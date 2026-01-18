Begin typing your search above and press return to search.
    അ​ല്ലി​യാ​മ്പ​ല്‍ ക​ട​വി​ൽ...

    text_fields
    bookmark_border
    അ​ല്ലി​യാ​മ്പ​ല്‍ ക​ട​വി​ൽ...
    cancel
    camera_alt

    അജയ് ജോസഫ് പിതാവിനും മകനുമൊപ്പം

    അ​ന​ശ്വ​ര സം​ഗീ​ത​പ്ര​തി​ഭ ജോ​ബ് മാ​ഷി​ന്‍റെ മ​ക​നും സം​ഗീ​ത സം​വി​ധാ​യ​ക​നു​മാ​യ അ​ജ​യ് ജോ​സ​ഫ് സം​ഗീ​ത ജീ​വി​ത​വും കു​ടും​ബ വി​ശേ​ഷ​ങ്ങ​ളും പ​ങ്കി​ടു​ന്നു...

    ‘അ​ല്ലി​യാ​മ്പ​ല്‍ ക​ട​വി​ല​ന്ന​ര​യ്ക്കു വെ​ള്ളം- അ​ന്നു ന​മ്മ​ളൊ​ന്നാ​യ് തു​ഴ​ഞ്ഞി​ല്ലേ കൊ​തു​മ്പു​വ​ള്ളം...’ എ​ന്ന ഒ​റ്റ ഗാ​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ മ​ല​യാ​ളി​ക​ളു​ടെ ഹൃ​ദ​യ​ത്തി​ല്‍ ചേ​ക്കേ​റി​യ അ​ന​ശ്വ​ര സം​ഗീ​ത​പ്ര​തി​ഭ​യാ​ണ് ജോ​ബ് മാ​ഷ്. അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ സം​ഗീ​ത​വ​ഴി​യി​ലൂ​ടെ മ​ക​ന്‍ അ​ജ​യ് ജോ​സ​ഫും മ​ല​യാ​ള ച​ല​ച്ചി​ത്ര സം​ഗീ​ത സം​വി​ധാ​ന രം​ഗ​ത്ത് ഒ​രു​പി​ടി ഗാ​ന​ങ്ങ​ളൊ​രു​ക്കി മു​ന്നേ​റു​ന്നു. സം​ഗീ​ത പാ​ര​മ്പ​ര്യ​ത്തി​ന്‍റെ കെ​ട്ടു​പാ​ടു​ക​ളൊ​ന്നു​മി​ല്ലാ​തെ സ്വ​ന്ത​മാ​യി ഒ​രു​ക്കു​ന്ന സം​ഗീ​ത​വ​ഴി​ക​ളി​ലൂ​ടെ സ​ഞ്ച​രി​ക്കാ​നാ​ണ് അ​ജ​യ് ജോ​സ​ഫി​ന് ഇ​ഷ്ടം. മ​ല​യാ​ള​ത്തി​ലെ പ്ര​മു​ഖ പി​ന്ന​ണി​ഗാ​യ​ക​രെ​ക്കൊ​ണ്ടെ​ല്ലാം അ​ജ​യ് ജോ​സ​ഫ് പാ​ടി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും അ​പ്പ​ന്‍റെ പ്രി​യ​പ്പെ​ട്ട കൂ​ട്ടു​കാ​ര​ന്‍ കെ.​ജെ. യേ​ശു​ദാ​സി​നെ​ക്കൊ​ണ്ട് മാ​ത്രം പാ​ട്ടു​പാ​ടി​ക്കാ​ന്‍ അ​ജ​യ് ജോ​സ​ഫി​ന് ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടി​ല്ല. ദാ​സേ​ട്ട​നെ​ക്കൊ​ണ്ട് പാ​ടി​ക്കു​ക എ​ന്ന​തൊ​രു മോ​ഹ​മ​ല്ലെ​ന്നും ത​ന്‍റെ അ​തി​മോ​ഹ​മാ​ണെ​ന്നു​മാ​ണ് അ​ജ​യ് ജോ​സ​ഫ് പ​റ​യു​ന്ന​ത്. മ​ല​യാ​ള​സി​നി​മ​യി​ല്‍ ന​ല്ല ഗാ​ന​ങ്ങ​ള്‍ ഒ​രു​ക്കി മു​ന്നേ​റു​ന്ന അ​ജ​യ് ജോ​സ​ഫ് ത​ന്‍റെ സം​ഗീ​ത​ജീ​വി​ത​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    അ​ല്ലി​യാ​മ്പ​ലാ​യ് വ​ന്ന സം​ഗീ​ത​ജീ​വി​തം

    1965ല്‍ ​ഇ​റ​ങ്ങി​യ ‘റോ​സി’ എ​ന്ന സി​നി​മ​ക്കു​വേ​ണ്ടി പി. ​ഭാ​സ്ക​ര​ന്‍ മാ​ഷ് എ​ഴു​തി യേ​ശു​ദാ​സ് പാ​ടി​യ ഗാ​ന​മാ​ണ് ‘അ​ല്ലി​യാ​മ്പ​ല്‍ ക​ട​വി​ൽ...’. ആ ​ഗാ​ന​ത്തി​ന് സം​ഗീ​തം ഒ​രു​ക്കി​യ​ത് അ​പ്പ​ന്‍ കെ.​വി. ജോ​ബ് മാ​ഷാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​ന്നും ആ ​ഗാ​നം മൂ​ളി​ന​ട​ക്കു​ന്ന ബാ​ല്യ-​കൗ​മാ​ര​ങ്ങ​ള്‍ ന​മു​ക്ക് ചു​റ്റു​മു​ണ്ട്. മ​ല​യാ​ള​ത്തി​ലെ എ​ക്കാ​ല​ത്തെ​യും അ​ഞ്ച് ഗാ​ന​ങ്ങ​ള്‍ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്താ​ല്‍ അ​തി​ലൊ​ന്ന് ഈ ​ഗാ​ന​മാ​യി​രി​ക്കും, അ​ത്ര​ക്കും മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യി​രു​ന്നു ആ ​ഗാ​നം. പ​ക്ഷേ, ആ ​ഗാ​നം അ​പ്പ​ന് കാ​ര്യ​മാ​യ ഗു​ണ​മൊ​ന്നും ഉ​ണ്ടാ​ക്കി​യി​ട്ടി​ല്ല. അ​പ്പ​നാ​ണ് ആ ​ഗാ​നം ഒ​രു​ക്കി​യ​തെ​ന്ന് പ​ല​ര്‍ക്കും അ​റി​യി​ല്ല. പ​ക്ഷേ, ആ ​ഗാ​നം എ​നി​ക്ക് ഒ​ത്തി​രി ഗു​ണം ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്. എ​വി​ടെ​ച്ചെ​ന്നാ​ലും എ​നി​ക്കൊ​രു ഇ​രി​പ്പി​ടം കി​ട്ടു​ന്ന​ത് ആ ​ഗാ​ന​ത്തി​ന്‍റെ പേ​രി​ലാ​ണ്. പ​ല​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ലും പ​രി​ഗ​ണി​ക്ക​പ്പെ​ടാ​തെ പോ​കു​മ്പോ​ള്‍ ജോ​ബ് മാ​ഷി​ന്‍റെ മ​ക​നാ​ണ് എ​ന്നു പ​റ​യു​മ്പോ​ള്‍ കി​ട്ടു​ന്ന സ്വീ​കാ​ര്യ​ത വ​ള​രെ വ​ലു​താ​ണ്. അ​ല്ലി​യാ​മ്പ​ലി​ലൂ​ടെ ഒ​ഴു​കി​യെ​ത്തി​യ​താ​ണ് എ​ന്‍റെ സം​ഗീ​ത​ജീ​വി​തം.

    സി​നി​മ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ പ​രി​ച​യ​മു​ള്ള ഒ​ത്തി​രി പേ​രു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും സി​നി​മാ​സം​ഗീ​ത സം​വി​ധാ​ന​രം​ഗ​ത്തേ​ക്ക് വ​രു​ന്ന​ത് വ​ള​രെ യാ​ദൃ​ച്ഛി​ക​മാ​യി​ട്ടാ​ണ്. ജ​യിം​സ് അ​ഗ​സ്റ്റി​ന്‍ എ​ന്ന സു​ഹൃ​ത്ത് വ​ഴി​യാ​ണ് പ്രൊ​ഡ​ക്ഷ​ന്‍ ക​ണ്‍ട്രോ​ള​ര്‍ ഷാ​ജി പ​ട്ടി​ക്ക​ര​യെ പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. അ​ദ്ദേ​ഹ​മാ​ണ് സി​നി​മ​യി​ലേ​ക്ക് എ​ന്നെ കൊ​ണ്ടു​വ​രു​ന്ന​ത്. ‘ക​ല്‍ക്ക​ണ്ടം’ എ​ന്ന എ​ന്‍റെ ആ​ദ്യ​ചി​ത്രം അ​ദ്ദേ​ഹം ന​ല്‍കി​യ​താ​ണ്. പി​ന്നീ​ട് പ​തി​ന​ഞ്ചോ​ളം സി​നി​മ​ക​ള്‍ക്ക് സം​ഗീ​തം ഒ​രു​ക്കി, ആ ​സി​നി​മ​ക​ള്‍ എ​ല്ലാം ത​ന്നെ ഷാ​ജി പ​ട്ടി​ക്ക​ര ത​ന്ന​തും അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ ശി​പാ​ര്‍ശ​ക​ളി​ല്‍ എ​നി​ക്ക് ല​ഭി​ച്ച​തു​മാ​ണ്. ഒ​രു കൂ​ട​പ്പി​റ​പ്പി​നെ​പ്പോ​ലെ എ​നി​ക്ക് വ​ഴി​കാ​ട്ടി​യാ​യി എ​ന്നെ ചേ​ര്‍ത്ത് നി​ര്‍ത്തു​ന്ന ഷാ​ജി പ​ട്ടി​ക്ക​ര​യു​ടെ സ​ഹാ​യം ഏ​റെ സ്നേ​ഹ​ത്തോ​ടെ ഓ​ർ​മി​ക്കു​ന്നു.

    പ്ര​ത്യേ​ക​ദി​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്കാ​യി ഒ​രു​ക്കി​യ പാ​ട്ടു​ക​ള്‍

    മ​ദേ​ഴ്സ് ഡേ, ​ഫാ​ദേ​ഴ്സ് ഡേ, ​ടീ​ച്ചേ​ഴ്സ് ഡേ ​തു​ട​ങ്ങി​യ പ്ര​ത്യേ​ക ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്രാ​ധാ​ന്യ​ങ്ങ​ള്‍ക്ക​നു​സ​രി​ച്ച് ഒ​ത്തി​രി പാ​ട്ടു​ക​ള്‍ ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ആ​ദ്യ​കാ​ല​ങ്ങ​ളി​ല്‍ അ​ങ്ങ​നെ​യു​ള്ള പാ​ട്ടു​ക​ള്‍ ഒ​രു​ക്കാ​നാ​യി​രു​ന്നു ഏ​റെ ആ​ഗ്ര​ഹം. പി​ന്നീ​ട് ഓ​ണം, വി​ഷു, ക്രി​സ്മ​സ് ഭ​ക്തി​ഗാ​ന​ങ്ങ​ളു​മൊ​ക്കെ ഒ​രു​ക്കി. മു​പ്പ​തി​ല​ധി​കം പ്ര​ത്യേ​ക​ത​രം ദി​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്കാ​യു​ള്ള പാ​ട്ടു​ക​ള്‍ക്ക് സം​ഗീ​തം ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. നൂ​റോ​ളം ആ​ല്‍ബ​ങ്ങ​ളും റി​ലീ​സ് ചെ​യ്തു.

    സ്വ​പ്നം അ​ഞ്ച് ഹി​റ്റു​ക​ള്‍

    ഒ​ത്തി​രി പാ​ട്ടു​ക​ള്‍ ഒ​രു​ക്കി അ​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന സം​ഗീ​ത സം​വി​ധാ​യ​ക​നാ​ക​ണ​മെ​ന്നോ പ​ണം സ​മ്പാ​ദി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നോ ആ​ഗ്ര​ഹ​മി​ല്ല. എ​ന്നാ​ല്‍, എ​ല്ലാ കാ​ല​വും എ​ന്നെ ഓ​ർ​മി​ക്കാ​ന്‍ ക​ഴി​യു​ന്ന അ​ഞ്ച് ഹി​റ്റു​ക​ള്‍ ഒ​രു​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ആ​ഗ്ര​ഹ​മു​ണ്ട്. സം​ഗീ​താ​സ്വാ​ദ​ക​ര്‍ക്ക് എ​ക്കാ​ല​വും മൂ​ളി​ന​ട​ക്കാ​ന്‍ ക​ഴി​യു​ന്ന അ​ഞ്ച് സൂ​പ്പ​ര്‍ഹി​റ്റ് പാ​ട്ടു​ക​ള്‍ ഒ​രു​ക്കു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് എ​ന്‍റെ സ്വ​പ്നം. അ​തി​ന് ക​ഴി​യും എ​ന്നു​ത​ന്നെ​യാ​ണ് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ഞാ​ന്‍ ഏ​റ്റ​വും അ​ധി​കം ഇ​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​ന്ന പാ​ട്ട് ‘ശ്രീ​രാ​ഗ​മോ...’ എ​ന്ന് ദാ​സേ​ട്ട​ന്‍ പാ​ടി​യ പാ​ട്ടാ​ണ്. പ​ല പാ​ട്ടു​ക​ളും ഒ​ത്തി​രി ഇ​ഷ്ട​മാ​ണെ​ങ്കി​ലും എ​ത്ര കേ​ട്ടാ​ലും മ​തി​വ​രാ​ത്ത എ​പ്പോ​ഴും കേ​ള്‍ക്കാ​ന്‍ കൊ​തി​ക്കു​ന്ന ഗാ​നം ‘ശ്രീ​രാ​ഗ​മോ...’ ത​ന്നെ​യാ​ണ്.

    ദേ​വ​രാ​ജ​ന്‍ മാ​ഷും അ​ര്‍ജു​ന​ന്‍ മാ​ഷും

    ഞ​ങ്ങ​ള്‍ ചെ​ന്നൈ​യി​ല്‍ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന കാ​ലം മു​ത​ല്‍ ദേ​വ​രാ​ജ​ന്‍ മാ​ഷു​മാ​യും അ​ര്‍ജു​ന​ന്‍ മാ​ഷു​മാ​യും കു​ടും​ബ​ത്തി​ന് അ​ടു​ത്ത​ബ​ന്ധ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. അ​പ്പ​ന്‍ അ​ക്കാ​ല​ത്ത് ഏ​റ്റ​വും മി​ക​ച്ച​രീ​തി​യി​ല്‍ സി​ത്താ​ര്‍ വാ​യി​ക്കു​ന്ന​യാ​ളാ​യി​രു​ന്നു. അ​തു​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ ഒ​ത്തി​രി പാ​ട്ടു​ക​ള്‍ക്ക് ദേ​വ​രാ​ജ​ന്‍ മാ​ഷ് അ​പ്പ​നെ​ക്കൊ​ണ്ടാ​ണ് സി​ത്താ​ര്‍ വാ​യി​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. അ​ത് അ​ക്കാ​ല​ത്ത് ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ ജീ​വി​ത​ത്തി​ന് ഏ​റെ സ​ഹാ​യ​ക​ര​മാ​യി​രു​ന്നു. അ​ര്‍ജു​ന​ന്‍ മാ​ഷ് ആ​ഴ്ച​യി​ല്‍ ര​ണ്ട് ത​വ​ണ​യെ​ങ്കി​ലും വീ​ട്ടി​ല്‍ വ​രു​മാ​യി​രു​ന്നു അ​ങ്ങ​നെ അ​പ്പ​ന്‍റെ സ​മ​കാ​ലി​ക​രാ​യി​രു​ന്ന ഒ​ത്തി​രി പേ​രു​ടെ സ​ഹാ​യ​വും അ​നു​ഗ്ര​ഹ​വും എ​നി​ക്കും ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ജോ​ണ്‍പോ​ള്‍ സാ​ര്‍, ഗോ​പാ​ല​ന്‍ മാ​ഷ്, ന​ജീ​ബി​ക്ക ഇ​വ​രോ​ടെ​ല്ലാം എ​നി​ക്കേ​റെ സ്നേ​ഹ​വും ക​ട​പ്പാ​ടു​മു​ണ്ട്.

    ലാ​ളി​ത്യം പ​ഠി​പ്പി​ച്ച പി​താ​വ്

    അ​പ്പ​ന് ഒ​രു ദു​ശ്ശീ​ല​വും ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല. വീ​ടി​ന് വേ​ണ്ടി​യാ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹം ജീ​വി​ച്ചു​മ​രി​ച്ച​ത്. സി​നി​മ​യു​ടെ വ​ർ​ണ​ശ​ബ​ള​മാ​യ ജീ​വി​ത​മോ ആ​ര്‍ഭാ​ട​മോ ഒ​ന്നും അ​പ്പ​നു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല. വ​ള​രെ ല​ളി​ത​മാ​യി​ട്ടാ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹം ജീ​വി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. ചെ​റി​യ സ്വ​പ്ന​ങ്ങ​ള്‍ കാ​ണാ​ന്‍ എ​ന്നെ പ്രേ​രി​പ്പി​ച്ച​ത് അ​പ്പ​നാ​യി​രു​ന്നു. അ​പ്പ​ന് താ​ങ്ങും ത​ണ​ലു​മാ​യി കു​ടും​ബം പോ​റ്റി​യി​രു​ന്ന​ത് അ​മ്മ​യു​മാ​യി​രു​ന്നു. അ​മ്മ​യും വ​ള​രെ ലാ​ളി​ത്യ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് ഞ​ങ്ങ​ളെ വ​ള​ര്‍ത്തി​യ​ത്. ഞ​ങ്ങ​ള്‍ ര​ണ്ട് മ​ക്ക​ളാ​ണ്. അ​നി​യ​ന്‍ ജ​യ്സ​ണ് കു​ട്ടി​ക്കാ​ലം മു​ത​ലേ സം​ഗീ​ത​ത്തോ​ട് താ​ൽ​പ​ര്യം ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​പ്പോ​ള്‍ അ​ദ്ദേ​ഹ​വും കു​ടും​ബ​വും സിം​ഗ​പ്പൂ​രി​ല്‍ താ​മ​സി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.


