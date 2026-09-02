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Madhyamam
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    വ​രി​ക​ൾ​ക്ക് പ്രാ​ണ​ൻ ന​ൽ​കി​യ കോ​ഴി​ക്കോ​ട്ടു​കാ​ര​ൻ

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    വ​രി​ക​ൾ​ക്ക് പ്രാ​ണ​ൻ ന​ൽ​കി​യ കോ​ഴി​ക്കോ​ട്ടു​കാ​ര​ൻ
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    കോ​ഴി​ക്കോ​ട്: ന​ട​ൻ മാ​മു​ക്കോ​യ​യും അ​ബൂ​ബ​ക്ക​റും സ്കൂ​ളി​ൽ ഒ​രേ ബെ​ഞ്ചി​ലി​രു​ന്നാ​ണ് പ​ഠി​ച്ച​ത്. കു​റ്റി​ച്ചി​റ സ്കൂ​ളി​ലെ സം​ഗീ​ത​ത്തി​നു​ള്ള പി​രീ​ഡ് ന​യി​ച്ച​ത് സ​യ​ൻ​സ് ടീ​ച്ച​റാ​യി​രു​ന്നു. ടീ​ച്ച​റു​ടെ പാ​ട്ടി​ൽ ബോ​റ​ടി​ച്ച് മാ​മു​ക്കോ​യ പ​റ​ഞ്ഞു ...ടീ​ച്ച​റെ ഇ​ന്നി​വ​ൻ പാ​ടും. അ​തു കേ​ട്ട ടീ​ച്ച​ർ​ക്കും സ​ന്തോ​ഷം.

    ല​ത മ​ങ്കേ​ഷ്‌​ക​ർ പാ​ടി​യ ഹി​ന്ദി ഗാ​ന​മാ​ണ് അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ പാ​ടി​യ​ത്. ഈ ​പാ​ട്ട് ശ്ര​ദ്ധി​ച്ചു​കേ​ട്ട​ത് ക്ലാ​സി​ലെ കു​ട്ടി​ക​ളും ടീ​ച്ച​റും മാ​ത്ര​മാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല. സ്‌​കൂ​ൾ മ​തി​ലി​നോ​ട് ചേ​ർ​ന്നു​ള്ള വീ​ട്ടി​ൽ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന പ്ര​ശ​സ്ത ത​ബ​ലി​സ്റ്റ് ഉ​സ്മാ​നും ഈ ​ഗാ​നം ​ശ്ര​ദ്ധി​ച്ചു​കേ​ട്ടു. എം.​എ​സ്. ബാ​ബു​രാ​ജി​ന്റെ ആ​ത്മ മി​ത്ര​വും പ്രി​യ ത​ബ​ലി​സ്റ്റു​മാ​ണ് ഉ​സ്മാ​ൻ. അ​ന്നു ത​ന്നെ അ​ബൂ​ബ​ക്ക​റി​നെ​യും കൂ​ട്ടി ഉ​സ്മാ​ൻ ബാ​ബു​രാ​ജി​ന്റെ സം​ഗീ​ത സ​ദ​സ്സി​ലെ​ത്തി. അ​ങ്ങ​നെ ബാ​ബു​രാ​ജി​ന്റെ ഗാ​ന​മേ​ള​ക​ളി​ലെ പെ​ൺ​ശ​ബ്ദ​മാ​യി അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ മാ​റി. അ​ന്ന് ഗാ​ന​മേ​ള​ക​ളി​ൽ പാ​ടു​ന്ന സ്ത്രീ​ക​ൾ കു​റ​വാ​യി​രു​ന്നു. അ​ത് കൊ​ണ്ട് വ​ള​ർ​ന്നു ശ​ബ്ദം മാ​റു​ന്ന​ത് വ​രെ ബാ​ബു​രാ​ജി​ന്റെ ട്രൂ​പ്പി​ലെ പെ​ൺ ശ​ബ്ദ​ത്തി​ൽ പാ​ടു​ന്ന ഗാ​യ​ക​നാ​യി. പാ​ടാ​ൻ അ​നു​വ​ദി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും വാ​ദ്യോ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളി​ൽ തൊ​ടു​ന്ന​തി​നൊ​ക്കെ നി​യ​ന്ത്ര​ണ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ആ ​വാ​ശി​ക്ക് പി​ന്നീ​ട് ത​ബ​ല സ്വ​യം കൊ​ട്ടി​പ്പ​ഠി​ച്ചു. അ​തോ​ടെ ഉ​സ്മാ​നൊ​പ്പം അ​ബൂ​ബ​ക്ക​റും ഗാ​ന​മേ​ള​ക​ളി​ൽ ത​ബ​ലി​സ്റ്റാ​യി. ഹാ​ർ​മോ​ണി​യ​വും ത​ന്റെ വ​രു​തി​യി​ലാ​ക്കി. ബാ​ബു​രാ​ജി​ന്റെ ട്രൂ​പ്പ് കൂ​ടാ​തെ ഹ​ട്ട​ൻ​സ്, സു​കു​മാ​ര​ൻ​സ്, ബ്ര​ദേ​ഴ്‌​സ് തു​ട​ങ്ങി​യ ട്രൂ​പ്പു​ക​ളി​ലും അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ ത​ബ​ലി​സ്റ്റാ​യി​രു​ന്നു.

    ആ​റ്റു​നോ​റ്റ് കാ​ത്തി​രു​ന്ന് ല​ഭി​ച്ച മ​ക​ൻ ഇ​സ്മാ​യി​ലി​നെ ദൈ​വ​ക​ൽ​പ​ന കേ​ട്ട് ബ​ലി ന​ൽ​കാ​ൻ ത​യാ​റാ​യ ഇ​ബ്രാ​ഹിം ന​ബി​യു​ടെ ത്യാ​ഗ​സ​ന്ന​ദ്ധ​ത​യെ അ​ങ്ങേ​യ​റ്റ​ത്തെ വി​കാ​ര​വാ​യ്പു​ക​ളോ​ടെ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച പാ​ട്ടാ​ണ് ഉ​ട​നെ ക​ഴു​ത്തെ​ന്റേ​ത​റു​ക്കൂ ബാ​പ്പ എ​ന്ന് തു​ട​ങ്ങു​ന്ന ഗാ​നം . ഈ ​ഗാ​ന​ത്തി​ന് അ​നു​പ​മ​മാ​യ ഈ​ണം ന​ൽ​കി​യ​തും കോ​​ഴി​ക്കോ​ട് അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ എ​ന്ന ക​ലാ​കാ​ര​നാ​യി​രു​ന്നു. കെ.​ടി. മു​ഹ​മ്മ​ദി​നൊ​പ്പം നാ​ട​ക​ങ്ങ​ളി​ലും അ​ദ്ദേ​ഹം വേ​ഷ​ങ്ങ​ൾ ചെ​യ്തു. ഉ​മ്മ നി​സ്കാ​ര​പ്പാ​യ​യി​ലി​രു​ന്ന് പാ​ടി​യ ബെ​യ്ത്തു​ക​ൾ കേ​ട്ടാ​ണ് മ​ക​നി​ലെ സം​ഗീ​ത​വാ​സ​ന ഉ​ണ​ർ​ന്ന​ത്. അ​ത് പി​ന്നീ​ട് കാ​ലാ​ന്ത​ര​ങ്ങ​ൾ ക​ട​ന്നു​പോ​യ ഈ​ണ​ങ്ങ​ളു​ടെ കു​ളി​ൽ കാ​റ്റാ​യി വീ​ശു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. വ​രി​ക​ളു​ടെ ആ​ത്മാ​വി​ൽ ക​യ​റി​പ്പി​ടി​ച്ച് പാ​ട്ടി​ന് അ​ന​ശ്വ​ര​മാ​യ പ്രാ​ണ​ൻ ന​ൽ​കു​ക​യാ​ണ് ഈ​ണം ന​ൽ​കു​ന്ന​യാ​ൾ. ഈ ​മ​നു​ഷ്യ​ൻ ആ ​നി​ല​ക്ക് അ​ത്യ​പൂ​ർ​വ പ്ര​തി​ഭ​യാ​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, അ​ർ​ഹി​ക്കു​ന്ന അം​ഗീ​കാ​ര​ങ്ങ​ളൊ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ തേ​ടി​യെ​ത്തി​യി​ല്ല. പ​ക്ഷെ, ഓ​ർ​മ​ക​ളി​ൽ ആ​ദ​ര​മാ​യി അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ഈ​ണ​ങ്ങ​ൾ കാ​ലാ​തീ​ത​മാ​യി വ​ർ​ത്തി​ക്കും.

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    News Summary - calicut singer
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