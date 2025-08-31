Begin typing your search above and press return to search.
    31 Aug 2025 1:45 PM IST
    31 Aug 2025 1:45 PM IST

    പീ​ലി​യേ​ഴും വീ​ശി​വാ സ്വ​ര​രാ​ഗ​മാം മ​യൂ​ര​മേ

    പീ​ലി​യേ​ഴും വീ​ശി​വാ സ്വ​ര​രാ​ഗ​മാം മ​യൂ​ര​മേ
    മ​ല​യാ​ളി​യു​ടെ പാ​ട്ടി​ന്റെ ഉ​പ​വ​നം കാ​ത്ത​വ​രി​ൽ മു​ന്നി​ൽ നി​ൽ​ക്കു​ന്നൊ​രാ​ൾ ബി​ച്ചു തി​രു​മ​ല​യാ​ണ്. അ​നാ​യാ​സ​ത​യി​ൽ പീ​ലി​വി​ട​ർ​ത്തു​ന്ന പ​ദ​ഭം​ഗി​ക​ൾ ആ ​പാ​ട്ടു​ക​ളെ കൂ​ടു​ത​ൽ ജ​ന​പ്രി​യ​​മാ​ക്കി. അ​സാ​ധാ​ര​ണ​മാ​യ പ​ദ​പ്പൊ​രു​ത്ത​ങ്ങ​ൾ ബി​ച്ചു തി​രു​മ​ല​യു​ടെ ഗാ​ന​ങ്ങ​ളെ വേ​റി​ട്ടു​നി​ർ​ത്തി. വാ​ക്കു​ക​ളി​ലെ പു​തു​മ​യാ​ൽ, അ​വ​യു​ടെ അ​വി​ചാ​രി​ത വി​ന്യാ​സ​ത്താ​ൽ ബി​ച്ചു തി​രു​മ​ല​യു​ടെ ഗാ​ന​ങ്ങ​ൾ പു​തി​യ ലോ​കം ച​മ​ച്ചു. പാ​ട്ടി​ന്റെ സ്വ​രൂ​പ​ത്തി​ന് പൂ​ർ​ണ​ത​യും അ​പൂ​ർ​വ​മാ​യ ഒ​രു​ത​രം സ​മ്മി​തി​യും (symmetry) ഉ​ണ്ടാ​ക്കാ​ൻ അ​ദ്ദേ​ഹം തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത വാ​ക്കു​ക​ൾ​ക്കും ആ​ശ​യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും മൗ​ലി​ക​മാ​യ ദീ​പ്തി​യു​ണ്ടാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. വാ​ക്കു​ക​ളു​ടെ വി​ചി​ത്ര സ​ങ്ക​ല​ന​ത്തി​ൽ അ​ദ്ദേ​ഹം സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്ന ബിം​ബ​സ​മൃ​ദ്ധി​ക​ളാ​ണ് പാ​ട്ടു​ക​ളു​ടെ സൗ​ന്ദ​ര്യാ​ത്മ​ക സാ​ഫ​ല്യം. പീ​ലി​വീ​ശി​യാ​ടു​ന്ന എ​ത്ര​യോ മ​യി​ലു​ക​ൾ ആ ​പാ​ട്ടു​ക​ളി​ൽ ഒ​രു പ്ര​സ​ന്ന​ഋ​തു ഒ​രു​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ദൃ​ശ്യ​ത​യു​ടെ വ​ലി​യ രൂ​പ​ക​ങ്ങ​ൾ തീ​ർ​ക്കു​ക​യാ​ണ് ബി​ച്ചു തി​രു​മ​ല​യു​ടെ ഗാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ മ​യൂ​ര​ങ്ങ​ൾ, മ​ന​സ്സി​ലെ ഭാ​വ​ന​യു​ടെ​യും സ​ങ്ക​ൽ​പ​ത്തി​ന്റെ​യു​മൊ​ക്കെ ‘പീ​ലി​വി​ട​ർ​ത്ത​ൽ’ എ​ന്ന​ത് ബി​ച്ചു തി​രു​മ​ല മി​ക്ക പാ​ട്ടു​ക​ളി​ലും പ്ര​യു​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്ന സ​ർ​ഗാ​ത്മ​ക സാ​ധ്യ​ത​യാ​യി​രു​ന്നു.

    ‘ആ​യി​രം നി​റ​ങ്ങ​ളാ​ർ​ന്നൊ​രെ​ൻ ബാ​ല്യ​ലീ​ല​ക​ൾ, പീ​ലി​വീ​ശി മേ​ഞ്ഞി​രു​ന്നൊ​രാ ഗ്രാ​മ​ഭൂ​മി​യി​ൽ’ എ​ന്നൊ​രു പാ​ട്ടി​ൽ അ​ദ്ദേ​ഹം കു​റി​ച്ചി​ടു​മ്പോ​ൾ ഭൂ​ത​കാ​ല​ത്തി​ന്റെ സ​ഹ​ജ സൗ​ന്ദ​ര്യം അ​ള​വ​റ്റ​വി​ധം സം​ക്ര​മി​ക്കു​ന്നു. പീ​ലി​വീ​ശി​യാ​ടു​ന്ന മ​ണി​മു​കി​ലു​ക​ൾ ബി​ച്ചു തി​രു​മ​ല​യു​ടെ പാ​ട്ടി​ലെ തേ​ജ​സ്സു​റ്റ ബിം​ബ​മാ​യി​രു​ന്നു. ‘മി​ഴി​മ​യി​ലു​ക​ൾ പീ​ലി​വി​ട​ർ​ത്തി​യാ​ടു​ന്നു​വോ, മ​ദി​രാ​ക്ഷി നീ​യെ​ന്നെ തേ​ടു​ന്നു​വോ’ എ​ന്ന വ​രി​യി​ലെ ‘മി​ഴി​മ​യി​ലു​ക​ൾ’ മ​റ്റാ​രു​ടെ​യും പാ​ട്ടി​ൽ അ​ങ്ങ​നെ പ്ര​ത്യ​ക്ഷ​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടി​ല്ല. മ​യി​ൽ പീ​ലി​വി​ട​ർ​ത്തു​ന്ന​തു​പോ​ലെ​യാ​ണ് ബി​ച്ചു തി​രു​മ​ല​യു​ടെ പാ​ട്ടി​ലെ വ​രി​ക​ൾ വി​ട​രു​ക. ഓ​രോ പീ​ലി​ക്ക​ണ്ണി​ലും ഓ​രോ സ​വി​ശേ​ഷ പ​ദ​ത്തി​ന്റെ തി​ള​ക്കം. ഒ​റ്റ​ക്കും ഒ​രു​മി​ച്ചും ഒ​രു സൗ​ന്ദ​ര്യാ​നു​ഭ​വ​പൂ​ർ​ണ​ത. ‘ഉ​ള്ളി​ലെ മാ​മ​യി​ൽ നീ​ല​പ്പീ​ലി​ക​ൾ വീ​ശി​യോ’ എ​ന്ന വ​രി കേ​ൾ​ക്കു​മ്പോ​ൾ അ​ത് കേ​വ​ലാ​നു​ഭ​വ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് മാ​റി ധ്വ​ന്യാ​ത്മ​ക​മാ​യി​ത്തീ​രു​ന്നു. ‘മ​ന​സ്സെ​ന്ന മ​യി​ലി​ന്റെ നി​റ​മു​ള്ള ചെ​റു​പീ​ലി നി​റ​യെ പ​തി​പ്പി​ച്ചു​വോ’ എ​ന്ന ബി​ച്ചു തി​രു​മ​ല​യു​ടെ ഒ​രു വ​രി​യി​ൽ ‘മ​ന​സ്സി​നെ മ​യി​ലാ’​യി സ​ങ്ക​ൽ​പി​ക്കു​ന്നു. ഇ​വി​ടെ മ​ന​സ്സും മ​യി​ലു​മൊ​ന്നാ​കു​ന്ന ആ​ക​സ്മി​ക പ​ദ​വി​ന്യാ​സം സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ക​യാ​ണ് ക​വി.

    പീ​ലി​വീ​ശി​യാ​ടു​ന്ന ഒ​രു​പാ​ട് മ​യി​ലു​ക​ൾ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ഗാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ. ‘ആ​ടു​ന്നു​ണ്ടാ​ടു​ന്നു​ണ്ടേ, മ​ന​സ്സി​ൽ മാ​മ​യി​ലാ​ടു​ന്നു​ണ്ടേ’ എ​ന്ന് ‘തെ​ന്ന​ൽ വ​ന്ന​തും’ എ​ന്ന പാ​ട്ടി​ൽ ന​മ്മെ ഓ​ർ​മ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്. അ​ത്ര​ക്കും സ​ര​ള​മാ​ധു​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണ് പാ​ട്ടി​ലെ പ​ദ​ങ്ങ​ളെ അ​ദ്ദേ​ഹം ഒ​രു​ക്കി​വെ​ക്കു​ന്ന​ത്. ലാ​ളി​ത്യ​മെ​ന്ന​ത് ഒ​രു ഗാ​ന​മൂ​ല്യ​മാ​കു​ന്ന​ത് ഒ​രു​പ​ക്ഷേ, ബി​ച്ചു തി​രു​മ​ല​യി​ലാ​ണ്. ‘നീ​ല​മേ​ഘം പൊ​ഴി​യാ​റാ​യി അ​ക​ലെ മാ​മ​ല​യി​ൽ. പീ​ലി​വീ​ശി ആ​ടി​ടു​ന്നു മാ​മ​യി​ൽ ജാ​ലം’ എ​ന്ന വ​രി​ക​ളി​ലെ ‘മാ​മ​യി​ൽ ജാ​ലം’ എ​ന്ന വാ​ക്ക് മ​നോ​ഹാ​രി​ത​യു​ടെ അ​ന്ത​മ​റ്റ ആ​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളെ കാ​ണി​ച്ചു​ത​രു​ന്നു. അ​മൂ​ർ​ത്ത​മാ​യ​തി​നെ മൂ​ർ​ത്ത​മാ​ക്കു​ന്ന മ​യൂ​ര​ന​ട​ന​ങ്ങ​ൾ ആ​യി​രു​ന്നു അ​വി​ടെ​യെ​ല്ലാം. ‘പൊ​ൻ​മ​യി​ലേ വാ ​കോ​ടി​യു​മാ​യ് വാ, ​കു​ന്ന​ല​നാ​ടി​ന് മ​ഞ്ഞ​യ​ണി​ഞ്ഞൊ​രു കോ​ലം തു​ള്ളാ​ൻ’ എ​ന്ന ഓ​ണ​പ്പാ​ട്ടി​ൽ പ്ര​കൃ​തി​യു​ടെ ഉ​ദാ​ര​മാ​യ ആ​തി​ഥ്യ​ത്തെ നാം ​സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. പാ​ട്ടെ​ഴു​ത്ത് എ​ന്ന​ത് ഇ​ങ്ങ​നെ മ​യി​ൽ എ​ന്ന ഭൂ​മി​യി​ലെ ചേ​തോ​ഹ​ര​മാ​യ ബിം​ബം​കൊ​ണ്ട് സൗ​മ്യ​മാ​യി നി​ർ​വ​ഹി​ക്കാ​മെ​ന്ന് ബോ​ധ്യ​മാ​വ​ണം ബി​ച്ചു തി​രു​മ​ല​യു​ടെ ഗാ​ന​ക​ല​യെ ഹൃ​ദ്യ​മാ​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​ഴ​കി​ന്റെ പീ​ലി​വി​ട​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന മ​യി​ലു​ക​ളി​നി​യു​മു​ണ്ട് ബി​ച്ചു തി​രു​മ​ല​യു​ടെ പാ​ട്ടി​ന്നു​ദ്യാ​ന​ത്തി​ൽ.

    ‘നീ​ല​പ്പൂം​പീ​ലി നി​വ​ർ​ന്നാ​ടും മാ​മ​യി​ൽ തേ​ടും നി​ന്നെ​യു​മെ​ന്നെ​യു​മെ​ന്നും’ എ​ന്ന് ക​വി ഒ​രു പാ​ട്ടി​ൽ നി​ന​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. സ്വ​ര​രാ​ഗ​മാ​കു​ന്ന മ​യൂ​ര​ത്തോ​ട് പീ​ലി​യേ​ഴും വീ​ശി മ​ന​സ്സി​നു​ള്ളി​ലേ​ക്ക് ക​ട​ന്നു​വ​രാ​ൻ ക്ഷ​ണി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട് ക​വി. ‘ആ​ടി വ​രൂ അ​ഴ​കേ പീ​ലി​ക​ളാ​ൽ ത​ഴു​കൂ’ എ​ന്ന് മ​റ്റൊ​രു പാ​ട്ടി​ൽ ഇ​തേ ക്ഷ​ണം തു​ട​രു​ന്നു. സ​ങ്ക​ൽ​പ​മാം ന​ന്തു​ണി​യി​ൽ പീ​ലി​വി​ട​ർ​ത്തു​ന്ന താ​ള​ല​യ​ങ്ങ​ളെ​യും അ​ദ്ദേ​ഹം പാ​ട്ടി​ലാ​ക്കി. ‘ആ​ടു കോ​ല​മ​യി​ലേ, ഇ​ത് ശ്രാ​വ​ണം വ​സ​ന്തോ​ത്സ​വം’ എ​ന്ന ബി​ച്ചു തി​രു​മ​ല​യു​ടെ വ​രി കേ​ൾ​​​ക്കെ ഓ​ണ​മെ​ത്തു​ക​യാ​യി ന​മ്മു​ടെ മ​ന​സ്സി​ൽ. സൗ​ന്ദ​ര്യ​ത്തി​ന്റെ ഏ​റ്റ​വും സാ​ന്ദ്ര​മാ​യ കാ​ൽ​പ​നി​ക മു​ദ്ര എ​ന്ന നി​ല​യി​ലാ​ണ് മ​യി​ലു​ക​ൾ ബി​ച്ചു തി​രു​മ​ല​യു​ടെ ഗാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ദൃ​ശ്യ​ത കൈ​വ​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ‘നി​ൻ മ​ന​സ്സി​ൻ താ​ളി​നു​ള്ളി​ൽ മ​യി​ൽ​ക്കു​രു​ന്നി​ൻ പീ​ലി​യാ​കാം’ എ​ന്ന പാ​ട്ടു​വ​രി​യി​ൽ വാ​ത്സ​ല്യ​ത്തി​ന്റെ മി​ഴി​വാ​ർ​ന്നൊ​രു കാ​ഴ്ച​യു​ണ്ട്. ‘ഒ​രു മ​യി​ൽ​പ്പീ​ലി​യാ​യ് ഞാ​ൻ ജ​നി​ക്കു​മെ​ങ്കി​ൽ’ എ​ന്ന പ​ല്ല​വി കേ​ൾ​ക്കു​മ്പോ​ൾ അ​തി​ൽ പ്ര​ണ​യ​ത്തി​ന്റെ വി​ശു​ദ്ധോ​ജ്ജ്വ​ല​മാ​യ ഭാ​വ​ന​ക​ൾ തി​ര​യു​ന്നു. ‘മ​യി​ലി​ൻ​പീ​ലി കൊ​ഴി​യു​ന്ന വ​ഴി​ക​ൾ’ എ​ന്നൊ​രു പാ​ട്ടി​ൽ ബി​ച്ചു​തി​രു​മ​ല ഗൃ​ഹാ​തു​ര ശോ​ഭ​യോ​ടെ എ​ഴു​തു​ന്നു​ണ്ട്. ‘നീ​ല​ക്കു​ഴ​ൽ​ച്ചു​രു​ൾ വേ​ണി​യി​ലെ​ന്നും മാ​മ​യി​ൽ​പ്പീ​ലി​യാ​യ് ഞാ​ൻ മാ​റി​യെ​ങ്കി​ൽ’ എ​ന്ന് മ​റ്റൊ​രു പാ​ട്ടി​ൽ ക​വി ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. പീ​ലി​വീ​ശി​യാ​ടും മാ​മ​യി​ലു​ക​ൾ ബി​ച്ചു​തി​രു​മ​ല​യു​ടെ പാ​ട്ടു​ക​ളി​ൽ സ​മൃ​ദ്ധ​മാ​യി​രു​ന്നു. ‘മ​ന​സ്സെ​ന്ന മ​യി​ൽ​പ്പു​റ​ത്തി​രു​ന്ന് നീ ​പ​റ​ന്നു​വാ’ എ​ന്ന് ഒ​രു ഭ​ക്തി​ഗാ​ന​ത്തി​ൽ ബി​ച്ചു​തി​രു​മ​ല എ​ഴു​തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ‘മ​ന​സ്സാം മ​യി​ലേ​റി ആ​ടി​യും നി​ൻ​രൂ​പ​മെ​ന്നും’ എ​ന്നെ​ഴു​തി ഭ​ക്തി​ക്ക് അ​ടി​വ​ര​യി​ടു​ന്നു​ണ്ട് അ​ദ്ദേ​ഹം. ‘അ​രി​കി​ൽ മ​നം എ​ന്നും മ​യി​ലാ​കും’ എ​ന്ന് ഉ​ള്ളി​ൽ പ്രാ​ർ​ഥി​ച്ചു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന ഒ​രാ​ളെ അ​ദ്ദേ​ഹം പാ​ട്ടി​ലാ​ക്കി. ക​ടും​നീ​ല​പ്പീ​ലി​ക്കൈ നീ​ർ​ത്തി​യാ​ടു​ന്ന മാ​മ​യി​ലി​നെ ബി​ച്ചു​തി​രു​മ​ല മ​റ്റൊ​രു ഭ​ക്തി​ഗീ​തി​യി​ൽ കൊ​ണ്ടു​വ​ന്നു. ഇ​ങ്ങ​നെ ഏ​തു​ത​രം പാ​ട്ടാ​യാ​ലും അ​തി​ലൊ​ക്കെ പീ​ലി​നീ​ർ​ത്തി​യാ​ടു​ന്ന മ​യൂ​ര​ങ്ങ​ൾ അ​ന​ശ്വ​ര​മാ​യി വാ​ങ്മ​യ​പ്പെ​ടു​ന്നു.

    ത​ളി​രി​ട്ടു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന രാ​വി​ൽ പൊ​ഴി​യു​ന്ന മ​യി​ൽ​പീ​ലി​യും മ​ന​സ്സാ​ക്ഷി​ത​ൻ മ​യി​ൽ​പീ​ലി​യു​മൊ​ക്കെ ബി​ച്ചു തി​രു​മ​ല​യു​ടെ പാ​ട്ടു​ക​ളി​ൽ സ​ജീ​വ സാ​ന്നി​ധ്യ​മാ​യി​രു​ന്നു. ആ​ടും മ​യി​ലും അ​ഴ​ക​ഞ്ചും മ​യി​ലും കൊ​ടും മ​ഞ്ഞി​ൽ ന​ന​ഞ്ഞെ​ത്തും മ​യി​ലും മ​ഞ്ഞു​റ​ങ്ങും മാ​മ​ല​യി​ലെ മ​യി​ലു​മൊ​ക്കെ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ പാ​ട്ടു​ക​ളി​ൽ നി​റ​ഞ്ഞു​നി​ന്നു. ‘പീ​ലി​വി​ട​ർ​ത്തു​ക’ എ​ന്ന പ്ര​യോ​ഗം പ​ല പാ​ട്ടു​ക​ളി​ലും ഗാ​ഢ​വും ഹൃ​ദ്യ​വു​മാ​യി. ‘ഹ​രി​യു​ടെ പു​ല്ലാ​ങ്കു​ഴ​ൽ മ​ഴ​യി​ൽ വീ​ണൊ​രു മ​യി​ലി​ൻ​പീ​ലി​ക​ൾ പോ​ലെ’ എ​ന്ന് ‘ദൂ​രെ കേ​ര​ളം അ​ണി​ഞ്ഞൊ​രു​ങ്ങു​ന്നു’ (എ​ന്നും ഈ ​പൊ​ന്നോ​ണം) എ​ന്ന വ​രി​യി​ൽ ബി​ച്ചു തി​രു​മ​ല എ​ഴു​തു​മ്പോ​ൾ അ​തി​ൽ പ്ര​പ​ഞ്ചോ​ന്മു​ഖ​വും പ്ര​ണ​യ​വി​ല​സി​ത​വു​മാ​യ ഭാ​വ​മൃ​ദു​ല​ത​ക​ൾ നാ​മ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്നു.

    മ​യി​ല​ഴ​കെ​ഴു​ന്നൊ​രു പാ​ട്ടി​ന്റെ നി​റ​വാ​ണ് ബി​ച്ചു തി​രു​മ​ല​യെ വ്യ​ത്യ​സ്ത​നാ​ക്കി​യ​ത്. ‘ഒ​ന്നാ​നാം കു​ന്നി​ന്മേ​ൽ മ​യി​ലാ​ട്ടം, കു​ന്നി​ന്മേ​ൽ ക​ളി​വീ​ടൊ​ന്നു​ണ്ടാ​ക്കാ​നാ​യ് കൂ​ടാം നീ​യും വാ’ ​എ​ന്ന വ​രി​യി​ൽ ദൃ​ശ്യ​സൗ​ന്ദ​ര്യ​വും പ്ര​ണ​യ​വി​ചാ​ര​വും സം​ഗ​മി​ക്കു​ന്ന അ​പൂ​ർ​വ​ത​യു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ഹൃ​ദ​യ​ഭാ​വ​ങ്ങ​ളു​ടെ വ​ർ​ണ​ഭാ​ഷ​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള ഒ​രു വി​വ​ർ​ത്ത​നം പോ​ലെ ബി​ച്ചു തി​രു​മ​ല​യു​ടെ പ​ല ഗാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലും ഇ​ത്ത​രം ‘മ​യി​ലാ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ’ കാ​ണാ​നാ​കും. ‘മ​ന​സ്സെ​ന്ന മ​യി​ലി​ൻ പീ​ലി​ക​ൾ നീ​ർ​ത്തി മ​ഴ​വി​ല്ലി​ൻ കാ​വ​ടി​യാ​ടി’ എ​ന്ന പാ​ട്ടു​വ​രി​യി​ൽ ഹൃ​ദ​യാ​ഭി​ലാ​ഷ​ത്തി​ന്റെ വി​ട​ർ​ച്ച​ക​ൾ നി​റ​ങ്ങ​ളു​ടെ മ​ഹോ​ത്സ​വം പോ​ലെ പ്ര​കീ​ർ​ത്തി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്നു. വ​ർ​ണ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഒ​രു സ​മാ​ഹാ​ര​മെ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ മ​യി​ലി​ന്റെ ന​ട​നം ബി​ച്ചു തി​രു​മ​ല​യു​ടെ പാ​ട്ടു​ക​ളി​ൽ സാ​ന്ദ്ര​മാ​കു​ന്നു. മ​യി​ലാ​യി വി​ട​ർ​ന്നാ​ടി​യ വി​ചി​ത്ര​ശോ​ഭി​ത​മാ​യ ഒ​രു ഗേ​യ​ത്വം ആ ​പാ​ട്ടു​ക​ളി​ൽ നി​ലീ​ന​മാ​യി​രു​ന്നു. പ​ല​വി​ധ നി​റ​ങ്ങ​ളു​ടെ സ​ങ്ക​ല​ന​ഭം​ഗി​ക​ൾ പാ​ട്ടി​ൽ ഒ​ന്നാ​യി ആ​വി​ഷ്‍ക​രി​ക്കാ​ൻ ക​വി​ക്ക് തു​ണ​യാ​യ​ത് ഈ ​മ​യൂ​ര ന​ട​ന​ങ്ങ​ൾ ആ​യി​രു​ന്നു. ഭാ​വു​ക​ത്വ​ത്തി​ന്റെ ഒ​രു ഭി​ന്ന ഋ​തു പാ​ട്ടി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​വാ​ൻ പീ​ലി​വി​ട​ർ​ത്തി​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന മ​യി​ലി​ന്റെ നേ​ര​നു​ഭൂ​തി​ക​ൾ അ​​ദ്ദേ​​ഹ​ത്തെ സ​ഹാ​യി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ‘രാ​ത്രി​മു​ഴു​വ​ൻ മ​ഴ​യാ​യി​രു​ന്നു’ എ​ന്നു​തു​ട​ങ്ങു​ന്ന ഒ​രു പാ​ട്ടി​ൽ മ​ഴ​യു​ടെ സം​ക്ര​മ​ണ​ചാ​രു​ത​ക​ളെ സം​ക്ഷേ​പി​ക്കു​വാ​ൻ ബി​ച്ചു തി​രു​മ​ല ഇ​ങ്ങ​നെ ഒ​രു​വ​രി​കൂ​ടി കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. ‘മ​ല​യി​ലെ​ങ്ങോ മ​യി​ലി​ന​ങ്ങ​ൾ മ​ദ​ലീ​ല​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു’. ഈ ​വ​രി​യി​ലെ ‘മ​യി​ലി​ന​ങ്ങ​ൾ’ ആ ​പാ​ട്ടി​നെ പൂ​ർ​ണ​മാ​ക്കു​ന്നു. ഇ​ങ്ങ​നെ സ​ര​ള​ഹൃ​ദ്യ​മാ​യ ഗാ​ന​ഭാ​വ​ന​യു​ടെ അ​നാ​യാ​സ​മാ​യ പീ​ലി​വി​ട​ർ​ത്ത​ൽ ബി​ച്ചു തി​രു​മ​ല​യു​ടെ ര​ച​നാ​ലോ​ക​ത്തി​ന്റെ ല​യ​ഭ​ദ്ര​മാ​യ വി​നി​മ​യ​ങ്ങ​ളെ അ​ത്യ​ന്തം ആ​ക​ർ​ഷ​ണീ​യ​മാ​ക്കു​ന്നു. .

