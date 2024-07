ഗ്ലാസ്റ്റൻബെറിയിൽ കോൾഡ് പ്ലേയുടെ ബോൾഡ് പ്ലേ

ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ഗാ​യി​ക ഇ​ലി​യാ​ന​യെ പാ​ടി​ച്ച് ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യ​മാ​യി കോൾഡ്പ്ലേ ബാൻഡും മുഖ്യ ഗായകൻ ​ക്രിസ് മാ​ർ​ട്ടി​നും

അ​നീ​തി​ക്കെ​തി​രെ ശ​ബ്ദി​ക്കാ​നും ത​ങ്ങ​ളു​ടെ കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ട് ഉ​റ​ക്കെ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കാ​നും വേ​ദി​യു​ടെ വ​ലു​പ്പ​മൊ​ന്നും വി​ഷ​യ​മ​ല്ലെ​ന്ന് ​വീ​ണ്ടും തെ​ളി​യി​ച്ച് ലോ​ക പ്ര​ശ​സ്ത സം​ഗീ​ത ബാ​ൻ​ഡ് കോ​ൾ​ഡ്​​പ്ലേ. വി​ഖ്യാ​ത​മാ​യ, ഇം​ഗ്ല​ണ്ടി​ലെ ഗ്ലാ​സ്റ്റ​ൻ​ബെ​റി ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ൽ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​ക​ട​ന​ത്തി​ൽ ഫ​ല​സ്തീ​ന് ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യം പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ച് പ്ര​ശ​സ്ത ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ഗാ​യി​ക ഇ​ലി​യാ​ന​യെ​ക്കൊ​ണ്ട് പാ​ട്ടു പാ​ടി​ച്ചാ​ണ് കോ​ൾ​ഡ് പ്ലേ ​സ​ദ​സ്സി​ന്റെ ഹ​ർ​ഷാ​ര​വം ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി​യ​ത്.

ത​ങ്ങ​ളു​ടെ റി​ലീ​സ് ചെ​യ്യാ​നി​രി​ക്കു​ന്ന ‘മൂ​ൺ മ്യൂ​സി’​ക്കി​ലെ ‘‘ഞ​ങ്ങ​ൾ പ്രാ​ർ​ഥി​ക്കു​ന്നു...’’ എ​ന്നു തു​ട​ങ്ങു​ന്ന ഗാ​ന​ത്തി​ന്റെ അ​വ​ത​ര​ണ​ത്തി​ലാ​ണ് ഇ​ലി​യാ​ന​യേ​യും റാ​പ്പ​ർ ലി​റ്റി​ൽ സിം​സി​നെ​യും ചേ​ർ​ത്ത​ത്. ‘‘we pray that we make it till the end of the day...’’ എ​ന്ന് ഫ​ല​സ്തീ​ൻ-​ചി​ലി വം​ശ​ജ​യാ​യ ഇ​ലി​യാ​ന പാ​ടി​യ​പ്പോ​ൾ സ​ദ​സ്സ് ഇ​ള​കി മ​റി​യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

ഇ​ലി​യാ​ന

സ​ഹ​വ​ർ​ത്തി​ത്വ​ത്തി​ന്റെ വെ​ളി​ച്ചം കാ​ണി​ക്ക​ൽ അ​തി​പ്ര​ധാ​ന​മാ​ണെ​ന്ന് പ​രി​പാ​ടി​ക്കു​ശേ​ഷം കോ​ൾ​ഡ് പ്ലേ ​മു​ഖ്യ ഗാ​യ​ക​ൻ ക്രി​സ് മാ​ർ​ട്ടി​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു. ക​ഴി​ഞ്ഞ ന​വം​ബ​റി​ൽ ടോ​ക്യോ​യി​ൽ അ​ധി​നി​വേ​ശ​ത്തി​നെ​തി​രെ മാ​ർ​ട്ടി​ൻ രം​ഗ​ത്തു​വ​ന്നി​രു​ന്നു.



‘‘ഏ​റെ ഭീ​ക​ര​മാ​യ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​ടി​ച്ച​മ​ർ​ത്ത​ലി​ലും അ​ധി​നി​വേ​ശ​ത്തി​ലും ഭീ​ക​ര​ത​യി​ലും വം​ശ​ഹ​ത്യ​യി​ലു​മൊ​ന്നും ഞ​ങ്ങ​ൾ വി​ശ്വ​സി​ക്കു​ന്നി​ല്ല’’ -ക്രി​സ് മാ​ർ​ട്ടി​ൻ നി​ല​പാ​ട് വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു.

ലോ​ക​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ സം​ഗീ​ത പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ലൊ​ന്നാ​ണ് ഒ​ന്നോ ര​ണ്ടോ വ​ർ​ഷം കൂ​ടു​മ്പോ​ൾ ഇം​ഗ്ല​ണ്ടി​ലെ ഗ്ലാ​സ്റ്റ​ൻ​ബെ​റി​യി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ക​ലാ​മേ​ള. സം​ഗീ​ത​ത്തി​നു പു​റ​മെ വി​വി​ധ ക​ലാ​രൂ​പ​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​വ​ത​ര​ണ​വും ഇ​വി​ടെ അ​ര​ങ്ങേ​റു​ന്നു.