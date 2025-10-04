Begin typing your search above and press return to search.
    4 Oct 2025 10:54 AM IST
    4 Oct 2025 10:54 AM IST

    മാപ്പിളപ്പാട്ടിന്‍റെ വാനമ്പാടിക്ക് നിത്യസ്മാരകം ഒരുങ്ങുന്നു

    മാപ്പിളപ്പാട്ടിന്‍റെ വാനമ്പാടിക്ക് നിത്യസ്മാരകം ഒരുങ്ങുന്നു
    കു​റ്റി​ക്കാ​ട്ടൂ​ർ: വി​ള​യി​ല്‍ ഫ​സീ​ല​ക്ക് നി​ത്യ സ്മാ​ര​കം ഒ​രു​ങ്ങി. കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല​യി​ലെ വെ​ള്ളി​പ​റ​മ്പി​ലാ​ണ് പെ​രു​വ​യ​ല്‍ ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ന്‍റെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ല്‍ ഫ​സീ​ല സ്മാ​ര​ക സാം​സ്കാ​രി​ക കോ​ര്‍ണ​ര്‍ ഒ​രു​ങ്ങി​യ​ത്. പി.​ഡ​ബ്ല്യു.​ഡി റോ​ഡ​രി​കി​ല്‍ ക​ലാ​സാം​സ്കാ​രി​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ള്‍ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കാ​നും ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​ര്‍ക്ക് ഒ​രു​മി​ച്ചു കൂ​ടാ​നു​മു​ള്ള പാ​ര്‍ക്ക് രൂ​പ​ത്തി​ലാ​ണ് കോ​ര്‍ണ​ര്‍ ഒ​രു​ക്കി​യ​ത്. നാ​ട്ടു​കാ​ര്‍ക്കും വ​യോ​ജ​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്കു​മെ​ല്ലാം സാ​യാ​ഹ്ന​ങ്ങ​ളി​ല്‍ ഒ​ത്തു​ചേ​രാ​നു​ള്ള വേ​ദി​യാ​യും യാ​ത്ര​ക്കാ​ര്‍ക്ക് വി​ശ്ര​മ കേ​ന്ദ്ര​മാ​യും ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്താം.

    മ​ല​പ്പു​റ​ത്തെ ചീ​ക്കോ​ട് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ വി​ള​യി​ല്‍ ജ​നി​ച്ച ഫ​സീ​ല, 1991ലാ​ണ് കു​ടും​ബ​സ​മേ​തം വെ​ള്ളി​പ​റ​മ്പി​ല്‍ വീ​ടു​വെ​ച്ചു താ​മ​സ​മാ​ക്കി​യ​ത്. 2023 ആ​ഗ​സ്റ്റ് 12നാ​ണ് ഗാ​യി​ക അ​ന്ത​രി​ച്ച​ത്. മാ​പ്പി​ള​പ്പാ​ട്ടി​ന്‍റെ സു​വ​ര്‍ണ കാ​ല​ഘ​ട്ട​ത്തി​ല്‍ പ​ല ക​ലാ വേ​ദി​ക​ളി​ലും ഗ്രാ​മ​ഫോ​ണ്‍ റെ​ക്കോ​ഡു​ക​ളി​ലും കാ​സ​റ്റു​ക​ളി​ലു​മെ​ല്ലാം നി​റ​ഞ്ഞു​നി​ന്ന ഗാ​യി​ക​യാ​യി​രു​ന്നു ഇ​വ​ർ. ‘കി​രി കി​രി ചെ​രു​പ്പു​മ്മ​ല്‍ അ​ണ​ഞ്ഞു​ള്ള പു​തു​നാ​രി...’ എ​ന്ന പാ​ട്ടി​ലൂ​ടെ 1970ല്‍ ​മാ​പ്പി​ള​പ്പാ​ട്ട് രം​ഗ​ത്ത് ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി​ത്തു​ട​ങ്ങി​യ ഫ​സീ​ല നാ​ലു പ​തി​റ്റാ​ണ്ടി​ലേ​റെ മേ​ഖ​ല​യി​ല്‍ സ​ജീ​വ​മാ​യി​രു​ന്നു.

    വെ​ള്ളി​പ​റ​മ്പ് ആ​റാം​മൈ​ലി​ലെ പു​റ​മ്പോ​ക്കി​ൽ ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് തൊ​ഴി​ലു​റ​പ്പ് പ​ദ്ധ​തി​യി​ല്‍ ഉ​ള്‍‌​പ്പെ​ടു​ത്തി​യാ​ണ് ഈ ​സാം​സ്കാ​രി​ക കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​നാ​യി സ്ഥ​ല​മൊ​രു​ക്കി​യ​ത്. ശേ​ഷം 19ാം വാ​ര്‍ഡ് വി​ക​സ​ന സ​മി​തി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ല്‍ ജ​ന​കീ​യ വി​ഭ​വ സ​മാ​ഹ​ര​ണ​ത്തി​ലൂ​ടെ പാ​ര്‍ക്ക് യാ​ഥാ​ര്‍ഥ്യ​മാ​ക്കി. തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച അ​ഞ്ചി​ന് ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സു​ബി​ത തോ​ട്ടാ​ഞ്ചേ​രി​യു​ടെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ല്‍ ന​ട​ക്കു​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ല്‍ എം.​കെ. രാ​ഘ​വ​ന്‍ എം.​പി ഫ​സീ​ല കോ​ര്‍ണ​ർ നാ​ടി​ന് സ​മ​ര്‍പ്പി​ക്കും. അ​ഡ്വ.​പി.​ടി.​എ. റ​ഹീം എം.​എ​ല്‍.​എ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​കും.

    തു​ട​ര്‍ന്ന് സാം​സ്കാ​രി​ക സ​ദ​സ്സും സം​ഗീ​ത വി​രു​ന്നും അ​ര​ങ്ങേ​റും. ടി.​പി ചെ​റൂ​പ്പ, ഹു​സൈ​ന്‍ ര​ണ്ട​ത്താ​ണി, ബാ​പ്പു വെ​ള്ളി​പ​റ​മ്പ്, ഒ.​എം ക​രു​വാ​ര​കു​ണ്ട്, ഫൈ​സ​ല്‍ എ​ളേ​റ്റി​ല്‍, പു​ലി​ക്കോ​ട്ടി​ല്‍ ഹൈ​ദ​ര​ലി, അ​ഷ്റ​ഫ് പാ​ല​പ്പെ​ട്ടി, ബ​ദ​റു​ദ്ദീ​ൻ പാ​റ​ന്നൂ​ർ, ഐ.​പി. സി​ദ്ദീ​ഖ്, ഫി​റോ​സ് ബാ​ബു, മ​ണ്ണൂ​ര്‍ പ്ര​കാ​ശ്, സി​ബ​ല്ല സ​ദാ​ന​ന്ദ​ന്‍, കൊ​ല്ലം ഷാ​ഫി, ഇ​ന്ദി​ര ജോ​യ്, എം.​എ. ഗ​ഫൂ​ർ, മു​ക്കം സാ​ജി​ത, നി​സ​മോ​ൾ മൂ​വാ​റ്റു​പു​ഴ തു​ട​ങ്ങി നി​ര​വ​ധി പേ​ര്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും. ഗ്രാ​മ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തം​ഗം ബി​ജു ശി​വ​ദാ​സ് ചെ​യ​ര്‍മാ​നും വി. ​അ​ഷ്റ​ഫ് ക​ണ്‍വീ​ന​റും പൊ​റ്റ​മ്മ​ല്‍ അ​ബ്ദു​ല്‍ ഗ​ഫൂ​ര്‍ ട്ര​ഷ​റ​റു​മാ​യി പ​രി​പാ​ല​ന ക​മ്മി​റ്റി​യും രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

