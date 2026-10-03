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    'ബാച്ച്‌ലർ പാർട്ടി Deux' ആദ്യ ഗാനം 'വാഴ്‍വേ മായം' പുറത്ത്, ആലാപനം മംമ്ത മോഹൻദാസും ശ്രീനാഥ് ഭാസിയും

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    ബാച്ച്‌ലർ പാർട്ടി Deux ആദ്യ ഗാനം വാഴ്‍വേ മായം പുറത്ത്, ആലാപനം മംമ്ത മോഹൻദാസും ശ്രീനാഥ് ഭാസിയും
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    മലയാളത്തിലെ സ്റ്റൈലിഷ് സിനിമകളുടെ സംവിധായകൻ അമൽ നീരദിന്‍റെ ഏറ്റവും പുതിയ ചിത്രം 'ബാച്ച്‌ലർ പാർട്ടി Deux'ലെ ആദ്യ ലിറിക്കൽ വിഡിയോ ഗാനം 'വാഴ്‍വേ മായം' പുറത്തിറങ്ങി. മംമ്ത മോഹൻദാസും ശ്രീനാഥ് ഭാസിയും ചേർന്ന് ആലപിച്ചിരിക്കുന്ന 'മരണക്കടലിൻ അകലെ മറുകരയോ?' എന്ന ഗാനത്തിന് ഈണം നൽകിയിരിക്കുന്നത് ക്രിസ്റ്റോ സേവ്യറും വരികള്‍ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് വിനായക് ശശികുമാറുമാണ്. വലിയൊരു താരനിര തന്നെയാണ് ചിത്രത്തിൽ അണിനിരക്കുന്നത്. വേറിട്ട രീതിയിലുള്ള ദൃശ്യങ്ങളുമായുള്ള അവതരണമാണ് ഗാനത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത്. നവംബർ 19 -നാണ് വേൾഡ് വൈഡ് റിലീസ്.

    14 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ജെൻ - സി വൈബിലാണ്, 2012ൽ പുറത്തിറങ്ങി തരംഗമായി മാറിയ സ്റ്റൈലിഷ് ആക്ഷൻ ചിത്രം 'ബാച്ച്‌ലർ പാർട്ടി'യുടെ രണ്ടാം ഭാഗം എത്തുന്നത്. റെഡ്-ഗോൾഡൻ റെട്രോ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സ്റ്റൈലിഷ് ലുക്കിലുള്ള ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് അടുത്തിടെ തരംഗമായിരുന്നു. സിനിമാ പ്രേമികൾക്കിടയിൽ കൾട്ട് ക്ലാസിക് ആയി മാറിയ ചിത്രത്തിൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗം എന്നതിനാൽ തന്നെ ഏറെ പ്രതീക്ഷയാണ് പ്രേക്ഷകർക്കുള്ളത്. ഡുഎക്സ് (D'EUX) എന്നത് ഫ്രഞ്ച് ഭാഷയിലുള്ള വാക്കാണ്. ഫ്രഞ്ചിൽ D'EUX എന്നാൽ രണ്ട് എന്നും ‘അവരുടെ’ അല്ലെങ്കിൽ 'അവരെ കുറിച്ച്' എന്നുമാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്.


    യങ് ജനറേഷൻ താരങ്ങളെയും മലയാളത്തിലെ മുൻനിര അഭിനേതാക്കളെയും അണിനിരത്തിക്കൊണ്ടാണ് അമൽ നീരദ് ഇത്തവണ വരുന്നത്. നസ്‌ലൻ, കുഞ്ചാക്കോ ബോബൻ, സൗബിൻ ഷാഹിർ, ഷറഫുദ്ദീൻ, ശ്രീനാഥ് ഭാസി, ചന്തു സലീംകുമാർ, ടൊവിനോ തോമസ്, ഷൈൻ ടോം ചാക്കോ, പാരിസ് ലക്ഷ്മി, നാദിയ മൊയ്തു, രജീഷ വിജയൻ, ജ്യോതിർമയി, ഹൻസിക കൃഷ്ണകുമാർ തുടങ്ങി വലിയ താരനിരയാണ് ചിത്രത്തിലുള്ളത്. ഇതുവരെ കാണാത്ത സ്‌റ്റൈലിഷ് ലുക്കിലാണ് ഓരോരുത്തരും പോസ്റ്ററിലുള്ളത്. അമൽ നീരദ് പ്രൊഡക്ഷൻസ്, അൻവർ റഷീദ് എന്‍റർടെയ്ൻമെന്‍റ്സ്, ഫഹദ് ഫാസിൽ ആൻഡ് ഫ്രണ്ട്സ് എന്നീ ബാനറുകൾ ചേർന്നാണ് സിനിമ നിർമിക്കുന്നത്.

    ഛായാഗ്രഹണം: അപ്പു പ്രഭാകർ, എ‍ഡിറ്റർ: വിവേക് ഹർഷൻ, സംഗീതം: ക്രിസ്റ്റോ സേവ്യർ, സംഭാഷണം: ഉണ്ണി ആർ, സൗണ്ട് ഡിസൈൻ: തപസ് നായക്, പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈൻ: ജോസഫ് നെല്ലിക്കൽ, ഗാനരചന: റഫീഖ് അഹമ്മദ്, വിനായക് ശശികുമാർ, കോസ്റ്റ്യൂം: മഷർ ഹംസ, മേക്കപ്പ്: റോണക്സ് സേവ്യർ. പിആർഒ: ആതിര ദിൽജിത്ത്.

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    News Summary - lyrical video from Amal Neerad’s ‘Batchler Party Deux’ released
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