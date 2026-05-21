Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightEntertainmentchevron_rightMusicchevron_rightസക്കരിയയും ഹിഷാമും...
    Music
    Posted On
    date_range 21 May 2026 8:37 PM IST
    Updated On
    date_range 21 May 2026 8:37 PM IST

    സക്കരിയയും ഹിഷാമും ഒന്നിക്കുന്ന മ്യൂസിക് വിഡിയോ; 'ഹംദം' ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്റർ പുറത്ത്

    text_fields
    bookmark_border
    സക്കരിയയും ഹിഷാമും ഒന്നിക്കുന്ന മ്യൂസിക് വിഡിയോ; ഹംദം ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്റർ പുറത്ത്
    cancel

    കോഴിക്കോട്: പ്രശസ്ത ചലച്ചിത്ര സംവിധായകൻ സക്കരിയ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന മ്യൂസിക് വിഡിയോ 'ഹംദം'-ന്റെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്റർ പുറത്തിറങ്ങി. കോഴിക്കോട് സൈത്തൂണിൽ വെച്ചായിരുന്നു ഔദ്യോഗിക പ്രകാശന ചടങ്ങുകൾ സംഘടിപ്പിച്ചത്. സംഗീത സംവിധായകൻ ഹിഷാം അബ്ദുൽ വഹാബിന്റെ പുതിയ നിർമ്മാണ കമ്പനിയായ 'ആച്ചൂസ് പ്രൊഡക്ഷൻസിന്റെ' ഔദ്യോഗിക ലോഗോ പ്രകാശനവും ഇതിനൊപ്പം നടന്നു.

    ഹിഷാം അബ്ദുൽ വഹാബ്, ഗാനരചയിതാവ് ഷാഫി കൊല്ലം, യുവഗായകൻ ഹനാൻ ഷാ എന്നിവർ ഒന്നിക്കുന്ന ശ്രദ്ധേയമായ സംഗീത ആൽബമാണ് 'ഹംദം'. സിനിമാ രംഗത്ത് തന്റേതായ വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ച സക്കരിയ സ്വതന്ത്ര സംഗീത രംഗത്തേക്ക് ചുവടുവെക്കുന്ന ആദ്യ പ്രൊജക്റ്റ് എന്ന പ്രത്യേകതയും ഇതിനുണ്ട്.


    ഹിഷാം അബ്ദുൽ വഹാബിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആരംഭിക്കുന്ന ആച്ചൂസ് പ്രൊഡക്ഷൻസിന്റെ ഔദ്യോഗികമായ തുടക്കത്തിന് കൂടിയാണ് ഈ വേദി സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത്. ഈ പുതിയ നിർമ്മാണ കമ്പനിയുടെ ആദ്യ സംരംഭം കൂടിയാണ് ഈ മ്യൂസിക് വിഡിയോ. ഗംഭീര പ്രതിഭകൾ ഒന്നിക്കുന്ന ഈ ദൃശ്യ-സംഗീത വിരുന്നിനായി വലിയ പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് ആസ്വാദകർ കാത്തിരിക്കുന്നത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:first look posterEntertainment Newsmusic videoLatest News
    News Summary - Hamdam music video first look poster release
    Similar News
    Next Story
    X