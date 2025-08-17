Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightEntertainmentchevron_rightMusicchevron_rightപ​വി​ഴ ദ്വീ​പി​ന്റെ...
    Music
    Posted On
    date_range 17 Aug 2025 1:36 PM IST
    Updated On
    date_range 17 Aug 2025 1:36 PM IST

    പ​വി​ഴ ദ്വീ​പി​ന്റെ പാ​ട്ടു​കാ​ര​ൻ

    text_fields
    bookmark_border
    പ​വി​ഴ ദ്വീ​പി​ന്റെ പാ​ട്ടു​കാ​ര​ൻ
    cancel
    camera_alt

    ളി​റാ​ർ അ​മി​നി

    ല​ക്ഷ​ദ്വീ​പി​ലെ വെ​ള്ള​മ​ണ​ൽ​പ്പു​റ​ത്തി​രു​ന്നു വേ​റി​ട്ട ശൈ​ലി​യി​ൽ ളി​റാ​ർ അ​മി​നി​യെ​ന്ന സൂ​ഫി ഗാ​യ​ക​ൻ ഭ്രാ​ന്തി​നെ കു​റി​ച്ച് പാ​ടി​യ​പ്പോ​ൾ ആ​സ്വാ​ദ​ക മ​ന​സ്സു​ക​ൾ ആ ​വ​രി​ക​ളെ ചേ​ർ​ത്തു​വെ​ച്ച​ത് ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ഹൃ​ദ​യ​ത്തി​ലാ​ണ്.

    പ​വി​ഴ​ദ്വീ​പി​ന്റെ സ്വ​ന്തം പാ​ട്ടു​കാ​ര​ൻ. സാ​മൂ​ഹി​ക മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് ളി​റാ​ർ അ​മി​നി അ​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. ദ്വീ​പി​ന്റെ സ്വ​ന്തം മ​ദ്ഹ് ഗാ​ന​ങ്ങ​ളും ആ​ഷി​ഖീ​ങ്ങ​ളും സാ​ദാ​ത്തു​ക​ളും ഒ​ത്തു​കൂ​ടു​ന്ന സ​ദ​സ്സു​ക​ളു​മാ​യി​രു​ന്നു ആ​ദ്യ​മൊ​ക്കെ അ​വ​ൻ പാ​ട്ടി​നാ​യി തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത വേ​ദി​ക​ൾ. ഉ​പ്പ​യും വ​ല്ല്യു​പ്പ​യും ജ്യേ​ഷ്ഠ​ൻ​മാ​രു​മൊ​ക്കെ പാ​ടു​ന്ന​ത് ക​ണ്ട് വ​ള​ർ​ന്ന ബാ​ല്യം. വൈ​കാ​തെ ഉ​പ്പ​യു​ടെ വ​ഴി​യേ ഇ​ശ​ലി​ന്റെ ലോ​ക​ത്തേ​ക്ക്. ളി​റാ​ർ അ​മി​നി പ​റ​യു​ന്നു...

    മു​ഹ​ബ​ത്തി​ന്റെ പാ​ട്ടു​കാ​ര​ൻ

    സൂ​ഫി​ഗാ​ന​ങ്ങ​ളും ല​ക്ഷ​ദ്വീ​പി​ന്റെ ച​രി​ത്ര​ഗാ​ഥ​ക​ൾ പ​റ​യു​ന്ന ധോ​ലി​പ്പാ​ട്ടു​ക​ളും മു​ൻ​ഗാ​മി​ക​ൾ പാ​ടി​മ​റ​ഞ്ഞ ബൈ​ത്തു​ക​ളു​മൊ​ക്കെ ഒ​റ്റ​ക്ക് പാ​ടി​ത്തു​ട​ങ്ങി​യ​ത് ഏ​ഴാം ക്ലാ​സി​നു ശേ​ഷ​മാ​ണ്. പാ​ട്ടി​നോ​ടു​ള്ള മു​ഹ​ബ​ത്ത് കൂ​ടി​യ​പ്പോ​ൾ പ​ഠ​ന​മു​പേ​ക്ഷി​ച്ചു. പി​ന്നീ​ട് എ​ല്ലാം പാ​ട്ടാ​യി​രു​ന്നു. ആ​ഴി​യും ആ​കാ​ശ​വും കേ​ര​വും തീ​ര​വും പ​വി​ഴ​ദ്വീ​പു​ക​ളും അ​ങ്ങ​നെ എ​ല്ലാ​ത്തി​നെ​യും വ​രി​ക​ളി​ൽ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു കാ​ല​ത്തോ​ടൊ​പ്പം പാ​ടി.

    ഇ​ന്ന് പാ​ടു​ന്ന​തൊ​ക്കെ​യും സു​ഹൃ​ത്തും എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​നു​മാ​യ കെ.​എം. കി​ണാ​ശ്ശേ​രി ര​ചി​ച്ച​താ​ണ്. ആ​യി​ര​ത്തി​ല​ധി​കം വേ​ദി​ക​ളി​ൽ പാ​ടി​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞു. ദ്വീ​പി​ൽ മാ​ത്ര​മാ​ണ് ആ​ദ്യ​മൊ​ക്കെ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ന​ട​ത്തി​യ​ത്. ചെ​റി​യ വേ​ദി​ക​ളോ​ടാ​ണ് കൂ​ടു​ത​ൽ താ​ൽ​പ​ര്യം. ആ​സ്വാ​ദ​ക​ർ ഏ​റെ​യു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും ദ്വീ​പ് നി​വാ​സി​ക​ളി​ൽ പ​ല​ർ​ക്കും വ്യ​ക്തി​പ​ര​മാ​യി എ​ന്നെ അ​റി​യി​ല്ലാ​യി​രു​ന്നു. എ​ന്റെ ശ​ബ്ദം മാ​ത്ര​മാ​ണ് അ​വ​ർ​ക്ക് പ​രി​ച​യം. കാ​ര​ണം സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ ലോ​ക​ത്തെ കീ​ഴ​ട​ക്കി​യെ​ങ്കി​ലും ഞ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കെ​ത്താ​ൻ ഏ​റെ വൈ​കി​യി​രു​ന്നു.

    ക​ട​ൽ​ക​ട​ന്ന് ക​ര​യി​ലേ​ക്ക്

    പാ​ടി​ത്തു​ട​ങ്ങി ര​ണ്ട് പ​തി​റ്റാ​ണ്ടു​ക​ൾ​ക്ക് ശേ​ഷ​മാ​ണ് ദ്വീ​പു​ക​ട​ന്ന് പു​റ​ത്തേ​ക്ക് പോ​കു​ന്ന​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ ഒ​മ്പ​തു വ​ർ​ഷ​മാ​യി സൂ​ഫി സം​ഗീ​ത​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് ആ​ഴ​ത്തി​ൽ അ​റി​യാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ദ്വീ​പി​നു​ള്ളി​ൽ മാ​ത്രം അ​ല​യ​ടി​ച്ച ഗാ​ന​ങ്ങ​ൾ ക​ര​ക​ളി​ലേ​ക്ക് എ​ത്താ​ൻ കാ​ര​ണം ഒ​രു ഹോ​ട്ട​ൽ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര​ന്റെ ആ​സ്വാ​ദ​ക ഹൃ​ദ​യ​മാ​ണെ​ന്ന് പ​റ​യാം. ഒ​മാ​ൻ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ച് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന മ​ല​യാ​ളി കൂ​ട്ടാ​യ്‌​മ​യി​ലേ​ക്ക് ഞാ​നും ജ്യേ​ഷ്ഠ​നും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന ഒ​രു ചെ​റു സം​ഘ​ത്തി​ന് മ​ദ്ഹ് ഗാ​നം ആ​ല​പി​ക്കാ​നു​ള്ള ക്ഷ​ണം ല​ഭി​ച്ചു. അ​ന്ന് വൈ​കി​ട്ട് ഞ​ങ്ങ​ൾ താ​മ​സി​ച്ച റ​സ്റ്റാ​റ​ന്റി​ലെ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര​ൻ പ​രി​ച​യ ഭാ​വ​ത്തി​ൽ ഒ​രു പാ​ട്ടു​പാ​ടാ​ൻ എ​ന്നോ​ട് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. ‘ഭ്രാ​ന്താ​യാ​ൽ എ​ന്ത് സു​ഖം സ​ഖ​റാ​ത്തു​ൽ മൗ​ത് എ​ന്ത് ര​സം’ എ​ന്ന പാ​ട്ട് എ​ന്റേ​താ​യ ശൈ​ലി​യി​ൽ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന് ഞാ​ൻ പാ​ടി. ജാ​ബി​ർ സു​ലൈ​മാ​ൻ ര​ചി​ച്ച ഗാ​നം. കൂ​ടെ​യു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന സു​ഹൃ​ത്ത് ഇ​ത് റെ​ക്കോ​ഡ് ചെ​യ്യു​ക​യും വി​വി​ധ വാ​ട്സ്ആ​പ് ഗ്രൂ​പ്പി​ലേ​ക്കും ഇ​ൻ​സ്റ്റ​ഗ്രാ​മി​ലേ​ക്കും ഷെ​യ​ർ ചെ​യ്യു​ക​യും ചെ​യ്തു. ദ്വീ​പി​ന​പ്പു​റ​മു​ള്ള ലോ​ക​ത്തേ​ക്ക് ഞാ​നെ​ത്തു​ന്ന​ത്. ഉ​മ്മ​യും ഭാ​ര്യ​യും ര​ണ്ട് മ​ക്ക​ളു​മു​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന കു​ടും​ബ​മാ​ണു​ള്ള​ത്. പെ​യി​ന്റി​ങ്, പാ​ർ​പ്പി​ട പ​ണി​ക​ളൊ​ക്കെ ചെ​യ്താ​ണ് ജീ​വി​തം മു​ന്നോ​ട്ടു കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​ന്ന​ത്.

    ദ്വീ​പു​ക​ളു​ടെ ദ്വീ​പ്

    ഒ​രു ല​ക്ഷം ദ്വീ​പു​ക​ൾ’ അ​താ​ണ് 36 ദ്വീ​പു​ക​ൾ കോ​ർ​ത്തി​ണ​ങ്ങി കി​ട​ക്കു​ന്ന ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ ല​ക്ഷ​ദ്വീ​പ്. 12 അ​റ്റോ​ളു​ക​ൾ, മൂ​ന്ന് പ​വി​ഴ​പ്പു​റ്റു​ക​ൾ, അ​ഞ്ച് വെ​ള്ള​ത്തി​ന​ടി​യി​ലു​ള്ള തീ​ര​ങ്ങ​ൾ, പ​ത്ത് ജ​ന​വാ​സ​മു​ള്ള ദ്വീ​പു​ക​ൾ. കൊ​ല​പാ​ത​ക​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ക്കാ​ത്ത​യി​ടം. ക്രി​മി​ന​ൽ​ക്കേ​സു​ക​ൾ വി​ര​ലി​ലെ​ണ്ണാ​വു​ന്ന​വ. പൊ​ലീ​സും ജ​ന​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ൽ സം​ഘ​ർ​ഷ​ളി​ല്ലാ​ത്തി​ടം. മോ​ഷ​ണ​മി​ല്ല കൊ​ള്ള​യി​ല്ല. ഓ​രോ വ്യ​ക്തി​യും പ​ര​സ്പ​രം അ​റി​ഞ്ഞു ജീ​വി​ക്കു​ന്ന ഒ​രു ചെ​റി​യ സ്വ​ർ​ഗം.

    സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ൾ​ക്ക് കാ​ഴ്ച​യു​ടെ വി​സ്മ​യ​മൊ​രു​ക്കു​ന്ന ല​ക്ഷ​ദ്വീ​പി​ന് ദു​രി​ത ജീ​വി​ത​ത്തി​ന്റെ മ​റ്റൊ​രു ക​ഥ​കൂ​ടി പ​റ​യാ​നു​ണ്ട്. ദ്വീ​പി​ലെ യു​വാ​ക്ക​ൾ അ​ഭ്യ​സ്ത​വി​ദ്യ​രാ​ണെ​ങ്കി​ലും അ​വ​രി​ല​ധി​ക​വും ഇ​ന്നും മ​ത്സ്യ ബ​ന്ധ​ന​വും പാ​ര​മ്പ​ര്യ തൊ​ഴി​ലു​ക​ളു​മാ​ണ് ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. മെ​ച്ച​പ്പെ​ട്ട ജീ​വി​ത​സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ൾ തേ​ടി ഇ​ത​ര സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് ചേ​ക്കേ​റു​ന്നു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ന്ന പ​രി​മി​തി​ക​ളേ​റെ. ഭ​ര​ണ​കൂ​ട മേ​ലാ​ള​ന്മാ​രു​ടെ നി​യ​മ​നി​ർ​മാ​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ദീ​പ് നി​വാ​സി​ക​ളു​ടെ സ​മാ​ധാ​ന ജീ​വി​ത​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മേ​ൽ ക​രി നി​ഴ​ൽ വീ​ഴ്ത്തി​ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്നു.

    .

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:MusicEntertainmentssingerCoral Islands
    News Summary - Coral Island Singer
    Similar News
    Next Story
    X