത്മ​ക​മാ​ക്കി യേ​ശു​ദാ​സ്.


    ‘സ്മൃ​തി​ക​ൾ നി​ഴ​ലു​ക​ൾ’, ‘വി​ട​ത​രൂ ഇ​ന്നീ സാ​യം​സ​ന്ധ്യ​യി​ൽ’, ​‘ഗോ​പി​കേ ഹൃ​ദ​യ​മൊ​രു’ (തീ​രാ​വ്യ​ഥ​ക​ളി​ൽ എ​ന്ന ഭാ​ഗം), ‘യാ​ത്ര​യാ​യ് വെ​യി​ലൊ​ളി’ (നി​ഴ​​ലി​നെ എ​ന്ന ഭാ​ഗം), ‘സാ​ന്ദ്ര​മാം മൗ​ന​ത്തി​ൻ’... ഇ​ങ്ങ​നെ എ​ത്ര​യോ ഗാ​ന​ങ്ങ​ൾ. ര​വീ​ന്ദ്ര​ന്റെ സം​ഗീ​ത​ത്തി​ൽ വ​ന്ന ചി​ല ഗാ​ന​ങ്ങ​ൾ ശ്ര​ദ്ധി​ച്ചാ​ല​റി​യാം അ​വ​യി​ലെ മൗ​ന​ത്തെ പൂ​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഹ​മ്മി​ങ്ങു​ക​ളു​ടെ പ്രാ​ധാ​ന്യം. ‘മ​ന​സ്സൊ​രു കോ​വി​ൽ’ എ​ന്ന ഗാ​ന​ത്തി​ൽ ഇ​തേ​റെ പ്ര​ക​ട​മാ​ണ്. അ​നു​പ​ല്ല​വി​യി​ലെ ‘ഏ​തോ​തോ ഇ​ട​വ​ഴി​ക​ളി​ൽ’ എ​ന്ന ഭാ​ഗ​ത്തെ നീ​ട്ട​ലു​ക​ൾ അ​തി​ൽ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന വ​യ​ലി​ൻ ബി​റ്റു​ക​ൾ, ത​ബ​ല​യു​ടെ ന​ട​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യൊ​ക്കെ ഒ​രു ഏ​കാ​ന്ത വി​ഷാ​ദ​ത്തെ പാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് പ​റ​ഞ്ഞ​യ​ക്കു​ന്നു. പാ​ട്ട് തു​ട​ങ്ങു​ന്ന​തു​ത​ന്നെ ‘ഉ​റ​ങ്ങി​യി​ല്ലേ അ​ട​ത്ത്................ ഭ​യ​ങ്ക​ര ചൂ​ട്’ എ​ന്ന പ്ര​ണ​യി​ക​ളു​ടെ സം​ഭാ​ഷ​ണ​ത്തു​ട​ർ​ച്ച​ക​ളി​ലാ​ണ്. അ​ഭി​ലാ​ഷ സ്മൃ​തി​ക​ളി​ൽ ഏ​കാ​ന്ത​ത നെ​യ്ത പാ​ട്ടാ​യി​രു​ന്നു ‘ഒ​റ്റ​ക്ക​മ്പി​നാ​ദം’. ആ​ദ്യ​വ​രി​യി​ൽ ത​ന്നെ ഏ​കാ​കി​യു​ടെ ആ​ത്മ​സം​ഗീ​ത​മു​ണ്ട്. ‘ഏ​ക​രാ​ഗം’ ‘ഒ​റ്റ​ക്ക​മ്പി​നാ​ദം’ ‘മൂ​ക​രാ​ഗ​ഗാ​ന​ലാ​പം’ എ​ന്നീ വ​രി​ക​ളി​ൽ ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ള്ള ഈ​ണ​ത്തി​ന്റെ ല​യ​മാ​ധു​ര്യം ഒ​ന്ന് വേ​റെ​ത്ത​ന്നെ​യാ​ണ്. ‘തേ​ങ്ങും ഹൃ​ദ​യം’ എ​ന്ന പാ​ട്ടി​ലും ഈ ​ഏ​കാ​കി​യു​ടെ അ​നു​സ്പ​ന്ദ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​നു​ഭ​വി​ച്ച​റി​യാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്നു.


    ‘സു​ഖ​മോ ദേ​വി’​യി​ലെ ‘ഒ​രു കു​ഞ്ഞു​സൂ​ര്യ​നെ’ എ​ന്ന പാ​ട്ടി​ലാ​ണ് ഏ​കാ​ന്ത മൗ​ന​ത്തി​ന്റെ താ​ര​സ്ഥാ​യി. ഈ ​ഗാ​ന​ത്തി​ൽ പ്ര​ണ​യ​മൗ​ന​ത്തെ പ​കു​ത്തെ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത് ‘വെ​റു​തെ’ എ​ന്ന വാ​ക്കി​ന്റെ വ്യ​ത്യ​സ്ത സ്ഥാ​യി​ക​ളാ​ണ്. ഇ​ത്ത​രം സ്ഥാ​യി​ക​ൾ ‘ഇ​രു​ഹൃ​ദ​യ​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്നാ​യ് വീ​ശി’ എ​ന്ന പാ​ട്ടി​ലെ ‘ഓ​​രോ നി​മി​ഷ​വും ഓ​രോ ദി​വ​സ​വും’ എ​ന്ന ഭാ​ഗ​ത്തു​ണ്ട്. ഈ​യൊ​രു മൃ​ദു​മ​ർ​മ​ര​ത്തി​ലും ​പ്ര​തി​ധ്വ​നി​ക​ളി​ലു​മൊ​ക്കെ​യാ​ണ് ര​വീ​ന്ദ്ര​ൻ, മൗ​ന​ത്തി​ന്റെ അ​ട​രു​ക​ൾ നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന​ത്. താ​ള​ത്തി​ന്റെ ക്ര​മ​മാ​യ പ്ര​വാ​ഹ​ത്തി​ൽ ചെ​റി​യ വ്യ​ത്യാ​സം വ​രു​ത്തി​യും ഈ ​മൗ​ന​മാ​ത്ര​ക​ൾ സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട് ര​വീ​ന്ദ്ര​ൻ. ഏ​കാ​ന്ത​മാ​യ കാ​ത്തി​രി​പ്പി​നെ പി​ന്തു​ട​രു​ന്ന സ്വ​ര​ശ്രു​തി​ക​ൾ ഇ​ഴ​പാ​കി​യി​രി​ക്കു​ന്നു ഈ ​പാ​ട്ടി​ൽ.

    സ്മൃ​തി​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന ഈ ​ആ​ത്മ​ഗ​ത​ങ്ങ​ൾ ഈ​ണ​ത്തെ ധ്വ​നി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ന​ല്ലൊ​രു ഉ​ദാ​ഹ​ര​ണ​മാ​ണ് ‘വി​ട​ത​രൂ’ എ​ന്ന ഗാ​നം. ‘ഈ ​യാ​ത്ര​യി​ൽ പി​ന്നെ​യും പാ​ടും സ്മൃ​തി​ക​ളാ​യ് പി​റ​കെ’ എ​ന്ന ഒ.​എ​ൻ.​വി വ​രി​ക​ളു​ടെ ആ​ന്ത​രാ​ർ​ഥ​ത്തെ അ​റി​ഞ്ഞു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് ര​വീ​ന്ദ്ര​ൻ ഈ ​പാ​ട്ടീ​നീ​ണ​മി​ട്ട​ത്. ഏ​തോ യാ​ത്രാ​ഗീ​തം പാ​ടി​പ്പി​രി​യു​ന്ന ​പ്ര​ണ​യി​മ​ന​സ്സു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു ഇ​തി​ൽ.

    ‘മ​ന​സ്സേ നി​ന്റെ മ​ണി​നൂ​പു​ര​ങ്ങ​ൾ’ എ​ന്ന പാ​ട്ടി​ന് ര​വീ​ന്ദ്ര​ൻ ന​ൽ​കി​യ ഈ​ണം ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​ണ്. ഈ ​പാ​ട്ടി​ലും ആ​ത്മ​ഗ​ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​ലാ​പ​ന​മാ​ണ് ന​മ്മെ അ​തി​ശ​യി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​തേ ഫ്ലേ​വ​റു​ള്ള മ​റ്റൊ​രു ര​വീ​ന്ദ്ര​ഗാ​ന​മാ​ണ് ‘മ​ന​സ്സേ നീ​യൊ​ന്നു​പാ​ടൂ’ ഇ​തി​ന്റെ അ​നു​പ​ല്ല​വി​​യി​ലെ ‘സ്വ​ര​മാ​ധു​രം, ശ്രു​തി മ​ധു​രം, തി​രു​മ​ധു​രം’ എ​ന്ന ഭാ​ഗം ര​വീ​ന്ദ്ര​ന്റെ പാ​ട്ടു​ക​ളി​ലെ പ്രോ​ഗ്ര​ഷ​നെ എ​ടു​ത്തു​കാ​ണി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ഓ​രോ പാ​ട്ടും ന​മ്മെ മൗ​ന​ത്തി​ന്റെ മു​ന​മ്പി​ൽ കൊ​ണ്ടു​പോ​യി നി​ർ​ത്തും. മൗ​ന​സം​ഗീ​ത​ത്തി​ന്റെ മാ​യാ​വാ​തി​ൽ തു​റ​ക്കു​ന്ന മ​റ്റൊ​രു ര​വീ​ന്ദ്ര​ഗീ​തി​യാ​ണ് ‘വി​ളി​ച്ച​താ​ര് വി​ളി​​കേ​ട്ട​താ​ര്’. എ​ത്ര​യോ അ​ട​രു​ക​ളി​ൽ ................സാ​ന്ദ്ര​മാ​ക്കു​ന്ന ഗാ​നം​കൂ​ടി​യാ​ണി​ത്. പാ​ട്ടി​ന്റെ പ​ല്ല​വി​യി​ലു​ള്ള​തു​പോ​ലെ ഇ​തി​ലൊ​രു വി​ജ​ന വി​പി​ന​മു​ണ്ട്.

    അ​ത് മൗ​ന​ത്താ​ൽ മ​ഹാ​കാ​വ്യ​ങ്ങ​ൾ പാ​ടു​ന്ന മാ​ന​സ​സ​രോ​വ​രം ആ​യി​രു​ന്നു. മ​ന്ത്ര​സ്ഥാ​യി​യി​ൽ ഏ​കാ​ന്ത ശോ​ക​ത്തി​ന്റെ സ്വ​ച്ഛ​ത​ക​ൾ അ​നു​പ​മ​വും അ​പ​രി​മേ​യ​വും ആ​കു​ന്ന മ​റ്റൊ​രു ര​വീ​ന്ദ്ര​ഗാ​ന​മാ​ണ് ‘നീ​ലാ​കാ​ശം നി​ഴ​ലാ​ടു​ന്നു’. ഈ ​ഗാ​നം നാം ​സൂ​ക്ഷ്മ​മാ​യി കേ​ൾ​ക്കു​മ്പോ​ൾ നാ​മേ​തോ ഏ​കാ​ന്ത​തീ​ര​ത്ത് നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​തു​പോ​ലെ തോ​ന്നും. ‘ഇ​ന്നു​മെ​ന്റെ ക​ണ്ണു​നീ​രി​ൽ’ എ​ന്ന പാ​ട്ടി​ൽ വ​യ​ലി​നി​ന്റെ വ്യ​ത്യ​സ്ത​സ്ഥാ​യി​ക​ളു​ടെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി​ട്ടാ​ണ് പ​ല്ല​വി​യു​ടെ വ​ര​വ്. സ്മൃ​തി​യും ഗൃ​ഹാ​തു​ര​ത​യും ഇ​ട​ക​ല​ർ​ത്തു​ന്ന നി​മി​ഷ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഈ ​പാ​ട്ടി​ൽ ഏ​കാ​ന്ത​ത​യു​ടെ ശ്രു​തി​ചേ​ർ​ക്കു​ന്ന​ത്. ‘ചെ​മ്പ​ക​പ്പൂ​മ​ര​ച്ചോ​ട്ടി​ൽ’ എ​ന്ന ഗാ​ന​ത്തി​ൽ ഏ​കാ​ന്ത​മൗ​ന​ത്തി​ന്റെ ക​ന​മു​ണ്ടാ​കു​ന്ന​ത് മ​ന്ദ്ര​സ്ഥാ​യി​ലെ അ​ഭൗ​മ​കാ​ന്തി​യി​ലാ​ണ്. പാ​ട്ടി​ലെ അ​നു​പ​ല്ല​വി​യു​ടെ അ​വ​സാ​ന​ത്തി​ൽ ‘അ​ക​ലേ’ എ​ന്ന വാ​ക്കി​ന് ന​ൽ​കു​ന്ന നീ​ട്ട​ലും ‘അ​രി​കെ’ എ​ന്ന വാ​ക്കി​ന് ന​ൽ​കു​ന്ന അ​ടു​പ്പ​വും ശ്ര​​ദ്ധേ​യ​മാ​ണ്. ഈ ​പാ​ട്ടി​ന്റെ നി​ർ​വ​ഹ​ണ​ത്തി​ൽ ര​വീ​ന്ദ്ര​ൻ ഘ​ന​സാ​ന്ദ്ര​മാ​ക്കു​ന്ന പ്ര​ണ​യ​നോ​വി​ന്റെ ഭാ​വ​പ്പ​ക​ർ​ച്ച​ക​ൾ ഒ​ന്നു​വേ​റെ​ത്ത​ന്നെ​യാ​ണ്. ‘മൗ​ന​ത്തി​ൽ ചി​റ​കി​ൽ’ എ​ന്ന് തു​ട​ങ്ങു​ന്ന ഗാ​ന​ത്തി​ലും ഇ​ത്ത​രം ഭാ​ഗ​ത​ല​ങ്ങ​ൾ കാ​ണാം. ‘സാ​ന്ദ്ര​മാം മൗ​ന​ത്തി​ൻ’ എ​ന്ന ഗാ​ന​ത്തി​ൽ മു​ഴു​വ​ൻ മ​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ മൗ​ന​മാ​ണ്.

    ‘നീ ​വി​ട പ​റ​യു​മ്പോ​ൾ’ എ​ന്ന പാ​ട്ടി​ലും വി​ര​ഹ മൗ​ന​ത്തി​ന്റെ നോ​വു​ണ​രു​ന്നു​ണ്ട്. ‘മേ​ലേ ച​ന്ദ്രി​ക​പ്പൂ​ത്താ​ലം, താ​​ഴേ മ​ല്ലി​ക​പ്പൂ​ത്താ​ലം’ എ​ന്ന പാ​ട്ടി​ൽ ‘മേ​ലേ’ ‘താ​ഴേ’ എ​ന്നീ ര​ണ്ട് വാ​ക്കു​ക​ളി​ലും ര​വീ​ന്ദ്ര​ൻ പ്ര​യു​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്ന സം​ഗീ​ത​ത്തി​ന് മാ​റ്റേ​റെ​യാ​ണ്.

    ‘മ​ന​സ്സി​ൽ​നി​ന്നും മ​ന​സ്സി​ലേ​ക്കൊ​രു മൗ​ന​സ​ഞ്ചാ​രം’, ‘തം​ബു​രു കു​ളി​ർ​ചൂ​ടി​യോ’, ‘പൊ​യ്കി​ൽ കു​ളി​ർ​പൊ​യ്ക​യി​ൽ’, ‘ശീ​വേ​ലി മു​ട​ങ്ങി ശ്രീ​ദേ​വി മ​ട​ങ്ങി’, ‘മ​ന​സ്സു​ക​ളു​ടെ സം​ഗ​മം’ എ​ന്നീ ഗാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ​ല്ലാം ഏ​കാ​ന്ത​മാ​യ ഒ​രു മ​ന​സ്സി​ന്റെ ആ​ന്ദോ​ള​ന​മു​ണ്ട്. കാ​വാ​ലം-​ര​വീ​ന്ദ്ര​ൻ ടീ​മി​ന്റെ ‘യാ​ത്ര​യാ​യ് വെ​യി​ലൊ​ളി’ എ​ന്ന ചാ​രു​കേ​ശി രാ​ഗ​ത്തി​ലു​ള്ള ഗാ​ന​ത്തി​ൽ ഒ​രു കു​ട്ട​നാ​ട​ൻ മൗ​ന​ത്തി​ന്റെ പ്ര​കൃ​തി മു​ഴു​വ​നു​മു​ണ്ട്. തീ​രാ​നോ​വി​ന്റെ പ്ര​സാ​ദ​മ​ധു​രം ആ ​പാ​ട്ടി​ൽ ല​യി​ച്ചു​കി​ട​ക്കു​ന്നു. ‘വി​കാ​ര നൗ​ക​യു​മാ​യ്’ എ​ന്ന പാ​ട്ടി ര​വീ​ന്ദ്ര​ൻ ചേ​ർ​ത്തു​വെ​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള വി​ഷാ​ദ​വി​സ്തൃ​തി​ക​ൾ ഏ​റെ​യാ​യി​രു​ന്നു. ‘രാ​ക്കി​ളി​പ്പൊ​ൻ​മ​ക​ളെ’ എ​ന്ന നീ​ട്ട​ലി​ൽ ശോ​കം നി​റ​ഞ്ഞു​കി​ട​ക്കു​ന്നു. ക​ഥാ​പാ​ത്ര​ത്തി​ന്റെ ഉ​ള്ള​റി​ഞ്ഞു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് ഈ ​പാ​ട്ടി​ന് ര​വീ​ന്ദ്ര​ൻ ഈ​ണ​മി​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ടാ​വു​ക.

    ‘മ​ഴ പെ​യ്തു​മാ​നം’ എ​ന്ന പാ​ട്ടി​ൽ അ​ദ്ദേ​ഹം ല​യി​പ്പി​ച്ചു ചേ​ർ​ത്ത ഗൃ​ഹാ​തു​ര​ഭാ​വ​ത്തി​ന്റെ അ​ഴ​കൊ​ന്നു വേ​റെ​യാ​ണ്. ‘പ​റ​യൂ ഞാ​നെ​ങ്ങ​നെ പ​റ​യേ​ണ്ടൂ’ എ​ന്ന പാ​ട്ടി​ൽ അ​നു​രാ​ഗി​യു​ടെ ഏ​കാ​ന്ത നി​മി​ഷ​ങ്ങ​ളെ​യാ​ണ് ര​വീ​ന്ദ്ര​ൻ പ​കു​ത്തു​വെ​ച്ച​ത്.

    ‘ഇ​ത്ര​മേ​ൽ മ​ണ​മു​ള്ള കു​ട​മു​ല്ല​പ്പൂ​വു​ക​ൾ -ക്കെ​ത്ര കി​നാ​ക്ക​ളു​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കും’ എ​ന്ന പാ​ട്ടി​ൽ കാ​ൽ​പ​നി​ത​ക​യു​ടെ സ്നേ​ഹ​നൊ​മ്പ​ര​ങ്ങ​ളും ഗൃ​ഹാ​തു​ര​ത​യു​മെ​ല്ലാം മ​​ന്ദ്ര​ത​ര​മാ​കു​ന്നു.

    ‘മ​ന​സ്സി​ൻ മ​ണി​ച്ചി​മി​ഴി​യി​ൽ’ എ​ന്ന പാ​ട്ട് ഒ​റ്റ​പ്പെ​ട്ട​വ​ന്റെ അ​ന്ത​രാ​മൊ​ഴി​ക​ളെ സം​ഗീ​താ​ത്മ​മാ​ക്കു​ന്നു. ‘പ​റ​യാ​ത്ത​മൊ​ഴി​ക​ൾ​ത​ൻ’ എ​ന്ന ഗാ​ന​ത്തി​ൽ മൗ​ന​ത്തി​ൽ നി​ന്നും മൊ​ഴി​പ്പി​റ​വി​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള അ​റി​യാ​ദൂ​ര​ങ്ങ​ളെ സം​ഗീ​ത​സാ​​ന്ദ്ര​മാ​ക്കു​ക​യാ​ണ്. കാ​വ്യാ​ത്മ​ക വി​മൂ​ക​ത ത​ര​ള​ഭാ​വ​ങ്ങ​ൾ അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന മ​റ്റൊ​രു ര​വീ​ന്ദ്ര​ഗാ​ന​മാ​ണ് ‘ഏ​കാ​കി​യാം നി​ന്റെ സ്വ​പ്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കൊ​ക്കെ​യും’ ഏ​കാ​ന്ത​ത​തു​ടെ അ​ന​ന്യ​മാ​യൊ​രു പാ​ട്ടാ​ണി​ത്. ‘പോ​യ്‍വ​രൂ​ വേ​ന​ലെ’ എ​ന്ന വ​രി​യി​ലൊ​ക്കെ ഈ ​ന​ഷ്ട​​സ്വ​പ്ന​മു​ണ്ട്. ഏ​കാ​കി​യു​ടെ സ്വ​പ്ന​ഗീ​തം കൂ​ടി​യാ​ണി​ത്. വാ​സ​ന്തി​രാ​ഗ​ത്തി​ൽ തീ​ർ​ത്ത ഈ ​പാ​ട്ടി​​ന്റെ അ​തേ സ്വ​രൂ​പ​ത്തി​ൽ​ത​ന്നെ​യാ​ണ് ‘പു​ഴ​യോ​ര​ഴ​കു​ള്ള പെ​ണ്ണ്’ എ​ന്ന പാ​ട്ടും ര​വീ​ന്ദ്ര​ൻ തീ​ർ​ത്ത​ത്. ‘ഇ​നി​യും നി​ന്നോ​ർ​മ​ക​ൾ​ത​ൻ’ എ​ന്ന പാ​ട്ടും ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള ഏ​കാ​കി​യു​ടെ നി​മി​ഷ​ങ്ങ​ൾ പ​ങ്കി​ടു​ന്നു. ‘പാ​തി​മാ​യും ച​ന്ദ്ര​ലേ​ഖ’ ‘ദൂ​രെ​പു​ഴ​യു​ടെ പാ​ട്ടാ​യി’ ‘തോ​ണി​ക്കാ​ര​നു​മ​വ​ന്റെ പാ​ട്ടും’ ‘ഗോ​പി​കേ ഹൃ​ദ​യ​മൊ​രു..........​പെ​ൺ​ശം​ഖു​പോ​ലെ’ ഇ​ങ്ങ​നെ പാ​ട്ടി​ൽ അ​വ​ന​വ​നെ വി​ഷാ​ദ​ഭ​രി​ത​മാ​ക്കു​ന്ന ഇ​ട​ങ്ങ​ളെ തൊ​ട്ടു​കാ​ണി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു ര​വീ​ന്ദ്ര​ൻ.

